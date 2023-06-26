لقطات مروعة لانهيار عقار الإسكندرية وأحد الناجين يفجر مفاجأة صادمة

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وطن- في كارثة تذكر بانهيار مبنى في جبل اللوبيدة بالعاصمة الأردنية عمان في سبتمبر الماضي، انهار مبنى مأهول بالسكان مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة شمال مدينة الإسكندرية في مصر صباح اليوم، مما أدى إلى اندلاع سحب الدخان في السماء.

انتشال أول جثة من تحت أنقاض عقار الإسكندرية

وبحسب آخر التحديثات وفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد انتشلت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، جثة شاب يدعى “مصطفى.ع.أ”، 22 عاما، كأول ضحايا عقار شارع خليل حماده المنهار في منطقة سيدي بشر، وأسفر عن 4 إصابات، فيما تتواصل عملية رفع الأنقاض، بحثًا عن عالقين، وسط أنباء عن وجود أخرين.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شهود عيان أن دوي انفجار سمع في المبنى قبل انهياره، فيما تعمل طواقم الإنقاذ في محاولة للعثور على ناجين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الدفع بـ”12 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار في محافظة الإسكندرية ورفع حالة التأهب للتعامل مع أي إصابات محتملة”.

أحد الناجين من انهيار #عقار_الاسكندرية يروي لك تفاصيل اللحظات الأولى لانهيار المبنى: pic.twitter.com/cXylBBcEFG — محقق خاص🕵️‍♂️ (@KSA_P_I) June 26, 2023

ووفقا لصحيفة “الأهرام” المحلية “تواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا عالقين أسفل أنقاض عقار الإسكندرية الذي انهار بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض قاطنيه ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض”.

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وأظهرت مقاطع فيديو هول الانهيار فيما تجمع مسعفو الدفاع المدني في موقع انهيار المبنى المؤلف من 13 طابقا في مديرية سيدي بشر.

وظهرت جرافات وهي تحاول رفع الأنقاض في موقع انهيار عقار الإسكندرية بحثاً عن ناجين.

فيما لم يعرف عدد الأشخاص المحاصرين تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار على وجه الدقة، حتى الآن.

سبب انهيار عقار الإسكندرية.. وشهادات حية

وعرضت قناة “العربية” السعوديو روايات شهود عيان كشفوا فيها مفاجآت صادمة بشأن عقار الإسكندرية المنهار.

وعزا أخدهم سبب الانهيار إلى بناء أحد المقاولين لطابق في أعلى المبنى وتم تنظيم محضر بهذا الخصوص منذ شهرين دون فائدة، حسب قوله.

فيما كان عمال البلدية يكتفون –كما قال- بسماع أقوال سكان المبنى والذهاب دون أي إجراء.

وأضاف شاهد العيان أنه كان يجلب الخبز من الفرن وعندما عاد وهمّ بدخول المبنى رأى الكاميرا وهي تطقطق -حسب تعبيره- وابتعد عن المبنى وبدأ بتحذير السكان في الأعلى ولم يكمل كلمتين إلا وانهار المبنى وشاء القدر –حسب قوله-

وكشف الشاهد على كارثة عقار الإسكندرية المنهار، أنه أنقذ أناسا من الجانب الثاني للمبنى ولكن لازال هناك أناس محاصرين في المبنى.

وقالت سيدة إن أبناء خالتها موجودين تحت أنقاض المبنى وفي المبنى الكثير من الجنسيات كانوا يصطافون في المكان.

فيما قالت سيدة أخرى إن لها 4 أبناء تحت حطام عقار الإسكندرية المنهار.

من جانبه قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن المبنى دمر بسبب “الانقسام الرأسي”. وقال المحافظ إن المبنى كان يؤجر عادة لقضاء العطلات خلال أشهر الصيف.

وكان محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف قد انتقل إلى موقع المبنى المنهار في شارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، وكان يتواجد هناك جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع.

وأكد اللواء الشريف وفق صفحة محافظة الاسكندرية في “فيسبوك” أن المحافظة تتابع لحظة بلحظة جهود الأجهزة والجهات المعنية في رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود سكان أسفله.

وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والإسعاف، وعمل كوردون بمحيط العقار، لافتاً إلى أن هناك 10 سيارات إسعاف مجهزة متواجدة في الموقع، وقد تم إخطار المستشفيات القريبة من الموقع لتكون على الاستعداد الكامل لإستقبال أي حالات.