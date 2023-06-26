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هل يمكن قلي البطاطس في الفضاء؟ وكالة الفضاء الأوروبية تُجيب

أظهرت التجربة أنه حتى في الجاذبية المنخفضة، انفصلت قاعات البخار بسهولة عن سطح البطاطس، مثل عملية القلي على الأرض

كتب ايمان الباجي
هل يمكن قلي البطاطس في الفضاء؟ وكالة الفضاء الأوروبية تُجيب
تمكن العلماء من إيجاد طريقة لقلي البطاطس في الفضاء
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وطن- يشعر الكثير من الناس دائمًا بالفضول بشأن استكشاف الفضاء، وقد تم إجراء العديد من الرحلات الاستكشافية لاستكشاف الأجرام السماوية.

لكن هل تساءلت يومًا عن ماذا يأكل أو ماذا يطبخ رواد الفضاء أثناء القيام برحلة؟

كيف يمكن إعداد البطاطس في الفضاء؟

نشر موقع “news18” تقريراً تحدث فيه عن مقطع فيديو استحوذ على اهتمام الناس عبر الإنترنت، وكشف ما يحدث عندما يقوم رائد فضاء بقلي البطاطس في ظروف الجاذبية المنخفضة.

يعرض مقطع الفيديو امرأة وهي تصف تجربتها في قلي رقائق البطاطس في محطة الفضاء الدولية (ISS) في حالة انعدام الجاذبية.

في البداية، اعتقد العلماء أن القلي في حالة انعدام الجاذبية لن ينجح. ولاختبار ذلك، أجروا تجارب في مختبر تابع لوكالة الفضاء الأوروبية، في نموذج يحاكي فترات قصيرة من انعدام الوزن والجاذبية.

قلي البطاطس
تمكّن العلماء من استكشاف طريقة لقلي البطاطس في الجاذبية المنعدمة

وباستخدام أداة خاصة، تم توثيق عملية القلي بأكملها.

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وقد أظهرت التجربة أنه حتى في الجاذبية المنخفضة، انفصلت قاعات البخار بسهولة عن سطح البطاطس، مثل عملية القلي على الأرض.

عادة، لا يتعين على رواد الفضاء طهي طعامهم في الفضاء لأنهم يعتمدون على وجبات معبأة معدة خصيصًا. 

والفيديو الذي تمت مشاركته مؤخرًا والذي يعرض رائدة فضاء تقلي البطاطس بدون جاذبية ترك الإنترنت في حالة من الإعجاب. ورداََ على هذا الفيديو، قال أحد المعلّقين: “علوم الفضاء والفلك أعطانا طريقة جديدة لطهي البطاطس”.

استكشاف الفضاء

لم يسعد الفيديو المشاهدين فحسب، بل سلّط الضوء أيضًا على الدور الحاسم الذي تلعبه منظمات مثل وكالة الفضاء الأوروبية في تذكير الجمهور بأهمية استكشاف الفضاء.
ومع أكثر من 7 آلاف مشاهدة في فترة قصيرة، استحوذ هذا الفيديو الجذاب على خيال الناس في جميع أنحاء العالم، مما أثار الفضول والتقدير لعجائب علوم الفضاء.
المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن

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