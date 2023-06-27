أول صورة لـ سيد السويركي مالك “التوحيد والنور” بعد إفراج نظام السيسي عنه

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وطن- أطلقت السلطات المصرية اليوم، الثلاثاء، سراح رجل الأعمال المصري سيد السويركي مالك سلسلة محلات “التوحيد والنور” الشهيرة في مصر، بعد اعتقاله لسنوات.

ونشر خبر الإفراج عن السويركي محاميه أحمد أبو العلا ماضي، الذي أرفق الخبر بصورة لمالك التوحيد والنور عقب الإفراج عنه مباشرة.

نظام السيسي يطلق سراح سيد السويركي

الصورة التي نشرها “ماضي” عبر حسابه الرسمي بتويتر، أظهرت سيد السويركي رفقة عدد من أفراد أسرته ومحبيه أثناء استعدادهم للرحيل بسيارته بعد الإفراج عنه.

اللهم لك الحمد

الحاج سيد السويركي على الأسفلت#الحرية_للمعتقلين pic.twitter.com/zGyOIXHqbx — أحمد أبوالعلا ماضي المحامي (@Ahmed_Aboulela) June 27, 2023

وعلق على الصورة بقوله:”اللهم لك الحمد.. الحاج سيد السويركي على الأسفلت.”

ولم يكشف المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عن كواليس الإفراج عن “السويركي”، وتؤكد العديد من المنظمات الحقوقية أن نظام السيسي يدفع بمعارضيه في السجون وينكل بهم عبر تهم واهية معلبة يلصقها بهم.

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وكان سيد السويركي قد تم اعتقاله قبل سنوات لأنه محسوب على معارضي النظام، ولفقت له عدة تهم منها التهمة المعلبة الجاهزة دائما لدى النظام (الانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد الدولة).

الحاج #سيد_السويركي بتاع التوحيد والنور خرج من شوية من السجن، طبعاً مفيش قضية، والحكاية كلها أن السيسي طمعان في محلاته، اللي خربها في غيابه، وخرب بيوت الناس اللي كانت شغالة، السيسي ميعرفش يدير كشك سجاير علي ناصية. pic.twitter.com/1Ltg4aY3Hu — Mayada Al-Masry (@hasrimaydia) June 27, 2023

وعلقت ناشطة في هذا السياق على خبر الإفراج عن مالك التوحيد والنور:”الحاج سيد السويركي بتاع التوحيد والنور خرج من شوية من السجن، طبعاً مفيش قضية.”

مضيفة:”والحكاية كلها أن السيسي طمعان في محلاته، اللي خربها في غيابه، وخرب بيوت الناس اللي كانت شغالة، السيسي ميعرفش يدير كشك سجاير علي ناصية.”

وعلى نفس النهج غرد الكاتب المصري البارز سليم عزوز:”خرج الحاج السويركي صاحب محلات التوحيد والنور من السجن، المؤكد أنه لا قضية، وأن الهدف هو أن يضعوا أيديهم على محلاته، التي خربوها في غيابه، وخربوا بيوت العاملين فيها وهم الآلاف، لأنه لا خبرة لهم في ادارة ولو محل بقالة!

هذا رجل لا بتاع سياسة، ولا علاقة له بالسياسة!”

خرج الحاج السويركي صاحب محلات التوحيد والنور من السجن، المؤكد أنه لا قضية، وأن الهدف هو أن يضعوا أيديهم على محلاته، التي خربوها في غيابه، وخربوا بيوت العاملين فيها وهم الآلاف، لأنه لا خبرة لهم في ادارة ولو محل بقالة!

هذا رجل لا بتاع سياسة، ولا علاقة له بالسياسة! pic.twitter.com/qgQ4sdf5QT — سليم عزوز (@selimazouz1) June 27, 2023

وقال “omar elfatairy” إن صاحب محلات التوحيد والنور، خرج من السجن بعد أكثر من عامين “اعتقل خلالها ظلم دون تهمه واضحة زيه زي آلاف السجناء في مصر” حسب وصفه.

وتابع:”كل اللي بنتمناه ان كل المعتقلين يخرجوا ويعيشوا حياتهم الطبيعة وسط أحبابهم وأصدقائهم.”

🛑 الإفراج عن مالك مجموعة "التوحيد والنور" سيد رجب السويركي . خروج صاحب محلات التوحيد والنور من السجن بعد أكثر من عامين، اعتقل خلالها ظلم دون تهمه واضحة زيه زي آلاف السجناء في #مصر .

كل اللي بنتمناه أن كل المعتقلين يخرجوا ويعيشوا حياتهم الطبيعة وسط أحبابهم وأصدقائهم. pic.twitter.com/9OXheyTktX — omar elfatairy (@OElfatairy) June 27, 2023

وقالت “إيمان”:”الحج سيد السويركي عالأسفلت عقبال كل المعتقلين يارب ده اكيد بعد ما هبقوا منه الأموال.”

وأضافت مستنكرة بلطجة نظام السيسي ضد المحسوبين على المعارضة:”مفيش مشكلة التوحيد والنور علامة مميزة على مستوى الجمهورية.. تطلع أموال الزكاه يومي ده غير الخبز ليل نهار لأي ومواطن يعدي ممعهوش ياكل ياخد عيش وفلوس الحمدلله له المنه والفضل.”

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، سيد رجب السويركي، بتهمة تمويل جماعة إرهابية، وهي تهم نفاها السويركي ويؤكد معارضون أن ما يحدث هو تنكيل من السيسي بمعارضيه عبر هذه التهم المزعومة التي لا أدلة عليها.