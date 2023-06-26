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فضيحة الـ 20 جنيها الجديدة.. صدمة لفاقدي البصر في مصر بسبب ما احتوته بطريقة برايل! (شاهد)

نظام السيسي تفاخر بدعم العملة الجديدة لفاقدي البصر عبر استخدام طريقة برايل عليها!

كتب باسل النجار
العملة المصرية الجديدة فئة العشرين جنيه
العملة المصرية الجديدة فئة العشرين جنيه
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وطن- كشف الأستاذ الجامعي والمؤلف والموزع الموسيقي، الفاقد للبصر، الدكتور رامي مصطفى صابر، عن فضيحة جديدة مرتبطة بالعملة المصرية الجديدة فئة “العشرين جنيهاً”.

ومنذ أيام ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، بدأ البنك المركزي المصري في طرح العملة الجديدة من فئة “العشرين جنيهاً” المصنوعة من البوليمر، والمصنعة على غرار عملة “العشر جنيهات” التي طرحت في الأسواق قبل نحو عام تقريباً.

ادعاء بأنها مصممة لذوي الهمم

وتتميز الـ20 جنيهاً الجديدة -بحسب ما بتفاخر به نظام السيسي- بأنها مصممة لدعم ذوي الهمم (فاقدي البصر) بعد إضافة قيمة العملة بطريقة برايل، كما تعتمد على تقنية الهولوجرام والذي يجعلها صعبة التقليد ولا يمكن تزويرها بأي حال من الأحوال.

المثير، أن الدكتور رامي مصطفى صابر، اكتشف أن الرقم الذي تمت إضافته على ورقة العشرين جنيهاً بطريقة برايل ليس رقم عشرين.

رقم “7”

وظهر “صابر” عبر مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل مبدياً عن انزعاجه الشديد مما حدث، مؤكداً أن الرقم الذي تمت كتابته على العملة الجديدة فئة العشرين جنيهاً هو رقم “7”.

وقال “صابر” إن النقط الموجودة على العملة والتي يعلمها أي كفيف هي “1 و2 و4 و5″، وهو ما يعني رقم “7” بطريقة برايل.

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“عيب”

وعلق “صابر” على الفيديو الذي نشره ساخراً مما قام به المسؤولون عن إصدار العملة الجديدة بالقول: “لو محتاجين مدقق برايل أنا موجود يا مصر بس عيب في حقنا بجد”.

نسخة العشرين جنيهاً الجديدة لا تحوي علم المثليين

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن مؤخراً عن طرح عملة جديدة من فئة العشرين جنيهًا مصنوعة من مادة البوليمر، بعد حالة من الجدل عبر الشبكات الاجتماعية حول صور متداولة باعتبارها للورقة النقدية الجديدة، كانت تحتوي علامة مائية تشبه ألوان قوس قزح، التي تستخدم للإشارة إلى المثلية الجنسية، بينما لا يوجد ذلك على الورقة المطروحة رسميًا.

ثاني عملة من البوليمر

يشار إلى أن هذه ثاني عملة في مصر تتم طباعتها من البوليمر، بعد إصدار عملة فئة العشرة جنيهات في يوليو/تموز الماضي، بنفس المادة بهدف خفض تكلفة طباعة أوراق النقد.

وأكد البنك المركزي عدم إلغاء الإصدارات السابقة من ذات الفئة (20 جنيهًا)، واستمرار التعامل بها.

أشار البنك المركزي إلى أن عملة العشرين جنيهًا الجديدة تعدّ أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصري، باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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