الثلاثاء, يونيو 27, 2023
الرئيسيةرياضةأهلي جدة السعودي يُوقع مع البرازيلي فيرمينو.. وهذه تفاصيل الصفقة
رياضة

أهلي جدة السعودي يُوقع مع البرازيلي فيرمينو.. وهذه تفاصيل الصفقة

أهلي جدة سيوقع مع البرازيلي فيرمينو حتى صيف 2026

كتب فارس أبو شيحة
أهلي جدة السعودي يوقع مع البرازيلي فيرمينو
أهلي جدة السعودي يوقع مع البرازيلي فيرمينو
- Advertisement -

وطن- يقترب أهلي جدة السعودي، من إتمام صفقة التوقيع مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول السابق بصفقة مجانية، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” الأهلي يقترب من التعاقد مع روبرتو فيرمينو في صفقة مجانية”.

توقيع أهلي جدة السعودي مع البرازيلي فيرمينو

وأردف الإيطالي رومانو، ” عرض النادي السعودي على المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعقد ساري المفعول ل3 مواسم، أي حتى يونيو 2026″.

كما وتابع، ” الأهلي يأمل أن يتم ذلك الأسبوع، من أجل التخطيط للفحوصات الطبية بين الأربعاء والجمعة”.

صفقة روبرتو فيرمينو مع أهلي جدة

ويضيف، ” أهلي جدة يتقدم إلى المراحل الأخيرة من صفقة روبرتو فيرمينو، عقده 3 مواسم على الطاولة، ولا يزال اللاعب يناقش بعض التفاصيل قبل إعطاء الضوء الأخضر للنادي السعودي بالموافقة”.

- Advertisement -

وختم، ” يأمل الأهلي في كشف النقاب عن صفقة فيرمينو وميندي بصفتهما تعاقدات جديدة قريباً”.

البرازيلي فيرمينو
البرازيلي فيرمينو

وكان أهلي جدة السعودي قد توصل إلى اتفاق بالتعاقد مع الحارس السنغالي الدولي إدوارد ميندي. حارس نادي تشيلسي الإنجليزي السابق بعقد يمتد حتى صيف 2026.

كما ويسعى النادي السعودي هذا الصيف، إلى تدعيم صفوفه على صعيد خط الدفاع بالتعاقد مع النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، من خلال التفاوض معه. بعد رحيل اللاعب عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

روبرتو فيرمينو
روبرتو فيرمينو

واستغنى أهلي جدة عن فكرة عودة لاعبه السوري عمر السومة  إلى صفوف الفريق مع بداية الموسم القادم، بعد خروجه على سبيل الإعارة إلى نادي العربي القطري الصيف الماضي، من أجل استكمال عقده الذي ينتهي مع النادي في صيف 2024.

وكان صندوق الاستثمار السعودي قد استحوذ على العديد من الأندية السعودية من أجل دعمه على صعيد الصفقات القوية في سوق الميركاتو الصيفي، وهي الأهلي والهلال والنصر والاتحاد.

يذكر بأن فريق أهلي جدة السعودي قد عاد إلى دوري روشن السعودي للدرجة الممتازة. تحت قيادة المدرب الجنوبي الأفريقي السابق بتسيو موسيماني، بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر

اقرأ أيضاً

رياضة

تغير مفاجئ في موقف الجزائري محرز بشأن عرض أهلي جدة السعودي

رياضة

لماذا رفض ستيفن جيرارد عرض تدريب الاتفاق السعودي؟!

رياضة

سيزامل رونالدو.. تفاصيل صفقة انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي

رياضة

عقد بنزيما مع اتحاد جدة السعودي في خطر لهذا السبب

الهدهد

الاستثمارات السعودية المهولة في كرة القدم.. دول رابحة وأخرى تدفع الثمن كثيرا

رياضة

راموس يُوقع مع أهلي جدة السعودي.. كم بلغت قيمة الصفقة؟!

رياضة

بعد موافقته على تدريب الاتفاق السعودي.. جيرارد يُريد التعاقد مع ثلاثي ليفربول هذا الصيف

رياضة

ما هو راتب كانتي الضخم الذي سيتقاضاه مع اتحاد جدة السعودي؟!

رياضة

الهلال السعودي يُغري نجم ليفربول للتوقيع معه هذا الصيف

رياضة

أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد يقترب من تدريب الاتفاق السعودي

رياضة

رياض محرز مطلوب في أهلي جدة السعودي هذا الصيف

رياضة

براتب مغرٍ.. الاتحاد والنصر يتنافسان للتعاقد مع الفرنسي كانتي هذا الصيف

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تفاصيل عقد المغربي حكيم زياش مع النصر السعودي

لماذا يجب عليك أن تطلب غرفة بسريرين عندما تذهب إلى فندق؟

هروب لاعبين من المنتخب الجزائري خلال مشاركتهما في بطولة دولية في ألمانيا.. من هما؟

لجين عمران تفجر مفاجأة عن محاولة انتحارها ومعاناتها مع الزواج المبكر (فيديو)

تفاصيل التحقيق مع 9 مصريين في غرق سفينة اليونان وتسجيلات صوتية صادمة

أشرف حكيمي في إطلالة غريبة تجعله مثار سخرية واسعة! (شاهد)

ياسمين صبري تستمتع بإطلالة النيل بروب الاستحمام فقط! (فيديو)

مبابي لن يُغادر باريس سان جيرمان بأقل من هذا السعر في سوق الانتقالات

المعارضة المصرية تتحدى السيسي: جميلة إسماعيل تضع شروطها لخوض الانتخابات الرئاسية

لرفضه انضمام السويد لـ الناتو.. ستوكهولم وواشنطن تلجآن لتشويه سمعة نجل أردوغان!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC