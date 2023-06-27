أول حالة وفاة في العالم...ماذا تعرف عن فيروس أوز الذي تم اكتشافه في اليابان؟

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وطن- اكتشفت وزارة الصحة اليابانية أول حالة وفاة بسبب فيروس أوز.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن أنه جائحة أو فيروس معدي، إلا أن هذه في الواقع هي أول حالة وفاة بالفيروس في العالم.

أول حالة وفاة بالفيروس في العالم

وفقا لموقع “viva.co.id“، قالت وزارة الصحة اليابانية إن امرأة في السبعينيات من عمرها في محافظة إيباراكي أصيبت بلسعة قراد قد توفيت بسبب التهاب عضلة القلب العام الماضي بعد إصابتها بفيروس أوز.

وقالت الوزارة إنه بينما وردت تقارير عن إصابات محتملة بالفيروس الذي ينقله القراد في الحياة البرية والبشر، يعتقد أن هذه هي أول حالة قاتلة في العالم.

وبحسب الوزارة، فإن المرأة، التي ليس لها تاريخ في أي رحلات سفر خارجية، زارت عيادة طبية الصيف الماضي وظهرت عليها أعراض تشمل الحمى والتعب وآلام المفاصل. وكان يشتبه في إصابتها بالتهاب رئوي ووصف لها مضادات حيوية، لكن ساءت أعراضها وتم نقلها إلى المستشفى في مركز تسوكوبا الطبي.

عندما تم إدخالها إلى المستشفى، تم العثور على قرادة تمتص الدم في قاعدة فخذها الأيمن حيث توفيت بعد حوالي شهر من حدوث التهاب في عضلة القلب.

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اكتُشف لأول مرة في عام 2018

وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية (NIID)، تم اكتشاف فيروس Oz لأول مرة في عام 2018 – في محافظة إهيمه اليابانية – واسمه العلمي هو amblyomma testudinarium.

تم اكتشاف الأجسام المضادة لفيروس أوز في الحيوانات البرية مثل قرود المكاك اليابانية والخنازير البرية والغزلان في مقاطعات تشيبا وجيفو ومي واكاياما وياماغوتشي وأويتا.

ووجدت اختبارات الدم لـ 24 صيادا في محافظة ياماغوتشي أن اثنين منهم أثبتت إصابتهم بأجسام مضادة لفيروس أوز، مما يشير إلى أنهم ربما أصيبوا في الماضي، وفقا للوزارة.

لم يتم العثور على فيروس أوز خارج اليابان حتى الآن. يختلف القراد، الذي يتميز بمقاييس صلبة ويبلغ طوله من 3 إلى 4 ملليمترات، عن تلك الموجودة في الغابات والشجيرات.

وبما أن هذه هي أول حالة قاتلة مؤكدة، فمن الصعب الحكم على شدة الفيروس أو خطره في هذه المرحلة، حسب ما أكده تاداكي سوزوكي، خبير الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العقلية.

قائلا في هذا السياق:”تُظهر هذه الحالة أن الفيروس يمكن أن يسبب أعراضًا خطيرة تصل حتى إلى الوفاة، لكن الكشف السابق عن الأشخاص الذين لديهم الأجسام المضادة يظهر أيضًا أن بعض الأشخاص قد لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة فقط.”



وأشارت الوزارة إلى أن أفضل إجراء احتياطي للناس هو تجنب تعريض بشرتهم عندما يكونون في المناطق التي قد يتلامسون فيها مع القراد.