مغربيان وضعهما القدر في طريق مقاتلي فاغنر أثناء التمرد المسلح ورعب شديد (فيديو)

وطن- وجد طالبان مغربيان نفسيهما شاهدين عن غير قصد على واحدة من أغرب وأخطر الأحداث الي شهدتها روسيا في السنوات الأخيرة، وهي محاولة الانقلاب قصيرة الأمد ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من قبل مرتزقة فاغنر.

وفي التفاصيل، كانت كاميرا قناة نويل ريبورتس المتخصصة في تغطية النزاعات عبر الإنترنت، توثق الأحداث في مدينة في روستوف جنوبي روسيا، وكانت تتحدث عن استيلاء مجموعة فاغنر على المدينة.

وشوهد العشرات يفرون من انفجارات مدوية بينما تبادلت القوات شبه العسكرية إطلاق النار مع الجيش الروسي، فيما تحدث مراسل القناة مع طلاب في المدينة، كانوا يمرون بحالة شديدة من الارتباك، وسمعهم المراسل وهو يقولون إنهم خائفون.

