لبنان: كلمات مؤثرة من مسنة عزباء باعت كل أملاكها لتشييد مسجد (فيديو)

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وطن- أقدمت مسنة لبنانية على بيع كل ما تملك من أجل تشييد مسجد، تحلم بأن تراه قائماً وترى المسلمين يُصلون فيه قبل أن تلقى حتفها.

والسيدة فاطمة حمزة التي تنحدر من مدينة عكار، باعت كل ما تملك من أجل تشييد المسجد، الذي أظهر مقطع الفيديو أنه تم وضع أساساته، في حين لم تبدأ أعمال البناء حتى الآن، فيما تحلم السيدة أن تتلقى المساعدات لإكمال المسجد والصلاة فيه لترى ذلك قبل وفاتها.

وقالت السيدة فاطمة حمزة في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت: “أنا متوكلة على الرحمن وعندي هدف وعندي طموح بعقلي من وقت ما كنت صغيرة.. إني أعمل مسجد وحلمي الوحيد بالدنيا أشوف الناس تصلي فيه قبل ما أموت”.

وأضافت: “أنا امرأة عزباء وغير متزوجة، وقضيت أيامي كلها في الشغل والركض، وكان عندي محلات وأملاك، وجاءتني فكرة إني أبيع أملاكي وبعت كل شيء.. الدنيا ما فيها شيء”.

وتابعت وهي تشير إلى الأساسات التي تم تشييدها: “بنيت هذا المكان.. فيه ناس ساعدتني لما احتجت مبلغ بسيط لكني غير قادرة على مواصلة البناء، والقدرة عند رب العالمين”.

وأكملت: “أنا بشتغل بالأرض وبحوش زيتون.. بشتغل في كل شيء.. أنا مش موظفة ولا مهندسة ولا قاعدة على مكتب ومكيف.. والله جمعت الفلوس بالشغل والتعب.. وربنا خلاني أحط الفلوس في بيته.. ما في حد فينا يصنع لحاله شيء.. الله هو اللي يصنع ويعطي”.

"حلمي الوحيد شوفه وصلّي فيه قبل ما موت".. سيدة لبنانية تبيع كل ما تملك لتشييد مسجد 🕌#الجزيرة_مباشر | #لبنان pic.twitter.com/oQMYIYqOAl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 26, 2023

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والسيدة فاطمة شرعت بنفسها في البناء على مدار أربع سنوات، رغم أنها لا تملك أي خبرة في المعمار، إلى أن جاء دور المهندسين، الذين أثنوا على عملها ومتانة الأساسات التي وضعتها، وقالت: “لم يكن هناك أي خطأ بنسبة 100%، وكانوا يرددون ما شاء الله”.

وتقضي فاطمة أوقاتًا طويلة، رفقة مهندسي المشروع، لتتطلع على أدق التفاصيل، ومراحل البناء، والجدول الزمني لإتمامه.

تفاعل واسع وإشادة كبيرة

أثار ما فعلته السيدة اللبنانية فاطمة حمزة تفاعلاً كبيراً بين النشطاء على موقع تويتر، وسط إشادة كبيرة بها وتمنيات بأن يمنّ الله عليها باكتمال حلمها.

وقال وائل: “ربنا يتقبل ويبني لك بيت في الجنة جزاء ما تفعلين”.

ربنا يتقبل ويبني لك بيت في الجنة جزاء ما تفعلين — Wael Nashat (@waelazeez) June 26, 2023

وكتب ساجد: “ماشاء اللّه.. اللہ یقبل صدقتهـا”.

ماشااللّه اللہ یقبل صدقتهـا — Sajid۔🕋 (@sajid_kj) June 26, 2023

وتفاعل مغرد: “تقبل الله منكم وأثابكم وأعانكم”.

تقبل الله منكم واثابكم واعانكم — Belaidi Larbi (@BelaidiLar24656) June 26, 2023

عدد المساجد في لبنان

يُشار إلى أن إحصائية كانت قد نُشرت في عام 2021، كانت قد أظهرت وجود 3,907 كنائس ومساجد وخلوات في لبنان، بواقع 2,405 كنائس، و1,502 مسجد.

وأفاد الإحصاء، بأنّ الطائفة المارونية هي الطائفة الكبرى من حيث عدد الكنائس، بـ1,647 كنيسة، أي ما نسبته 68% من الكنائس لدى المسيحيين، و42% من إجمالي دور العبادة لكلّ الطوائف اللبنانية.

وبخصوص المذهب الشيعي، تبين أنّه الأكبر من حيث عدد المساجد بـ695 مسجداً. وذلك بنسبة 46% من عدد المساجد لدى المسلمين، و17% من إجمالي دور العبادة لكل الطوائف.