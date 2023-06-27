الثلاثاء, يونيو 27, 2023
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حياتنا

أنت من أحد الناس بصرا إذا أمكنك رصد الأرنب المختبئ في الصورة

من الصعب جدًا اكتشاف الأرنب المخفي في صورة الوهم البصري هذه. فقط شخص لديه رؤية 20/20 سيكون قادرًا على اكتشافه في 10 ثوانٍ

كتب فهمي الورغمي
أنت من أحد الناس بصرا إذا أمكنك رصد الأرنب المختبئ في الصورة
رصد الأرنب المختبئ في الصورة
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وطن- هناك أشياء كثيرة في العالم تخدعنا ولا تظهر لنا على حقيقتها. في بعض الأحيان، يتم خداع الدماغ، وهو أقوى عضو في جسم الإنسان، ليرى شيئًا غير موجود، أو العكس.

أحد أبرز الأمثلة على هذا الخداع هو ألغاز الوهم البصري. هذه الألغاز عبارة عن صور محيرة للعقل غالبًا ما تخفي شيئًا ما على مرأى من الجميع.

يقول الباحثون إن حل هذه الألغاز الوهمية يمنحك تمرينًا عقليًا رائعًا، والذي بدوره يمكن أن يحسن بشكل كبير مهارات حل المشكلات والمراقبة لديك.

أنت تعلم أن لدينا لغزًا تم إعداده لك؛ وهذا هو سبب وجودك هنا.

إذن، هل أنت مستعد للتحدي؟.. هيا نبدأ.

رصد الأرنب المختبئ في الصورة
رصد الأرنب المختبئ في الصورة

حدد مكان الأرنب في 10 ثوانٍ

انظر إلى صورة الوهم البصري أدناه، وهي بالمناسبة مأخوذة عن موقع (JagranJosh).

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تُظهر الصورة أعلاه صخورًا وحصىًا ملقاة على الأرض بالقرب من شجرة صغيرة.

تم التقاط صورة الوهم البصري هذه بواسطة مستخدم على تطبيق تيك توك بطريقة احترافية. إذ أنها للوهلة الأولى تظهر عاديةً جداً، إلا أنها في الواقع، تخفي في طياتها أرنبًا في مكان ما.

وكما تعودنا في كلّ مرة، هدفك هو العثور على الأرنب في غضون الوقت المحدد لك وهو “10 ثواني”.

المهلة التي اخترناها لهذا اللغز البصري هي 10 ثوانٍ، ونحن على يقين بأنها كافية لأصحاب القدرات البصرية الجيدة.

لديك متسع من الوقت لحل هذا اللغز.

ونحن متأكدون أنك ستتمكن من اكتشاف الأرنب المخفي بسهولة.

هيا أسرع.. الوقت يمرّ.. والآن… انتهى الوقت

حل الوهم البصري.. ها هو الأرنب المختبئ:

نأمل أن تكون قد أحببت هذا الوهم البصري.

رصد الأرنب المختبئ في الصورة
رصد الأرنب المختبئ في الصورة
المصدرموقع JagranJosh، رصد وتحرير وطن

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