الإثنين, يونيو 26, 2023
الرئيسيةفيديوفيديو صادم.. لحظة قفز سمكة قرش نحو القارب وعض الصياد وسحبه للماء...
فيديو

فيديو صادم.. لحظة قفز سمكة قرش نحو القارب وعض الصياد وسحبه للماء (شاهد)

تم نقل الرجل إلى المستشفى بطائرة مروحية لتلقي العلاج دون معرفة الإصابات التي تعرض لها في الهجوم

كتب سالم حنفي
هجوم سمكة القرش على صياد
سمكة قرش تهجم على صياد في منتزه بفلوريدا وتسحبه إلى الماء
- Advertisement -

وطن – أظهر مقطع فيديو صادم لحظة قيام سمكة قرش إقفال فكيها حول ذراع صياد وسحبه من قاربه.

ووفقا للفيديو فإنه بينما كان الرجل، الذي كان يرتدي قميصًا أبيضا ، خارج الماء في متنزه إيفرجليدز الوطني في فلوريدا ، الولايات المتحدة يوم الجمعة (23 يونيو/حزيران الجاري، تم تصويره وهو يمد يده فوق الماء لتنظيف يده عندما خرج الوحش من الماء.

وأظهر الفيديو لحظة قفز سمكة القرش الرمادية الطويلة من الماء وأمساكها بيد الرجل وسحبته إلى الماء.

هجوم سمكة القرش على صياد
سمكة القرش عضت يد الصياد وسحبته إلى الماء

وظهر الرجل الذي تم تحديد هويته على أنه يدعى “نيك”، وهو يقاوم ويحاول العودة إلى القارب بينما كان أصدقاؤه يصرخون وهم يحاولون مساعدته.

ولحسن الحظ ، تمكن أصقاء “نيك” من إعادته على متن القارب، لكن شوهد الدم يتناثر على جانب القارب أثناء صعوده مرة أخرى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل نُقل جواً إلى المستشفى لتلقي العلاج من قبل منظمة Miami-Dade Fire Rescue بعد أن استجاب حراس الحديقة في البداية إلى الحضور لمكان الحادث.

- Advertisement -

ولم يتضح نوع الإصابات التي أصيب بها خلال الهجوم.

صديق “نيك” يروي تفاصيل اللحظات المرعبة

وقالت “ديلي ستار” أنه تم إرسال الفيديو إلى موقع Local 10 بواسطة مايكل روسو ، الذي عرّف عن نفسه بأنه أحد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب، واصفًا اللحظة التي توقفت فيها القلوب عندما تعرض صديقه نيك للعض.

أكثر الأيام رعبا

وكتب روسو: “كان اليوم أحد أكثر الأيام رعباً على الإطلاق التي مررت بها على الماء. لقد بدأ بشكل رائع وكنا نسحق الأسماك ولكن أسماك القرش كانت تأكل بعضها ، على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا.”

وأوضح أنه بعد تناول الطعام غسل نيك يديه في الماء وعضته سمكة قرش ليمون كبيرة على الفور.”

وادعى روسو أنه لم يكن هناك صديق أو دم في الماء عندما عضت سمكة القرش نيك ، وبالتالي يدعي أن الهجوم كان “غير مبرر”.

دعوة لاتباع احتياطات السلامة

وحث مسؤولو الحياة البرية الآن أي شخص يذهب للصيد على اتباع احتياطات السلامة الأساسية أثناء الخروج على الماء حيث شاركوا مقطعًا من الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد مرشدي الصيد على “انستغرام”: “من فضلك لا ترتكب نفس الخطأ ويرجى إبقاء يديك وقدميك في السفينة.”

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

الإمارات.. حكم بسجن مقيمة عربية مع غرامة ضخمة وإبعاد لانتقادها كاتباً كويتياً مغتصباً! (شاهد)

الهدهد

مصر طوق نجاة العالم من خطر التسلح النووي والكشف عن اجتماعات سرية

الهدهد

ضغوط أمريكية أوروبية لإخراج الإمارات من القائمة الرمادية المالية.. ماذا تعني الخطوة؟

الهدهد

لم يتمالك نفسه.. بايدن يتحسس جسد إيفا لونغوريا ويلمس مناطق حساسة

الهدهد

فيديو الصياد الجريء الذي صارع قرش الغردقة في الماء ليس حقيقيا (شاهد)

الهدهد

قطري مثلي الجنس يروج لميوله علنا بالزي الخليجي في أمريكا (فيديو)

فيديو

بعد فاجعة الغردقة.. قرش يرعب المصطافين في شاطئ إسباني ومفاجأة صادمة حدثت (فيديو)

الهدهد

بيل غيتس في الصين.. عملاق سيليكون فالي يزور “صديقه القديم” و “شي” يراهن على الأمريكيين

الهدهد

بعد عقود من العسل.. العلاقات الأمريكية السعودية مهددة “وقابلة للكسر”

الهدهد

وزير الخارجية العُماني يكشف عن قرب توصل إيران والولايات المتحدة لاتفاق حول أمر هام!

حياتنا

ايجيم دينكشال أجمل مراسلة تركية.. تعابير وجه مثيرة جعلتها حديث الساعة

تقارير

تصريحات سعودية جديدة عن التطبيع مع إسرائيل.. هذا هو الشرط الوحيد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كيف سيؤثر تمرد مجموعة فاغنر على حرب أوكرانيا؟

نادين نسيب نجيم تجدد إيمانها بالله بصور جريئة ومثيرة (شاهد)

سائق تركي تهشمت مرآة حافلته فردَّ على زميله بالفأس (فيديو صادم)

رسالة كوليبالي لنادي تشيلسي بعد انتقاله إلى الهلال السعودي (صور)

كيم كارداشيان ترغب في إقامة علاقة غرامية مع أحد المشاهير.. من هو؟

الزواج المتأخر أفضل من الزواج بالشخص الخطأ..

موعد تقديم ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي

دنيا بطمة تفقد أعصابها وتنسى أنها مغنية الحفل وتدعو للعودة إلى الله! (فيديو)

مضيفة طيران تكشف أقرف شيء رأته على الطائرة ويفعله مسافرون!

لبنان: كلمات مؤثرة من مسنة عزباء باعت كل أملاكها لتشييد مسجد (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC