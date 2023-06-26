جورجينا تكتب باللغة العربية لأول مرة بمناسبة عيد الأضحى.. ماذا قالت؟ (شاهد)

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وطن- فاجأت جورجينا رودريغيز متابعيها للمرة الثانية، بكتابتها منشوراً باللغة العربية، لصالح إعلان تجاري جديد.

“لأنك تستحقين كل جميل”

ونشرت العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، مجموعة صور عبر “انستجرام“، لصالح عدسات أمارا، لتكون الوجه الإعلاني الجديد لأول مرة في العالم العربي.

وبدأت صديقة كريستيانو رونالدو تعليقها بعبارة عربية: “‏لأنك تستحقين كل جميل.. تألقي أكثر وأكثر مع عدسات أمارا لأنك تستحقين الأفضل”.

وتابعت: “حظيت بإطلالة فريدة من عدسات أمارا لأول أيام عيد الأضحى المبارك”.

حساب وهمي!

وعبّر متابعو جورجينا عن صدمتهم، معتقدين أنه حساب وهمي يحمل اسمها.

وجاء في التعليقات: “متعلمة تحكي عربي ..عقبال الاسلام”.

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وقال آخر: “يما فكرته حساب مزيف”.

وكتب متابع: “يالبه العربي والعرب وجورجينا”.

ووصفت أخرى الأمر بأحلام العصر. وكتبت: “الك جورجينا تحتفل بعيد الاضحا و تكتب عربيي !! احلام العصر”.

وعلق آخر ساخراً: “جورجينا شو رأيك تعطينا دروس عربي؟”

وطالبتها الممثلة المصرية دنيا جمعة بعدم الحديث باللغة العربية. وكتبت: “جورجينا أرجوكي ألا تتحدثي العربية”.

عطر لافيرن

وسبق أن قدمت “جورجينا” إعلاناً لشركة “لافيرن” السعودية المتخصصة في تجارة العطور والبخور.

وظهرت جورجينا من داخل خيمة تمثّل البداوة والتراث السعودي، مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر وشبه غطاء رأس شفافاً، لتقدّمَ تهنئة للمسلمين بشهر رمضان المبارك.

وقالت جورجينا حينها في الإعلان: “رمضان كريم، أنا جورجينا ولطالما كانت اختياراتي مميزة”، قبل أن تدعوَ الجميع لشراء عطر لافيرن برائحة البخور.

ونشرت شركة “لافيرن” للعطور عبر حسابها الرسمي على انستغرام، لقاءً قصيراً مع “جورجينا”، تمّ تصويره ضمن كواليس الإعلان.

صحراء وقيم عائلية قوية

وخلال اللقاء، عبّرت عن شعورها بالأمان وهي في المملكة العربية السعودية، معربةً عن تقديرها للقيم العائلية القوية.

وعبّرت جورجينا عن سعادتها العارمة التي شعرت بها خلال زيارتها للصحراء السعودية، وبالارتباط مع هذه الأرض الساحرة، حسب تعبيرها.

وقالت إنّ ما تتمتع به الصحراء السعودية ليلاً؛ هو أمر لا يُصدّق ولا يمكن وصفه.

أجواء رمضان

وفيما يتعلق بشهر رمضان، قالت جورجينا، إنه تجرِبة خاصة بالنسبة لها، لافتة إلى الأجواء الرمضانية والفوانيس.

وقالت شريكة رونالدو آنذاك، إنها سعيدة لأنها ستعيش رمضان في المكان الذي بدأ منه.