الإثنين, يونيو 26, 2023
الرئيسيةحياتنانور الغندور في موقف لا تحسد عليه.. انعكاس المرآة كشف جزءاً حساساً...
حياتنا

نور الغندور في موقف لا تحسد عليه.. انعكاس المرآة كشف جزءاً حساساً في جسدها (شاهد)

تفاجأ العديد من رواد مواقع التواصل بقيام جورجينا رودريغيز بعمل متابعة لنور الغندور عبر انستجرام

كتب رفيف عبدالله
نور الغندور في موقف لا تحسد عليه.. انعكاس المرآة كشف جزءاً حساساً في جسدها (شاهد)
نور الغندور
- Advertisement -

وطن– أثار أحدث ظهور للفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، جدلاً واسعاً بسبب انعكاس المرآة الذي كشف المستور.

فتحات تهوية

ارتدت نور الغندور في الصور التي نشرتها عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، فستاناً أوف وايت، مفتوح الصدر.

ووقفت نور الغندور خلف المرآة لالتقاط الصورة، ما جعل أردافها تظهر بوضوح في انعكاس الزجاج.

نور الغندور
انعكاس المرآة أحرج نور

وفي الصورة الاخرى، كان الممثلة المصرية تحتضن صديقتها بنفس الفستان المثير.

نور الغندور
كانت الممثلة تحتضن صديقتها

هجوم وانتقاد

وتعرضت نور لهجوم من المتابعين، فكتب ناشط: “معذورة على فتحات التهويه ، الدنيا حر والجو نار”.

وعبر آخر عن شعوره بخيبة أمل قائلا: “خيبة املي ما تتوصفش.. اشبها مطلعه صدرها؟”.

- Advertisement -

بينما انتقدت متابعة الفستان من منظور آخر وكتبت: “شعبي اوي الفساتين اللي فتحت صدرها كده وعليها سلاسل”.

جورجينا تتابع نور

في سياق متصل، تفاجأ العديد من رواد مواقع التواصل بقيام جورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو، بعمل متابعة لنور الغندور.

وبهذه المتابعة التي صارت حديث النشطاء. تعتبر الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور، هي أول فنانة عربية تلفت أنظار جورجينا. وتقوم بعمل متابعة لها على انستغرام.

نور الغندور
جورجينا رودريغيز

واتضح ذلك بمراجعة حساب “رودريغيز” على انستغرام، الذي تتابع جورجينا من خلاله 946 حساباً فقط بات من ضمنهم حساب نور الغندور.

50 مليون متابع

الجدير بالذكر أن عدد متابعي صديقة كريستيانو رونالدو، على انستغرام. يزيد عن الـ50 مليون متابع حول العالم.

ومن جانبها، تتابع نور الغندور أيضاً حساب جورجينا الرسمي على انستغرام.

كما أنه لم يجمع نور بجورجينا أي لقاء سابق ولا تظهر أي صور لهما معاً تبرر خطوة متابعة “رودريغيز” للفنانة المصرية الجميلة.

صديق مشترك

إلا أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما قد يكون هو السبب، ألا وهو مصمم الأزياء التونسي علي قروي، صديق جورجينا المقرب.

حيث سبق أن اختارت نور الغندور فستاناً من تصميمه.. وهو ذات المصمم الذي أخرج لجورجينا فستانها اللافت عند قدومها للسعودية، والذي ظهرت به في حفل “Joy Awards” بالرياض.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

أول فنانة عربية تلفت أنظار جورجينا بجمالها.. من هي نور الغندور؟ (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز في إطلالة مثيرة مع لدغة نحلة على شاطئ بحيرة ورونالدو يعلق! (شاهد)

الهدهد

إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني ينافس جورجينا رودريغيز في إعلان لـ”العود” (شاهد)

حياتنا

جورجينا تحاكم زميلها السابق بعدما فضح المكان الحقيقي “المُخزي” الذي التقت به رونالدو!

حياتنا

شقيقة جورجينا تساهم في انتشار عطر عربي في الغرب عن غير قصد..هذ ما فعلته!

حياتنا

جورجينا تضع رونالدو في ورطة بما قالته عن نوع المياه التي يشربها!

حياتنا

جورجينا تتحدث عن حفل زفافها من رونالدو ورد فعل غريب جداً منه (شاهد)

حياتنا

جورجينا تستعرض أنوثتها الصارخة في كان وسعر عقدها الماسي سيعقد لسانك! (شاهد)

حياتنا

جورجينا ترقص بجنون وتهز أردافها لتحرق 500 سعرة حرارية (فيديو)

حياتنا

جورجينا رودريغيز تمارس القفز وتركز الكاميرا على أردافها فقط! (فيديو)

حياتنا

جورجينا ورقص ابن رونالدو مع شقيقاته.. انفجرت في الضحك (فيديو)

حياتنا

السعودية ريما العنزي تستنسخ شكل جورجينا أكثر.. هل تصل لزرع المؤخرة؟ (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أدلة موثقة تفضح تورط الإمارات في صناعة تفاعل مريب مع حساب حميدتي على تويتر

كلارا شيا تنافس شاكيرا في الإثارة.. ارتدت فستاناً بـ1000 يورو في حفل زفاف شقيق بيكيه (شاهد)

الكويت.. الحكم على صدام حسين بالسجن المؤبد بتهمة التجارة بالمخدرات!

تركيا.. عملية إنقاذ احترافية لـ”بقرة العيد” جرفها التيار في قناة مائية (فيديو)

نسرين طافش برفقة زوجها على الشاطئ بالمايوه وحركة إغراء مثيرة! (شاهد)

المواد المصنوعة بها غواصة تيتان لا تستجيب للمعايير العالمية!

للمبتدئين..أفضل 5 عملات مشفرة للشراء في صيف 2023

لحظات دراماتيكية.. إنقاذ عبر الهاتف يعيد طفلا مصريا للحياة في السعودية (فيديو)

بيونسيه تفلت من موقف محرج.. راقصة أنقذتها ومنعت خروج ثديها على الهواء مباشرة (شاهد)

المايسترو جوندوجان إلى برشلونة وهذه تفاصيل الصفقة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC