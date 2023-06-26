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حياتنا

دنيا بطمة تفقد أعصابها وتنسى أنها مغنية الحفل وتدعو للعودة إلى الله! (فيديو)

تفاعلت دنيا بطمة بقوة ورقصت بشكل هستيري مع الفرقة المتواجدة ومع الحضور أيضاً قبل أن تفاجئ الجميع بفيديو مناقض تماماً

كتب رفيف عبدالله
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وطن- تواجه الفنانة المغربية دنيا بطمة، اتهامات بالتناقض والنفاق، بسبب فيديو ديني، بعد سلسلة من فيديوهات الرقص والغناء.

رقص ثم نصيحة دينية

حيث نشرت دنيا بطمة عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، فيديوهات وهي تغني وترقص في حفل زفاف خاص، أحيته بجانب عدد من المطربين المغاربة.

وكانت الفنانة المغربية ترتدي قفطاناً باللونين الأسود والذهبي.

تفاعلت دنيا بطمة بقوة ورقصت بشكل هستيري مع الفرقة المتواجدة، ومع الحضور أيضاً.

لكن المفاجأة، أن تلك الفيديوهات، متبوعة بفيديو تدعو فيه دنيا بطمة متابعيها إلى اللجوء إلى الله.

“الجأ إلى الله”

ويقول الداعية بالفيديو: “الجأ إلى الله، في كل أحوالك، تمسك بحبل الله واعتصم بالله مهما كان ظرفك.. وثق تمام الثقة أن الله ناصرك، وأن الله معطيك ومجيبك”.

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واستغرب متابعو دنيا بطمة هذا التناقض بعد أن قامت بالرقص والغناء والقفز الهستيري في الحفلة.

سبق أن أحيت الفنانة المغربية حفل زفاف خاصاً في المغرب، فقدت السيطرة خلاله على نفسها.

وسخر المتابعون من تقمّص دنيا لدور الراقصة في الحفل، بدلاً من المطربة كالعادة.

رقص أكثر من غناء

وارتدت دنيا بطمة في حفل زفاف مولاي السلطان عدنان، قفطاناً أسود. واعتمدت مكياجاً صاخباً وتسريحة شعر مرفوعة قليلاً من الأعلى ومنسدلة بخصلات متعرجة.

وكانت دنيا بطمة ترقص وتغني وتدقّ الطبول بطريقة هستيرية خلال الحفل.

وقبل أيام فقط، فاجأت دنيا بطمة، متابعيها بفيديو لها في أثناء رقصها بحماس في حفلة خاصة.

وتم التقاط الفيديو من خلف ظهر دنيا بطمة المكشوف تماماً، وكان يغطي شعرها أجزاءً منه.

وكانت الفنانة المغربية ترتدي فستاناً أخضر بأكمام، وفتحة ظهر واسعة، وترقص على أنغام أغنية مغربية.

المصدررصد ومتابعة وطن

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