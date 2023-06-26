فيديو صادم.. لحظة قفز سمكة قرش نحو القارب وعض الصياد وسحبه للماء (شاهد)

- Advertisement -

وطن – أظهر مقطع فيديو صادم لحظة قيام سمكة قرش إقفال فكيها حول ذراع صياد وسحبه من قاربه.

ووفقا للفيديو فإنه بينما كان الرجل، الذي كان يرتدي قميصًا أبيضا ، خارج الماء في متنزه إيفرجليدز الوطني في فلوريدا ، الولايات المتحدة يوم الجمعة (23 يونيو/حزيران الجاري، تم تصويره وهو يمد يده فوق الماء لتنظيف يده عندما خرج الوحش من الماء.

وأظهر الفيديو لحظة قفز سمكة القرش الرمادية الطويلة من الماء وأمساكها بيد الرجل وسحبته إلى الماء.

وظهر الرجل الذي تم تحديد هويته على أنه يدعى “نيك”، وهو يقاوم ويحاول العودة إلى القارب بينما كان أصدقاؤه يصرخون وهم يحاولون مساعدته.

ولحسن الحظ ، تمكن أصقاء “نيك” من إعادته على متن القارب، لكن شوهد الدم يتناثر على جانب القارب أثناء صعوده مرة أخرى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل نُقل جواً إلى المستشفى لتلقي العلاج من قبل منظمة Miami-Dade Fire Rescue بعد أن استجاب حراس الحديقة في البداية إلى الحضور لمكان الحادث.

- Advertisement -

ولم يتضح نوع الإصابات التي أصيب بها خلال الهجوم.

Dafuq is wrong with people 😂. Dude might of lost a few digits 😂 ‼️ In other news: A beachgoer was bitten on the hand Friday morning by a shark at Everglades National Park, Florida. According to the National Park Service, officials are unsure of the species of the shark that… pic.twitter.com/yZXrYaVSSV — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) June 25, 2023

صديق “نيك” يروي تفاصيل اللحظات المرعبة

وقالت “ديلي ستار” أنه تم إرسال الفيديو إلى موقع Local 10 بواسطة مايكل روسو ، الذي عرّف عن نفسه بأنه أحد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب، واصفًا اللحظة التي توقفت فيها القلوب عندما تعرض صديقه نيك للعض.

أكثر الأيام رعبا

وكتب روسو: “كان اليوم أحد أكثر الأيام رعباً على الإطلاق التي مررت بها على الماء. لقد بدأ بشكل رائع وكنا نسحق الأسماك ولكن أسماك القرش كانت تأكل بعضها ، على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا.”

وأوضح أنه بعد تناول الطعام غسل نيك يديه في الماء وعضته سمكة قرش ليمون كبيرة على الفور.”

وادعى روسو أنه لم يكن هناك صديق أو دم في الماء عندما عضت سمكة القرش نيك ، وبالتالي يدعي أن الهجوم كان “غير مبرر”.

دعوة لاتباع احتياطات السلامة

وحث مسؤولو الحياة البرية الآن أي شخص يذهب للصيد على اتباع احتياطات السلامة الأساسية أثناء الخروج على الماء حيث شاركوا مقطعًا من الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد مرشدي الصيد على “انستغرام”: “من فضلك لا ترتكب نفس الخطأ ويرجى إبقاء يديك وقدميك في السفينة.”