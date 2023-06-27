أهلي جدة السعودي يُوقع مع البرازيلي فيرمينو.. وهذه تفاصيل الصفقة

- Advertisement -

وطن- يقترب أهلي جدة السعودي، من إتمام صفقة التوقيع مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول السابق بصفقة مجانية، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” الأهلي يقترب من التعاقد مع روبرتو فيرمينو في صفقة مجانية”.

توقيع أهلي جدة السعودي مع البرازيلي فيرمينو

وأردف الإيطالي رومانو، ” عرض النادي السعودي على المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعقد ساري المفعول ل3 مواسم، أي حتى يونيو 2026″.

Al Ahli are advancing to final stages of Roberto Firmino deal. Three year contract on the table, player side still discussing some details before giving the green light. 🇸🇦🇧🇷 #transfers Al Ahli hope to unveil Firmino and Mendy as new signings soon. pic.twitter.com/RMcr1lnhNp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023

كما وتابع، ” الأهلي يأمل أن يتم ذلك الأسبوع، من أجل التخطيط للفحوصات الطبية بين الأربعاء والجمعة”.

صفقة روبرتو فيرمينو مع أهلي جدة

ويضيف، ” أهلي جدة يتقدم إلى المراحل الأخيرة من صفقة روبرتو فيرمينو، عقده 3 مواسم على الطاولة، ولا يزال اللاعب يناقش بعض التفاصيل قبل إعطاء الضوء الأخضر للنادي السعودي بالموافقة”.

- Advertisement -

وختم، ” يأمل الأهلي في كشف النقاب عن صفقة فيرمينو وميندي بصفتهما تعاقدات جديدة قريباً”.

وكان أهلي جدة السعودي قد توصل إلى اتفاق بالتعاقد مع الحارس السنغالي الدولي إدوارد ميندي. حارس نادي تشيلسي الإنجليزي السابق بعقد يمتد حتى صيف 2026.

More on Al Ahli proposal to Roberto Firmino. Saudi club has offered Brazilian striker a contract valid until June 2026, three year deal. 🇧🇷🇸🇦 #transfers Al Ahli hope to get it done this week to plan for the medical tests between Wednesday and Friday. pic.twitter.com/9XQA5JfNT4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023

كما ويسعى النادي السعودي هذا الصيف، إلى تدعيم صفوفه على صعيد خط الدفاع بالتعاقد مع النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، من خلال التفاوض معه. بعد رحيل اللاعب عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

واستغنى أهلي جدة عن فكرة عودة لاعبه السوري عمر السومة إلى صفوف الفريق مع بداية الموسم القادم، بعد خروجه على سبيل الإعارة إلى نادي العربي القطري الصيف الماضي، من أجل استكمال عقده الذي ينتهي مع النادي في صيف 2024.

#نشرة_الأخبار | الأهلي يتفق مع البرازيلي فيرمينو لتمثيل الفريق الموسم المقبل#SSC pic.twitter.com/dBFEmycEIw — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 26, 2023

وكان صندوق الاستثمار السعودي قد استحوذ على العديد من الأندية السعودية من أجل دعمه على صعيد الصفقات القوية في سوق الميركاتو الصيفي، وهي الأهلي والهلال والنصر والاتحاد.

يذكر بأن فريق أهلي جدة السعودي قد عاد إلى دوري روشن السعودي للدرجة الممتازة. تحت قيادة المدرب الجنوبي الأفريقي السابق بتسيو موسيماني، بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي.