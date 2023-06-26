للمبتدئين..أفضل 5 عملات مشفرة للشراء في صيف 2023

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وطن- في المشهد المالي المتغير باستمرار، تُعدّ العملة المشفرة من بين أحدث الابتكارات في العالم.

ومع وجود العديد من العملات المشفرة، قد يكون الاستثمار فيها في الواقع أمرًا شاقًا، خاصة بالنسبة للمبتدئين.

لحسن الحظ، كشف موقع “bitcoinist” عن أفضل 5 عملات مشفرة للمبتدئين والتي يمكن شراؤها والاستثمار فيها في صيف 2023.

InQubeta

عملة InQubeta، التي يُعرف رمزها بـ’QUBE’ تعدّ فرصة مثيرة للمبتدئين. يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها العملة المشفرة الأكثر ربحية للاستثمار فيها، لأنها تقدم فرصًا متميزة ومربحة.



تعمل منصة InQubeta على شبكة Ethereum وتتوافق مع معايير الرمز المميز ERC-20، وهي رموز مميزة تم تصميمها واستخدامها فقط على منصة Ethereum.

تكمن إحدى النقاط الرئيسية في ابتكارها في نموذج أعمالها، الذي يهدف إلى إحداث ثورة في كيفية جمع الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي الأموال.

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تتيح آلية التمويل الجماعي الفريدة الخاصة بها للمستثمرين المشاركة في مشاريع جديدة باستخدام نظام استثماري مجزّأ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى فرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

Bitcoin

كانت بيتكوين التي تم إنشاؤها في عام 2009 من قبل ساتوشي ناكاموتو، أول عملة مشفرة يتم تقديمها، ومنذ ذلك الحين أصبحت المعيار لجميع العملات الرقمية التي يمكن شراؤها.

والبيتكوين هي عملة لامركزية لأنها لا تصدر من قبل كيان واحد مثل البنك المركزي. وغالبًا ما يتم تشبيهها بـ”الذهب الرقمي”، حيث يعتبرها العديد من المستثمرين بمنزلة تحوط ضد التضخم.



تحتفظ البيتكوين بمعظم حصة السوق في سوق التشفير، مما يعكس مكانتها باعتبارها أكثر العملات المشفرة شهرة وتأثيراً. إن مرونتها وسط تقلبات السوق ودورها الرائد في تقنية blockchain تؤكد مكانتها كعملة مشفرة من الدرجة الأولى.

Ethereum

تعتبر عملة إيثيريوم، التي تأتي في المرتبة الثانية بعد بيتكوين، نقطة انطلاق ممتازة للمبتدئين الذين يغامرون بالعملات المشفرة.

باختصار، تعتبر Ethereum بمزيجها الفريد من الابتكار والنظام البيئي القوي، مرشحًا قويًا لأفضل عملة مشفرة للاستثمار فيها، خاصة للمبتدئين.

Cardano

الرمز الأصلي لعملة Cardano الرقمية هو ADA، وتعد هذه العملة واحدة من أبرز العملات المشفرة التي تجب مراعاتها للاستثمار.

تستخدم هذه العملة تقنية إثبات الحصة وتعتمد على أبحاث تمت مراجعتها من قبل الأقران، وتم إنشاؤها باستخدام منهجيات قائمة على الأدلة.

ونظرًا لتقنيتها القوية وحالة الاستخدام القوية والفريق المتمرس بقيادة المؤسس المشارك لشركة Ethereum Charles Hoskinson، تقدم هذه العملة فرصة استثمارية مقنعة.

Litecoin



ظلت Litecoin (LTC) عملة رقمية واعدة للمبتدئين، وغالبًا ما يطلق عليها “الفضة الرقمية” على عكس “الذهب الرقمي” الخاص بالبيتكوين. تعمل LTC على شبكة نظير إلى نظير (P2P)، مما يتيح مدفوعات عالمية سريعة وبأسعار معقولة.

في عام 2011، أنشأ Charles Lee Litecoin العملة لحل المشكلات المتعلقة بسرعة Bitcoins وقابلية التوسع والمركزية، وقد تم إثبات قوة العملة عندما احتلت المرتبة الأولى بين أفضل 15 عملة معدنية من حيث حجم السوق.