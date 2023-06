فيديو صادم.. لحظة قفز سمكة قرش نحو القارب وعض الصياد وسحبه للماء (شاهد)

- Advertisement -

وطن – أظهر مقطع فيديو صادم لحظة قيام سمكة قرش إقفال فكيها حول ذراع صياد وسحبه من قاربه.

ووفقا للفيديو فإنه بينما كان الرجل، الذي كان يرتدي قميصًا أبيضا ، خارج الماء في متنزه إيفرجليدز الوطني في فلوريدا ، الولايات المتحدة يوم الجمعة (23 يونيو/حزيران الجاري، تم تصويره وهو يمد يده فوق الماء لتنظيف يده عندما خرج الوحش من الماء.

وأظهر الفيديو لحظة قفز سمكة القرش الرمادية الطويلة من الماء وأمساكها بيد الرجل وسحبته إلى الماء.

وظهر الرجل الذي تم تحديد هويته على أنه يدعى “نيك”، وهو يقاوم ويحاول العودة إلى القارب بينما كان أصدقاؤه يصرخون وهم يحاولون مساعدته.

ولحسن الحظ ، تمكن أصقاء “نيك” من إعادته على متن القارب، لكن شوهد الدم يتناثر على جانب القارب أثناء صعوده مرة أخرى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل نُقل جواً إلى المستشفى لتلقي العلاج من قبل منظمة Miami-Dade Fire Rescue بعد أن استجاب حراس الحديقة في البداية إلى الحضور لمكان الحادث.

ولم يتضح نوع الإصابات التي أصيب بها خلال الهجوم.

