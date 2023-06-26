الإثنين, يونيو 26, 2023
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الهدهد

سائق تركي تهشمت مرآة حافلته فردَّ على زميله بالفأس (فيديو صادم)

السلطات البلدية ألغت رخصة قيادة السائق المعتدي والشرطة أمرت باحتجازه

كتب سالم حنفي
حادث تصادم بين حافلتين
حادثة تصادم بين حافلتين في اسطنبول
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وطن – شهدت مدينة إسطنبول التركية، عراكا بين سائقين تضمن اعتداءً بالفأس، بسبب حادثة تصادم بين حافلتيهما، فيما وثّقت لقطات مصورة جانبا من آثار هذا الاعتداء.

وقع الحادث في شارع ميلت في إسطنبول، أين اصطدمت حافلتان تابعتان لبلدية إسطنبول، وتبين من التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات أنّ سائق الحافلة الأولى أبدى غضبا بعد اصطدام حافلة أخرى بمرآة حافلته.

فعلى إثر ذلك، قام هذا السائق بمهاجمة سائق الحافلة الأخرى باستخدام فأس، ما أدى إلى تضرر كبير في زجاج النافذة الأمامية للحافلة.

بيان شرطة إسطنبول

وقالت شرطة إسطنبول، إنه تم التوصل إلى السائقين بعد تورطهما في حادثة الاصطدام، وتم تحديد تلف مرآة حافلة منهما، فردّ سائقها بتحطيم زجاج النافذة الأمامية للحافلة الأخرى مستخدما الفأس.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنه تم احتجاز السائق الذي اعتدى بالفأس على الحافلة الأخرى، وإحالته إلى مؤسسة الإصلاح الجنائي بعد استكمال الإجراءات، كما تم إلغاء رخصة قيادته من قبل بلدية إسطنبول.

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عدد حوادث الطرق في تركيا

ودائما ما تتوجه الأنظار إلى حوادث الطرق في تركيا، نظرا لكلفتها الدامية، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 782 شخصًا فقدوا حياتهم في حوادث مرورية في جميع أنحاء تركيا بين يناير ونهاية أبريل من هذا العام.

ووفق بيانات إدارة المرور في المديرية العامة للأمن، أصيب 62 ألفا و765 فردا في 159 ألفا و132 حادث مرور في جميع أنحاء البلاد.

أسباب حوادث الطرق في تركيا

وتقول السلطات أيضا، إن الامتثال لقواعد السلامة المرورية لا يزال منخفضًا في البلاد رغم حملات السلامة المرورية المتكررة التي أعطتها الحكومة الأولوية، كما أن القيادة المتهورة هي دائمًا السبب الرئيسي للحوادث كل عام.

المصدروسائل إعلام تركية+ يوتيوب - رصد وتحرير وطن

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