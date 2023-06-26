نور الغندور في موقف لا تحسد عليه.. انعكاس المرآة كشف جزءاً حساساً في جسدها (شاهد)

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وطن– أثار أحدث ظهور للفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، جدلاً واسعاً بسبب انعكاس المرآة الذي كشف المستور.

فتحات تهوية

ارتدت نور الغندور في الصور التي نشرتها عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، فستاناً أوف وايت، مفتوح الصدر.

ووقفت نور الغندور خلف المرآة لالتقاط الصورة، ما جعل أردافها تظهر بوضوح في انعكاس الزجاج.

وفي الصورة الاخرى، كان الممثلة المصرية تحتضن صديقتها بنفس الفستان المثير.

هجوم وانتقاد

وتعرضت نور لهجوم من المتابعين، فكتب ناشط: “معذورة على فتحات التهويه ، الدنيا حر والجو نار”.

وعبر آخر عن شعوره بخيبة أمل قائلا: “خيبة املي ما تتوصفش.. اشبها مطلعه صدرها؟”.

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بينما انتقدت متابعة الفستان من منظور آخر وكتبت: “شعبي اوي الفساتين اللي فتحت صدرها كده وعليها سلاسل”.

جورجينا تتابع نور

في سياق متصل، تفاجأ العديد من رواد مواقع التواصل بقيام جورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو، بعمل متابعة لنور الغندور.

وبهذه المتابعة التي صارت حديث النشطاء. تعتبر الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور، هي أول فنانة عربية تلفت أنظار جورجينا. وتقوم بعمل متابعة لها على انستغرام.

واتضح ذلك بمراجعة حساب “رودريغيز” على انستغرام، الذي تتابع جورجينا من خلاله 946 حساباً فقط بات من ضمنهم حساب نور الغندور.

50 مليون متابع

الجدير بالذكر أن عدد متابعي صديقة كريستيانو رونالدو، على انستغرام. يزيد عن الـ50 مليون متابع حول العالم.

ومن جانبها، تتابع نور الغندور أيضاً حساب جورجينا الرسمي على انستغرام.

كما أنه لم يجمع نور بجورجينا أي لقاء سابق ولا تظهر أي صور لهما معاً تبرر خطوة متابعة “رودريغيز” للفنانة المصرية الجميلة.

صديق مشترك

إلا أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما قد يكون هو السبب، ألا وهو مصمم الأزياء التونسي علي قروي، صديق جورجينا المقرب.

حيث سبق أن اختارت نور الغندور فستاناً من تصميمه.. وهو ذات المصمم الذي أخرج لجورجينا فستانها اللافت عند قدومها للسعودية، والذي ظهرت به في حفل “Joy Awards” بالرياض.