الثلاثاء, يونيو 27, 2023
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رياضة

مبابي لن يُغادر باريس سان جيرمان بأقل من هذا السعر في سوق الانتقالات

باريس يطلب 200 مليون يورو من أجل السماح لمبابي بالرحيل هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
سعر مبابي في سوق الانتقالات
سعر مبابي في سوق الانتقالات
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وطن- كشفت تقارير صحيفة فرنسية، عن قيمة السعر المطلوب من قبل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي 24 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، بأن باريس سان جيرمان يُريد من الفرنسي مبابي أن يتخذ قراره بسرعة إما بالتجديد أو الرحيل عن النادي الباريسي.

مبابي لن يغادر باريس سان جيرمان بأقل من هذا السعر

وأضافت الصحيفة، ” ناصر الخليفي لا يريد لموضوع مبابي أن يستغرق الصيف كله”.

كما وختمت، ” في قطر، تم تحديد السعر بالفعل، مبابي لن يغادر بأقل من 200 مليون يورو..”.

سعر كيليان مبابي هذا الصيف
سعر كيليان مبابي هذا الصيف

وبات مستقبل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان غامضاً هذا الصيف، بعد الرسالة التي وجهها اللاعب إلى إدارة النادي. بشأن رفضه عدم تفعيل بند تجديد عقده لموسم إضافي، أي حتى عام 2025.

ريال مدريد يريد مبابي ولكن لن يدفع الكثير

ووفق التقارير الصحفية، فإن ريال مدريد أغلق صفقات سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الحالي. دون توقيعه مع مهاجم سوبر كبديل عن كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد السابق، الذي رحل برفقة ماركو أسينيو وهازارد وماريانو دياز هذا الصيف.

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مبابي
مبابي

كما واكتفى ريال مدريد بتوقيع 3 صفقات هذا الصيف، وهي النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، والإسبانيين فران غارسيا وخوسيلو الذي انتقل على سبيل الإعارة من نادي إسبانيول حتى نهاية الموسم القادم.

مبابي هداف الدوري الفرنسي

وغلق ريال مدريد سوق الميركاتو لصفقاته هذا الصيف، هو بمثابة رسالة إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي، بوجود مكان له في حال رغب في الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي. هذا الصيف أو في سوق الانتقالات القادمة.

انتقال مبابي إلى ريال مدريد
انتقال مبابي إلى ريال مدريد

كما ونال الفرنسي مبابي لقب هداف الدوري الفرنسي 2022-2023 للموسم الثاني على التوالي. برصيد 29 هدفاً، بفارق هدفين عن الوصيف الكسندر لاكازيتي لاعب أولمبيك ليون برصيد 27 هدفاً.

وينتهي عقد مبابي مع نادي باريس سان جيرمان في صيف 2025، لكن عقده يتيح له مغادر النادي في نهاية موسم 2024، في حال لم يوافق اللاعب على تمديد عقده لموسم إضافي.

المصدروطن + لو باريزيان الفرنسية

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