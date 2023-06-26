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رياضة

رسالة كوليبالي لنادي تشيلسي بعد انتقاله إلى الهلال السعودي (صور)

السنغالي كوليبالي وقع مع الهلال السعودي حتى صيف 2026

كتب فارس أبو شيحة
رسالة كوليبالي لنادي تشيلسي
رسالة كوليبالي لنادي تشيلسي
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وطن- وجه النجم السنغالي خاليدو كوليبالي 32 عاماً، رسالة لنادي تشيلسي الإنجليزي بعد رحيله هذا الصيف عن صفوف البلوز، وانتقاله بشكل رسمي إلى الهلال السعودي.

وقال لاعب الهلال السعودي الجديد كوليبالي، في رسالة وجهها إلى جماهير نادي تشيلسي، بتغريده نشرها عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، ” من لعبتي الأولى إلى الأخيرة. كان لي شرف ارتداء هذه الشارة، لم يكن الموسم الماضي هو الموسم الذي أردناه”.

رسالة كوليبالي لنادي تشيلسي

وأضاف كوليبالي  حديثه، ” لكنني أود أن أشكر الجماهير والجميع في النادي على دعمكم.. شكراً تشيلسي”.

وأعلن نادي الهلال السعودي، إتمام صفقة التعاقد مع المدافع السنغالي المخضرم كوليبالي  لمدة 3 مواسم قادمة. (أي حتى صيف 2026)

انتقال كوليبالي إلى الهلال السعودي

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” الهلال وقع مع اللاعب كوليبالي لمدة 3 مواسم قادمة، بصفقة بلغت 23 مليون يورو”.

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كما وسيرتدي النجم السنغالي الدولي خاليدو كوليبالي. قميص رقم (3)، مع نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، بدءا من الموسم المقبل.

رسالة كوليبالي لنادي تشيلسي
رسالة كوليبالي لنادي تشيلسي

صفقات الهلال السعودي هذا الصيف

ونجحت إدارة الهلال السعودي في إتمام ثاني الصفقات القوية في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، بعد تعاقدها مع البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط الهجومي، القادم من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي. بصفقة بلغت 68 مليون يورو.

لاعب الهلال كوليبالي
لاعب الهلال كوليبالي

كما وأشارت تقارير صحيفة سعودية، للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور كهاجم سوبر، بعد فشله في التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني ميسي. بصفقة قياسية بلغت 400 مليون يورو، إلا أن اللاعب اختار الذهاب إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ومن الجدير بالذكر، بأن نادي الهلال قد أنهى الموسم المنصرم في المركز الثالث من منافسات الدوري السعودي (روشن) برصيد 59 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتوج باللقب اتحاد جدة المتصدر برصيد 72 نقطة.

لاعب الهلال كوليبالي
لاعب الهلال كوليبالي
المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر + الهلال السعودي تويتر + مواقع التواصل

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