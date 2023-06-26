الإثنين, يونيو 26, 2023
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مليونير مصري مات وهو يمارس الرذيلة.. ليلة حمراء وألعاب جنسية انتهت بجريمة مروعة

الجريمة بدأت بلعبة جنسية بين سيدة متزوجة ورجل مُسن معتاد على ممارسة الجنس بطرق غريبة وانتهت بوفاته عارياً على سرير نومه داخل منزله في منطقة التجمع بمصر

كتب فهمي الورغمي
مليونير مصري مات وهو يمارس الرذيلة.. ليلة حمراء وألعاب جنسية انتهت بجريمة مروعة
مليونير مصري مات وهو يمارس الرذيلة
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وطن- لم تكن ليلةً هادئة في أحد القصور الفخمة بمنطقة التجمع الراقية بمصر، في السادس من أغسطس الماضي، حيث انتهى مخطط سرقة ذكيّ و مليئ بالإثارة بمأساة مروعة.

والقصة كما هي معروفة لدى وسائل الإعلام المصرية تقول بأنه “مليونير التجمع”، الشخص الغامض الذي اشتهر بثروته الطائلة وأسلوب حياته الفاخر، لفظ أنفاسه الأخيرة عاريًا على سريره أثناء ممارسة الرذيلة.

“مليونير التجمع” مات عارياً بعد ليلة ساخنة

وفي التفاصيل التي نقلتها مواقع إخبارية محلية، بينها موقع “مصرواي“، بدأت “سيدة.س” التي تعمل خادمة لدى مسن ثري بمنطقة التجمع في 6 أغسطس الماضي، التخطيط لسرقة فيلا مخدومها مع إبعاد الشبهة عنها، فاتفقت مع زوجها “عمر. ع” وصديقتها “منة. و” وزوج أمها “محمد. ع” لكن الأم انتهى بجريمة بشعة.

يقول الموقع بأن الخيط الأول في خطة “سيدة” كان بأن تدفع بصديقتها “منة” إلى فيلا المجني عليه “ح. م” لقضاء ليلة حمراء لاعتياده على ذلك – وفق التحقيقات – يعقبها دخولها وتنفيذ عملية السرقة.

وهو بالفعل ما حدث، حيث طرقت “منة” الباب، ومباشرة شرع المليونير صاحب الـ71 سنة في مغازلة فريسته، خلع ملابسه منتظرًا إياها حتى أصبح عاريًا تمامًا.

إلا أنها تحججت بخوفها وقالت “هربطك في السرير عشان شكلك شرس”. لاحقاً استخدمت “أفيز ولاصق طبي” حصلت عليهما من المتهمين “عمر” و”محمد” لربطه.

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مليونير مصري مات وهو يمارس الرذيلة
مليونير مصري مات وهو يمارس الرذيلة

ربط الضحية وقتلة لاحقاً

أوضحت التحقيقات أن المتهمة “منة” ربطت المجني عليه في السرير باستخدام الأفيز، وكممت فمه بلاصق طبي، ثم هاتفت المتهمة الأولى “سيدة”، وما إن دخلت فاجئهما المجني عليه بفك قيده لاكتشافه غدرها به، وهددهما بطبنجة “صوت”.

خلال تلك اللحظات، انقضّت المتهمتين على الضحية، انتزعتا الطبنجة وضربتاه عدة مرات بها على رأسه فسقط ينزف على سريره.

ثم كمموا فمه مرة أخرى ووضعوا وشاحًا على وجهه فلفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعد عدة ساعات، عثر زوج الابنة على جثة والد زوجته وأبلغ الشرطة، التي تمكنت بعد إجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة من ضبط المتهمتين وشريكيهما بمنطقة المرج، وإحالتهما للنيابة.

وعلى ضوء التطورات، عقدت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس جلسة لمحاكمة المتهمين الأربعة في 24 يونيو الماضي، وتم تأجيلها لطلبات الدفاع.

وما زال ملف القضية مفتوحا على ذمة التحقيقات في واحدة من أكثر الجرائم إثارة في مصر.

المصدرموقع مصرواي، رصد وتحرير وطن

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