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“هذه بلاد أمير المؤمنين”.. مغربية مثلية الجنس تحدث فوضى في المغرب (فيديو)

مغربية مثلية كشفت عن ميولها الجنسية خلال الوقفة الاحتجاجية في الدار البيضاء، ورفعت شعار المثليين ما تسبب بفوضى كبيرة وجدل

كتب خالد الأحمد
مغربية مثلية الجنس
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وطن- في واقعة فجرت جدلا واسعا بين المغاربة عبر مواقع التواصل، تم رفع شعار المثليين خلال وقفة احتجاجية ومجموعة من الفعاليات النسائية، أمس الأحد في وسط الدار البيضاء بالمغرب.

وأثارت هذه الخطوة تلاسناً ومشادات حادة بين عدد من المحتجين الذي خرجوا للمطالبة بتغيير قوانين مدونة الأسرة والقانون الجنائي.

رفع شعار المثليين خلال وقفة احتجاجية بالمغرب

وأفادت وسائل إعلام مغربية أن مجموعة من الفعاليات النسائية خرجت وسط العاصمة الدار البيضاء، أمس الأحد، للمطالبة بتغيير قوانين مدونة الأسرة والقانون الجنائي، إحقاقا للعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة.

وظهرت إحدى المحتجات وهي ترفع علم المثلية الجنسية سيء الصيت، ما أثار ضجة كبيرة بين المشاركين ورفضاً من الحاضرين، بما فيهم منظمو الوقفة، وطالبوا حاملة العلم بإزالته.

وعقب هذه المشادات ورفض إزالة هذا العلم، تم إبعاد صاحبة العلم عن مكان الوقفة الاحتجاجية، وجرى تأمين حمايتها من أي اعتداء قد يطالها من طرف الغاضبين من هذا السلوك.

وأظهر مقطع فيديو متداول العشرات من النسوة المغربيات وهن يرددن “النساء والرجال، قوانين بحال”، “الأمهات الحاضنات مواطنات مغربيات”، “أنا أنت هي، مغربيات حرات وضد الحكرة واقفات”.

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مغربية مثلية الجنس
مغربية مثلية الجنس

“هذه بلاد أمير المؤمنين وليست بلاد قوس قزح”

فيما ظهرت أحدى المشاركات في الوقفة وهي ترفع علم المثلية وتردد: “ماكايناش أولوية في الحقوق”، في حين توجه شخص إليها قائلا: “هذه بلاد أمير المؤمنين مش بلاد قوس قزح، حشومة”.

وبدا شخص آخر وهو ينبهها بضرورة إزالته ولكنها أصرت على رفعه أكثر غير مصغية للتحذيرات.

ومن جهتها أشارت “غزلان ماموني” رئيسة جمعية “كيف ماما كيف بابا” الداعية للاحتجاج، في تصريح لموقع هسبريس المغربي إلى أن المشاركين يقفون من أجل المطالبة بتغيير جذري وشامل في المدونة لتحقيق المساواة ما بين الرجال والنساء والحريات الفردية.

وأكدت أن “المحتجات يتوجهن بشعاراتهن ومطالبهن إلى المؤسسة التشريعية من أجل تغيير القوانين”، مضيفة أن “المعنيين سيواصلون احتجاجاتهم من أجل تغيير القانونين الجنائي ومدونة الأسرة”.

في حين رفضت ماموني الحديث عن علم المثلية الذي ظهر خلال الوقفة، مكتفية بالتأكيد على “النضال من أجل المساواة وحقوق المرأة”.

المثلية الجنسية والقانون المغربي

ويجرم القانون المغربي المثلية الجنسية، وينص الفصل 489 من القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”.

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