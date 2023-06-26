قطري مثلي الجنس يرفع أعلام دول الخليج في مسيرة للمثليين (فيديو)

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وطن- يُواصل الطبيب القطري ناصر محمد، الذي أعلن منذ سنوات مثليته الجنسية، استفزاز مواطني بلاده التي لم يفتأ في كل ظهور له رفع علمها افتخارا بها على حدّ تعبيره.

اللافت أنه وفي لقطة فُهمت بأنها “استفزازية”، ظهر القطري مثلي الجنس وهو يتجول ضمن قافلة لما بات يعرف بمجتمع الميم في الولايات المتحدة الأمريكية مُلوحا بأعلام الخليج العربي، مثل السعودية والبحرين والكويت.

قطري مثلي الجنس يستفز الخليجيين

لم يتسنّ لـ وطن التأكد بشكل منفصل من موعد تصوير مقطع الفيديو المتداول، ويظهر فيه الطبيب القطري ناصر محمد وهو يجوب إحدى شوارع المدن الأمريكية ضمن حملة “الاحتفال بالألوان” خلال شهر يونيو الجاري، الذي يُروج له بأنه صار على المستوى العالمي معروفا باسم “شهر الفخر”.

هذا النجس يرفع أعلام دول الخليج..

لعنة الله عليه.. pic.twitter.com/nO8vyPVjzg — Aljabri 🇵🇸 ❤️ 🇴🇲 Oman (@aljabrioman5656) June 26, 2023

ويظهر الطبيب القطري مثليّ الجنس وهو يتجول ضمن قافلة تضمّ العشرات على عربات كبيرة، رافعين أعلام عدد من دول الخليج شأن علم المملكة العربية السعودية وعلم مملكة البحرين وعلم دولة الكويت.

والله وعزة وجلال الله لو كان سعودي لخرج عزمي والحمدين يقرأون نشرة الاخبار على الجزيرة ومعهم الصفاينة الاخونج والبعثية احذية وكر الوجبة بعواجل لن تنتهي ويصرخون "السعودي ناصر بن محمد يقود ثورة المثلية في العالم العربي " لكن بما انه قطري فلا حرج والخبر عادي ولاداعي للتركيز عليه… pic.twitter.com/yjDXraU542 — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) June 26, 2023

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ناصر محمد يقيم في الولايات المتحدة

ومنذ سنوات، يقيم ناصر محمد، وهو طبيب قطري مثلي الجنس في الولايات المتحدة الأمريكية بزعم تعرضه لانتقادات ومضايقات في دولة بعد الإعلان عن ميولاته الجنسية المثلية.

وليست المرة الأولى التي يظهر فيها الناشط القطري ناصر محمد، خلال يونيو الجاري، وهو يُعبر عن ميولاته الجنسية ضمن احتفاليات تنظمها عدد من الولايات الأمريكية.

ويشار أنه في شهر حزيران/يونيو من كلّ عامٍ، ينشط المثليّون في العالم للإعلان عن أنفسهم واستجلاب الدّعم لما أصبح مجتمعًا خاصًّا بهم في شهرٍ يُطلَقُ عليه “شهر الفخر” أو “LGBT pride”.

حيث تنتشر فيه مسيراتُهم في مختلف أنحاء العالم، وتتضامن معهم الشركات الاقتصاديّة والتجاريّة والإعلاميّة في شهرٍ يُرادُ له أن يُظهِر العالمَ داعمًا لتوجهاتهم وميولهم الشاذة