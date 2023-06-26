الإثنين, يونيو 26, 2023
الرئيسيةحياتنازوجة راغب علامة تثير جدلاً بصورة فاضحة: "صار التعري تباهي"!
حياتنا

زوجة راغب علامة تثير جدلاً بصورة فاضحة: “صار التعري تباهي”!

شنّ معلقون هجوماً على جيهان علامة، بسبب ملابسها التي اعتبرها البعض جريئة ولا تليق بها.

كتب أنس السالم
جيهان علامة زوجة راغب علامة
جيهان علامة زوجة راغب علامة
- Advertisement -

وطن – أثارت صورة جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني راغب علامة، مع ابنيها خالد ولؤي، جدلاً بين المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

جاء ذلك بعدما نشر خالد علامة، نجل الفنان اللبناني، عبر حسابه في انستغرام، صورة جمعته بشقيقه لؤي، وكانت والدتها جيهان، تتوسطهما، مرتدية “كروب توب” مكشوف البطن.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Khaled Alama (@khaledralama)

وشنّ معلقون هجوماً على جيهان علامة، بسبب ملابسها التي اعتبرها البعض جريئة ولا تليق بها.

وكتب أحد المتابعين: “تفتخر ربت عارض ازياء ونعم التربيه”. بينما قال ثانٍ: “صار التعري تباهي”. وكتب آخر: “الدياثة بأبها صورها”. حسب تعبيره

زوجة راغب علامة وابنيها
زوجة راغب علامة وابنيها

ومقابل التعليقات السلبيّة، كان هناك من تغزّل بجمال زوجة الفنان اللبناني فقال أحدهم: “ما شاء الله كأنها أختهم الصغيرة جيهان تشبه انجيلينا جولي”.

- Advertisement -

وكثيراً ما ينشر خالد راغب علامة على حسابه في انستغرام، صوراً تجمعه بوالدته مصممة المجوهرات جيهان علامة.

زوجة راغب علامة
جيهان علامة ونجلها خالد

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Khaled Alama (@khaledralama)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Khaled Alama (@khaledralama)

المصدررصد وطن - انستغرام

اقرأ أيضاً

حياتنا

أغنية زفاف الأمير الحسين لراغب علامة ستعرض على الملكة رانيا أولا

حياتنا

فيديوهات لـ “ميسم الربيعي” من داخل منزلها في الأردن تستنفر العراقيين.. راغب علامة ليس فضيحتها الأولى!

الهدهد

صور ميسم الربيعي مع راغب علامة تنهي مستقبل زوجها السياسي.. هذا ما أعلنه!

حياتنا

راغب علامة والراقصة أوكسانا .. فيديو يشعل ضجة بعد صوره مع زوجة سفير العراق!

حياتنا

ليست ميسم الربيعي.. كشف هوية الحسناء العراقية التي ظهرت بجانب راغب علامة وتغزلت به بجرأة! (فيديو)

حياتنا

بعد أزمته مع ميسم الربيعي.. راغب علامة يتفاجأ برسالة مصورة من سيدة أمام الكعبة! (فيديو)

حياتنا

ابنة “ميسم الربيعي” في أحضان راغب علامة.. والجمهور: “قايم بالعيلة كلها”! (شاهد)

الهدهد

راغب علامة يدافع عن ميسم الربيعي والأحضان بينهما بآية قرآنية عن الظلم!

حياتنا

ميسم الربيعي بدون حجاب مع راغب علامة ووصلة “غزل وحب” تزيد الأزمة!

حياتنا

راغب علامة وميسم الربيعي.. فضيحة الصور تتفاقم ونقابة الموسيقيين في لبنان تتدخل!

حياتنا

“راغب علامة” يرقص بأول ظهور بعد صوره مع زوجة السفير العراقي (فيديو)

حياتنا

“غادة عويس” عن صورة زوجة السفير العراقي وراغب علامة: “تحرجكم؟! ولا يحرجكم الظلم؟”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

قطري مثلي الجنس يرفع أعلام دول الخليج في مسيرة للمثليين (فيديو)

الدكتورة خلود تخرج عن شعورها بسبب ما فعلته عراقية مع زوجها الأردني (فيديو)

لقطات مروعة لانهيار عقار الإسكندرية وأحد الناجين يفجر مفاجأة صادمة

جورجينا تواصل الإثارة بالبكيني .. شاهد آخر صور ساخنة لها وهي تسبح

حسن الخاتمة.. فيديو مؤثر لشاب سوري يلفظ أنفاسه الأخيرة

أضخم خروف عيد وأضحية ملك المغرب.. سلالة خرفان “الصردي” العملاقة (شاهد)

غوارديولا يتحول لملك فرعوني ويعيش رفاهية رمسيس الثاني (فيديو)

تهور وجنون.. فيديو يحبس الأنفاس لنقل خروف العيد في ليبيا

“يطاوعك قلبك تذبحه”.. خروف العيد الأجمل يثير تعاطفا قبل عيد الأضحى

فيديو “كتيبة العياش” يرعب إسرائيل.. صواريخ محلية وكابوس جديد للاحتلال

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC