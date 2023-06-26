صدمة لأصحاب الوضعية رقم 2.. أخبرني كيف تجلس أُخبرك من تكون

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وطن- هل تعلم أن طريقة جلوسك يمكن أن تكشف عن بعض السمات الخفية لشخصيتك؟ قد يبدو الأمر غريبًا، ولكن الباحثون في علم النفس يؤكدون أن وضعية جلوسك تكشف الكثير عن شخصيتك وطباعك الداخلية.

دعنا نقوم ببسط هذا الاختبار المثير للاهتمام لاكتشاف بعضٍ من دواخل شخصيتك.

وكن على ثقة أنه بعد قراءة هذا المقال، المُترجم عن موقع (JagranJosh)، ستتمكن من فهم طبائع الناس وكيف يشعرون بمن حولهم بمجرد النظر إلى وضعية جلوسهم.

1- الجلوس بشكل مستقيم

إذا جلست وركبتيك مفرودتين، تكشف طباعك أنك شخص دقيق ومفكر وعقلاني وصادق إلى حد كبير. عادة ما يكون لديك مفهوم صحي عن الذات ونظرة إيجابية نحو الحياة. أنت على الأغلب شخص واثق من نفسك.

كشفت دراسة أجريت في جامعة ولاية “أوهايو”، أن الأشخاص الذين يجلسون وركبهم مستقيمة في المقابلات يُنظر إليهم على أنهم أكثر تأهيلاً للوظائف التي تقدموا لها. أظهروا الثقة في أنفسهم ومهاراتهم. تم العثور على عدد أقل من حالات عدم الأمان لديهم.

إذا كان وضع الجلوس المفضل لديك هو الركبتين المستقيمتين، فعادة ما تكون محاطاً بكثير من الأشخاص. أنت تتحدث فقط عند الحاجة وتتجنب النميمة. لكنك أيضًا لا تُبقي الأشياء مدفونة في قلبك. سوف تكشف عن أفكارهم بطريقة مباشرة دون سوء نية. أنت أيضًا قوي جدًا في الطريقة التي تدير بها عواطفك.

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السمات الشخصية الرئيسية: دقيق، مفكر عقلاني، صادق، مسيطر على الوضع، متفاني، مباشر في الحديث والتعبير، منضبط، صاحب شخصية متزنة، تكره النميمة وأخيراً أنت شخص متحفظ.

2- الجلوس بساقين وذراعين مفتوحين

إذا جلست وركبتيك متباعدتين، أنت على الأرجح شخص انطوائي. سمتك البارزة هي التذمر المتواصل وتجيد التفكير، لكن فقط في نفسك وهو على الأغلب ما يجعل منك شخصاً مغرورًا لديه نزعة متواصلة لإظهار مدى قوته وحضوره الطاغي.

أنت على الأغلب شخص يشعر بالقلق ولديك تدني احترام الذات وهذا هو السبب في أنك تريد أن تشغل أكبر مساحة ممكنة لتشعر بالرضا عن نفسك.

يمكن أن يتشتت انتباهك بسهولة عن طريق أي شيء قد يحدث بجانبك. عادة ما يكون لديك فترة انتباه منخفضة. أنت تقلق كثيرًا ولكن قد لا تظهر ذلك لمن حولك.

ميّال نحو الكمال، بمعنى أنك تريد كل شيء دون نقصان ومع ذلك، فأنت لست جيدًا في إكمال مهمة واحدة بشكل صحيح قبل القفز إلى مهمة أخرى.

سمتك البارزة عي الإفراط في التفكير باستمرار والشعور بالخوف من الأشياء التي لا تسير كما تريد أنت. قد تكون لديك أفكار جيدة بالفعل في رأسك ولكنك عادة ما تجد صعوبة في التعبير عنها.

قد تكون جاهلاً أيضًا بعواقب أفعالك أو كلماتك. في العلاقات، عادة ما تهرب من الالتزامات. حتى لو استقرت في علاقة ما، فقد ترغب في أن تسير الأمور بالطريقة التي تريدها.

إذا واجهت مقاومة من الطرف الآخر ، فقد تتصرف منزعجًا أو في بعض الأحيان لا تتعامل بلطف شديد. قد تجد أيضًا صعوبة في تحديد مصير العلاقة التي تخوضها إذا كنت تواعد/ين شخصا ما.

السمات الرئيسية: التركيز على الذات، والتكبر، والحكم على الذات، وقصر مدى الانتباه، والسرعة في الشعور بالملل.

3- الجلوس بوضع ساق على ساق

إذا جلست وساقيك متقاطعتان، فأنت على الأغلب “نمبر وان” وأفضل متحدث في الغرفة أو المكان الموجود به. يمكنك إدارة أي محادثة بسهولة. أنت الأقل حكمًا وستبذل قصارى جهدك لفهم ما يحاول الشخص الآخر التحدث عنه.

