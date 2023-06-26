نادين نسيب نجيم تجدد إيمانها بالله بصور جريئة ومثيرة (شاهد)

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وطن- أشعلت الممثلة اللبنانية نادين نجيم، قلوب محبيها بإطلالة صيفية جريئة.

“آمن بالله”

وارتدت نادين نسيب نجيم، في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام” هوت شورت جينز، وتوب نصف بطن أسود منقط بالأبيض، مع جاكيت جينز أيضاً.

وتركت نادين نجيم شعرها المجعد منسدلاً مع مساحيق تجميل خفيفة.

المثير أكثر للجدل، هو تعليق نادين التي كتبت: “آمن بالله، وبالكون”.

انتقادات قاسية

لكن التعليقات المهاجمة لنادين، أكثر من التعليقات الإيجابية المشيدة بجمالها وإطلالتها.

فكتبت متابعة: ” عقول عارية يظنون الجمال في التعري”.

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وكتب آخر: ” كان وجهك من أجمل الوجوه وإطلالتك من أجمل الإطلالات لكن الأن الأمر مختلف تماما للأسف”.

ووافقهما الرأي ثالث: ” شنو استفدتي انك اتوري جسمك هكي غير الاثم والذنب والسيئات ربي يهديك و يصلح حالك”.

وعلقت متابعة أيضاً: ” اشلح اكتر تنشهر اكتر واسرع”.

“تنمر”

وسبق أن وصفت نادين ما تتعرض له من انتقادات بـ”التنمر“، قائلةً عبر خاصية القصص المصورة: “يتنمرون عليَّ بسبب تلك الصور.. ألا يخجلون من أنفسهم أين هي الإنسانية؟”

وتابعت نادين: “كيف يمكننا دعم بعضنا البعض في مثل هذا العالم السام والقاسي؟ للنساء عليكن الدفاع عن أنفسكن وعن بعضكن البعض.. كن لطيفًا لا يكلفك أي شيء أن تنشر الحب والدعم”.

موعد زفاف نادين نجيم

في سياق آخر، كشفت نادين نجيم أن زفافها على خطيبها السوري ناريك ناربيكيان سيكون في صيف عام 2024 وليس في الصيف الحالي.

وقالت نجيم أثناء استضافتها في برنامج “كلام نواعم”: “أنا بحب الصيف وسيكون زفافي في هذا الفصل.. ولكن ليس هذا العام وإنما العام المقبل بسبب ارتباطاتي الفنية الكثيرة”.

وتحدثت نادين في اللقاء عن أبناءها، مبينة أنهم سر سعادتها.

وأوضحت أنه مهما فعلوا فإنها لا تغضب، وتكون سعيدة بهم.

وأشارت نادين إلى أنها عندما تبتعد عنهم خلال التصوير أو السفر ينقلب حالها.

وأردفت: “أولادي هم خط أحمر بالنسبة لي أما الباقي بيروح وبيجي”.