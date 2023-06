أهلي جدة السعودي يُوقع مع البرازيلي فيرمينو.. وهذه تفاصيل الصفقة

- Advertisement -

وطن- يقترب أهلي جدة السعودي، من إتمام صفقة التوقيع مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول السابق بصفقة مجانية، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” الأهلي يقترب من التعاقد مع روبرتو فيرمينو في صفقة مجانية”.

وأردف الإيطالي رومانو، ” عرض النادي السعودي على المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعقد ساري المفعول ل3 مواسم، أي حتى يونيو 2026″.

Al Ahli are advancing to final stages of Roberto Firmino deal. Three year contract on the table, player side still discussing some details before giving the green light. 🇸🇦🇧🇷 #transfers

Al Ahli hope to unveil Firmino and Mendy as new signings soon. pic.twitter.com/RMcr1lnhNp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023