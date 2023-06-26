الإثنين, يونيو 26, 2023
الرئيسيةالهدهدقطري مثلي الجنس يرفع أعلام دول الخليج في مسيرة للمثليين (فيديو)
الهدهد

قطري مثلي الجنس يرفع أعلام دول الخليج في مسيرة للمثليين (فيديو)

يظهر علم المملكة العربية السعودية وهو يرفرف بين العشرات من مجتمع المثليين في خطوة اعتُبرت استفزازية من الطبيب القطري

كتب فهمي الورغمي
قطري مثلي الجنس يرفع أعلام دول الخليج في مسيرة للمثليين
قطري مثلي الجنس
- Advertisement -

وطن- يُواصل الطبيب القطري ناصر محمد، الذي أعلن منذ سنوات مثليته الجنسية، استفزاز مواطني بلاده التي لم يفتأ في كل ظهور له رفع علمها افتخارا بها على حدّ تعبيره.

اللافت أنه وفي لقطة فُهمت بأنها “استفزازية”، ظهر القطري مثلي الجنس وهو يتجول ضمن قافلة لما بات يعرف بمجتمع الميم في الولايات المتحدة الأمريكية مُلوحا بأعلام الخليج العربي، مثل السعودية والبحرين والكويت.

قطري مثلي الجنس يستفز الخليجيين

لم يتسنّ لـ وطن التأكد بشكل منفصل من موعد تصوير مقطع الفيديو المتداول، ويظهر فيه الطبيب القطري ناصر محمد وهو يجوب إحدى شوارع المدن الأمريكية ضمن حملة “الاحتفال بالألوان” خلال شهر يونيو الجاري، الذي يُروج له بأنه صار على المستوى العالمي معروفا باسم “شهر الفخر”.

ويظهر الطبيب القطري مثليّ الجنس وهو يتجول ضمن قافلة تضمّ العشرات على عربات كبيرة، رافعين أعلام عدد من دول الخليج شأن علم المملكة العربية السعودية وعلم مملكة البحرين وعلم دولة الكويت.

- Advertisement -
قطري مثلي الجنس يستفز الخليجيين
الطبيب القطري ناصر محمد

ناصر محمد يقيم في الولايات المتحدة

ومنذ سنوات، يقيم ناصر محمد، وهو طبيب قطري مثلي الجنس في الولايات المتحدة الأمريكية بزعم تعرضه لانتقادات ومضايقات في دولة بعد الإعلان عن ميولاته الجنسية المثلية.

وليست المرة الأولى التي يظهر فيها الناشط القطري ناصر محمد، خلال يونيو الجاري، وهو يُعبر عن ميولاته الجنسية ضمن احتفاليات تنظمها عدد من الولايات الأمريكية.

ويشار أنه في شهر حزيران/يونيو من كلّ عامٍ، ينشط المثليّون في العالم للإعلان عن أنفسهم واستجلاب الدّعم لما أصبح مجتمعًا خاصًّا بهم في شهرٍ يُطلَقُ عليه “شهر الفخر” أو “LGBT pride”.

حيث تنتشر فيه مسيراتُهم في مختلف أنحاء العالم، وتتضامن معهم الشركات الاقتصاديّة والتجاريّة والإعلاميّة في شهرٍ يُرادُ له أن يُظهِر العالمَ داعمًا لتوجهاتهم وميولهم الشاذة

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

أفضل 10 أعمال مستحبة في يوم عرفة.. عائض القرني ينصح بها بشدة

الهدهد

لحظات دراماتيكية.. إنقاذ عبر الهاتف يعيد طفلا مصريا للحياة في السعودية (فيديو)

فيديو

فيديو صادم.. لحظة قفز سمكة قرش نحو القارب وعض الصياد وسحبه للماء (شاهد)

الهدهد

صيام عرفة يكون مع السعودية أم مع البلد الذي أسكنه؟.. أهم الأسئلة عن يوم عرفة

الهدهد

من هو الأمير عبد الرحمن آل مقرن نائب وزير الدفاع السعودي الجديد؟

حياتنا

السعودية بدور البراهيم عارية وإيحاءات مثيرة في أحدث ظهور (فيديو)

الهدهد

“وفاة محمد العتيبي أحد المتورطين في اغتيال خاشقجي بالاكتئاب”.. حقيقة تغريدة أثارت ضجة

الهدهد

فوضى في الحرم المكي أحدثها معمم بحريني والسعودية تعتقله (فيديو)

الهدهد

يمارسون طقوسهم في هذا المكان.. السعودية وجهة مرغوبة للمسيحيين الإنجيليين

الهدهد

سعودية تتعرى على الملأ ووصلة رقص إباحية برعاية هيئة الترفيه (فيديو)

حياتنا

أروى عمر منهارة بعد ابتزازها بمقاطع فاضحة من قبل الحكومة السعودية! (فيديو)

الهدهد

صورة محمد بن سلمان و”السيسي” في باريس تشعل مواقع التواصل وحديث عن إهانة متعمدة (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صدمة لأصحاب الوضعية رقم 2.. أخبرني كيف تجلس أُخبرك من تكون

الدكتورة خلود تخرج عن شعورها بسبب ما فعلته عراقية مع زوجها الأردني (فيديو)

لقطات مروعة لانهيار عقار الإسكندرية وأحد الناجين يفجر مفاجأة صادمة

جورجينا تواصل الإثارة بالبكيني .. شاهد آخر صور ساخنة لها وهي تسبح

حسن الخاتمة.. فيديو مؤثر لشاب سوري يلفظ أنفاسه الأخيرة

أضخم خروف عيد وأضحية ملك المغرب.. سلالة خرفان “الصردي” العملاقة (شاهد)

زوجة راغب علامة تثير جدلاً بصورة فاضحة: “صار التعري تباهي”!

غوارديولا يتحول لملك فرعوني ويعيش رفاهية رمسيس الثاني (فيديو)

تهور وجنون.. فيديو يحبس الأنفاس لنقل خروف العيد في ليبيا

“يطاوعك قلبك تذبحه”.. خروف العيد الأجمل يثير تعاطفا قبل عيد الأضحى

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC