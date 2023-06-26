كيف سيؤثر تمرد مجموعة فاغنر على حرب أوكرانيا؟

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وطن- قام يفغيني بريغوزين، زعيم مجموعة فاغنر، بثورة ضد روسيا بعد أن زعم أن الجيش الروسي هاجم قواته عمدا، كما طالب بالعدالة ودعا إلى تمرد مسلح.

قبل أن يتراجع بريغوزين، حسبما ورد، بعد مفاوضات مع زعيم بيلاروسيا، سيطرت مجموعة فاغنر على منشآت عسكرية رئيسية في روستوف أون دون، مقر المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا. ويٌقال إن بريغوزين سينتقل الآن إلى بيلاروسيا وسيتجنب هو ومقاتلوه التداعيات.

حسب صحيفة asia times، فإن الأعمال العدائية المفتوحة بين مجموعة فاغنر والجيش الروسي ليست جديدة. فقد أصدرت المجموعتان العديد من التعليقات التشهيرية واتخذتا إجراءات عدائية ضد بعضهما البعض منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

الإنكار المقبول

إن محاولة التمرد هي إلى حد كبير نتيجة انتشار كل من الجيش الروسي ومجموعة فاغنر في أوكرانيا – والنظام السياسي الذي يدعم أفعالهم.

انهارت الروابط بين مجموعة فاغنر والجيش الروسي فور اندلاع الحرب في أوكرانيا. قبل الصراع، قامت مجموعة فاغنر بتطوير مصالح الدولة الروسية بشكل غير رسمي.

وفي المناطق التي كان لروسيا فيها مصلحة خاصة ولكنها أرادت الحد من مشاركتها المباشرة، كما هو الحال في سوريا والسودان، قدمت مجموعة فاغنر للحكومة الروسية نوعاً من الغطاء الذي يتيح قدراً ما من الإنكار المقبول “(plausible deniability) “ظاهرياً.

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على سبيل المثال، استخدمت روسيا مجموعة فاغنر للمساعدة في ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014. كما سمح استخدام روسيا لهذه المجموعة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا في عام 2014 للجيش الروسي برفض التورط.

بعبارة أخرى، دعمت مجموعة فاغنر والمجالات العسكرية الروسية أهداف الطرف الآخر.

ولكن، غيرت الحرب الروسية الأوكرانية الديناميكية بين المجموعتين. توقع الجيش الروسي انتصارًا عسكريًا سريعًا في أوكرانيا. وبدلاً من ذلك، عانى من نكسات منذ بداية الصراع تقريبًا. كانت هذه النكسات كبيرة لدرجة أنها أجبرت روسيا على نشر مجموعة فاغنر لدعم عملياتها بشكل مباشر.

مساعدة روسيا في أوكرانيا

من الناحية العسكرية، ساعد نشر روسيا لهذه المجموعة في استقرار عملياتها في أوكرانيا.

وفي عام 2022، كانت مجموعة فاغنر، على عكس الجيش الروسي، قوة مدربة تدريباً عالياً. في الواقع، كان جنود مجموعة فاغنر مسؤولين عن العديد من النجاحات الروسية المبكرة، مثل معركة سيفيرودونيتسك.

ومع ذلك، عانت مجموعة فاغنر من خسائر كبيرة لدرجة أنها لم تستطع الحفاظ على تكتيكاتها التقليدية. وبدلاً من ذلك، بدأت في عمليات تجنيد جماعية، بما في ذلك من السجون الروسية، لتجديد قواتها المستنزفة وقد أدى ذلك إلى طمس الخطوط الفاصلة بينها وبين الجيش الروسي.

كيف سيجد بوتين مخرجا؟



قد يكون التمرد الذي قامت به مجموعة فاغنر نقطة تحول في الحرب في أوكرانيا، لكن كيف ستحول الصراع لا يزال غير مؤكد.

لو استمر التمرد لفترة أطول، لكان من الممكن أن يوفر لبوتين طريقة لإنهاء الصراع الأوكراني. فمنذ بداية الصراع، أدرك هذا الأخير أنه لا يستطيع تحمل خسارة أوكرانيا.

إذا استطاع أن ينقل اللوم عن الهزيمة إلى قوات مجموعة فاغنر أو المجموعات شبه العسكرية الأخرى التي لا تزال تحرض على روسيا – فقد يوفر ذلك مخرجًا له.



يمكن القول إن بوتين يوجد الآن في واحدة من أضعف المناصب الرئاسية منذ فوزه في انتخابات عام 2000، لكنه لن يتخلى عن السيطرة بسهولة.

وللحفاظ على نفوذه، سينظر بوتين في أي وكل احتمال لإعادة تأكيد هيمنته على روسيا، مع تداعيات مباشرة على الحرب في أوكرانيا.