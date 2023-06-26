زوجة راغب علامة تثير جدلاً بصورة فاضحة: “صار التعري تباهي”!

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وطن – أثارت صورة جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني راغب علامة، مع ابنيها خالد ولؤي، جدلاً بين المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

جاء ذلك بعدما نشر خالد علامة، نجل الفنان اللبناني، عبر حسابه في انستغرام، صورة جمعته بشقيقه لؤي، وكانت والدتها جيهان، تتوسطهما، مرتدية “كروب توب” مكشوف البطن.

View this post on Instagram A post shared by Khaled Alama (@khaledralama)

وشنّ معلقون هجوماً على جيهان علامة، بسبب ملابسها التي اعتبرها البعض جريئة ولا تليق بها.

وكتب أحد المتابعين: “تفتخر ربت عارض ازياء ونعم التربيه”. بينما قال ثانٍ: “صار التعري تباهي”. وكتب آخر: “الدياثة بأبها صورها”. حسب تعبيره

ومقابل التعليقات السلبيّة، كان هناك من تغزّل بجمال زوجة الفنان اللبناني فقال أحدهم: “ما شاء الله كأنها أختهم الصغيرة جيهان تشبه انجيلينا جولي”.

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وكثيراً ما ينشر خالد راغب علامة على حسابه في انستغرام، صوراً تجمعه بوالدته مصممة المجوهرات جيهان علامة.

View this post on Instagram A post shared by Khaled Alama (@khaledralama)