الإثنين, يونيو 26, 2023
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جورجينا تواصل الإثارة بالبكيني .. شاهد آخر صور ساخنة لها وهي تسبح

تأتي هذه الصور التي تنشرها جورجينا لتنفي بها ما يتداول عن تقارير حول انفصالها عن رونالدو

كتب أنس السالم
جورجينا بالبكيني
جورجينا بالبكيني في رحلة بحرية مع رونالدو وابناءه
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وطن – يبدو أنّ المتعة هي عنوان هذه الأيام لعارضة الأزياء جورجينا رودريغز مع شريكها كريستيانو رونالدو، فهي منذ أيام لا تكلّ ولا تملّ من نشر صورها وهي تمضي الإجازة على متن يخت خاص، وتواصل الإثارة بـ”البكيني”.

جورجينا تواصل الإثارة بالبكيني

جديد الصور التي نشرتها جورجينا، اليوم الإثنين، وهي تسبح بـ”البكيني” في البحر، مستمتعةً بالأجواء المميزة للعطلة التي يرافقها فيها على متن اليخت، رونالدو وأبناءه.

جورجينا بالبكيني
جورجينا بالبكيني

وكان لافتاً تعليقات المتابعين لعارضة الأزياء الأرجنتينية-الإسبانية، على أحدث صورها وهي تسبح ببكينـي، وكتب لها أحدهم:”خالة جورجينا الملابس بيش مقصرة وياج؟”.

كما رآى آخر أنّ “الله يهديكِ للاسلام انتي وكريستيانو ..وترا الي يقول على ملابسها هي غير مسلمة. عندهم عادي انصحوها بشكل لائق”.

بينما قال متابع ثالث: “ما ادري ع شنو العرب مستشرفين ع وحده مو مسلمة وبهيج مكان يردوها تلبس حجاب وملابس. ترى مصر ولبنان وغيرهم من المسلمات من يروحن للبحر يلبسن نفسها. وينشرو ع الانستا بملابس هيج هم”.

جانب من تعليقات الجمهور على صور جورجينا بالبكيني (انستغرام)
جانب من تعليقات الجمهور على صور جورجينا بالبكيني (انستغرام)

وقبل هذه الصور، شاركت جورجينا الجمهور عبر حسابها في انستغرام، صوراً في قمة الجرأة. فظهرت وهي نائمة على بطنها أمام رونالدو بالبكـيني، وتستعرض مؤخرتها.

جورجينا مستلقية على بطنها أمام رونالدو
جورجينا مستلقية على بطنها أمام رونالدو (انستغرام)

 

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في حين تأتي هذه الرحلة مع رونالدو، لتنفي ما أشيع مؤخراً، عن أنّ الثنائي في طريقهما إلى الإنفصال.

المصدررصد وطن - انستغرام

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