ولكن السؤال هنا موجه إليك: هل أنت محب للفن؟ هل تميل إلى الحلم كثيرًا بعيون مفتوحة على مصراعيها؟

وحتى إذا لم تفكر في هاته الأسئلة من قبل، فالإجابة أنك شخص مليء بالأفكار الخلاقة والإبداع. أنت حالم وتمتلك تفكيرًا خياليًا للغاية. أنت أيضًا الشخص الأكثر حذرًا. أنت لا تثق بالآخرين بسهولة. عادة ما تحتفظ بأفكارك لنفسك.

قد تستغرق الكثير من الوقت للسماح لشخص ما بالدخول إلى حياتك. أنت لا تستسلم بسهولة.

قد تبدو ودودًا ولكنك لا تكوّن صداقات بسهولة. تفضل التركيز على أفكارك ومشاعرك. لست مهووسا بالحفلات.

تفضل أن تميل إلى عالمك الداخلي بدلاً من العالم الخارجي. تتعلم الأشياء. قد يكون لديك في كثير من الأحيان الحكمة لتقديمها.

عادة ما يكون لديك شخصية جذابة وساحرة. أنت مرتاح لنفسك وشخصيتك ولا تشعر بالحاجة لإثبات نفسك للآخرين.

أنت تستمتع بالحياة على أكمل وجه.

سمات الشخصية الرئيسية: فني، حالم، مبدع، متحفظ، حساس، منتبه، متعمق، مستقل، واثق من نفسه، كاريزما وجذاب.

4- الجلوس عبر الاعتماد على الكاحل

إذا جلست وكاحليك متقاطعين، أنت على الأغلب شخص متواضع وأنيق وراقٍ ومتطور. عادة ما تنضح بمشاعر ملكيّة وشبيهة بالملوك، مثل الرفعة والرقي والأنفة والهمة العالية. مهووس بالجري وراء أحلامك وأهدافك ولديك قدرة تأثير غير عادية على من حوله، أنت مغناطيس من الإيجابية.

عادة ما تحب أن تكون متحفظًا أو لا تنفتح صدرك بسرعة، ولكن لديك أيضًا قدرة خارقة على الهدوء والثقة في أي موقف. يمكنك أن تجعل الناس من حولك يشعرون بالثقة أيضًا. عادة ما تحمل نفسك في حالة من الاتزان ونادرًا ما تشعر بالذعر.

أنت أيضاً شخص راضٍ عن وتيرة الأشياء من حولك وكيف تسير الحياة اليومية. لن تتسرع في اتخاذ القرارات أو إنجاز الأمور. ربما تكون هالتك ووجودك كافيين لإنجاز الأمور من أجلهم.

أنت أيضًا تميل إلى الاهتمام بمظهرك تمامًا. ستحافظ على مظهرك الخارجي باعتباره سمتك المميزة حسب نوع المناسبة. أنت أيضًا جيد في إخفاء مخاوفك. مستمع جيد، ربما لهذا السبب يثق الناس بك كثيرًا. إلا أنك في المقابل شخص خاص جدًا ولن تكشف أبدًا عن خططك لأي شخص آخر.

سمات الشخصية الرئيسية: مستقل، دبلوماسي، ملتزم، انطوائي نوعا ما، أنيق، واثق، لا تستسلم بسهولة وتستمتع بقضاء الوقت بمفردك.

5- الجلوس على شكل قفل: وضع الساق اليمين على الركبة في اليسار

يبدو وضع الجلوس بهذا الشكل الرباعي وكأنك تقوم بتشكيل الشكل الرابع (رقم 4) مع تقاطع ساقيك، وكاحل واحد فوق ركبة أخرى.

إذا كنت تجلس في وضع الجلوس بأربعة أرجل، أنت على الأرجح شخص واثق وموثوق ومسيطر. بغض النظر عن الجنس، إذا كنت تجلس على شكل أربعة أرجل متقاطعة، فستجد أنك أكثر شبابًا، واسترخاء، واكتفاء ذاتيًا، ومسيطرًا، وواثقًا من نفسك.

سوف تضع عقلك وطاقتك في تلبية أي نقص في أي مجال من مجالات حياتك. ستحدد أهدافك وتعمل بذكاء حتى تحققها جميعًا. حياتك المهنية والتعليم هما من أولوياتك. أنت تستمتع بالمهن التي توفر لك مجموعة متنوعة، وتعلمًا جديدًا ولا تجعلك عالقًا في روتين ممل.

أنت أيضًا تحب مساحتك وخصوصيتك. وفقًا لخبراء السلوك، قد تعتقد أيضًا أن كل شيء له وقته ومكانه. ترى أمرًا إلهيًا في كل شيء.

قد ترغب أيضًا في ارتداء ملابس جيدة ومظهر جيد. ومع ذلك، لديك أيضًا طبيعة جدلية أو تنافسية ومن المرجح أن ترفض أي آراء أخرى غير آرائك.

سمات الشخصية الرئيسية: واثق، مسيطر، لديك روح الشباب، سلام داخلي، القدرة على الاحتواء، جدلي و تنافسي.