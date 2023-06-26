تهور وجنون.. فيديو يحبس الأنفاس لنقل خروف العيد في ليبيا

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وطن- تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف، لشبان ليبيين وهم ينقلون خروف العيد بأقل الإمكانيات وبطريقة استثنائية، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

وأظهر مقطع فيديو نشرته حسابات ليبية على تويتر، شابا يجلس على مقدمة سيارة وقد وضع أمامه خروف العيد محاولاً تثبيته فيما بدت السيارة مسرعة.

تهور ومخاطرة لنقل خروف العيد في ليبيا

ولم يعرف السبب في عدم نقل الخروف بالطريقة المعروفة في صندوق شاحنة خلفي كما هو معتاد، ولكن الفيديو لقي تفاعلاً وإعجاباً كبيرين على السوشيال ميديا.

شاهد | شبان ليبيون ينقلون خروف العيد بأقل الإمكانيات وبطريقة استثنائية .#ليبيا#قناة_فبراير pic.twitter.com/et9BQI0ZsF — قناة فبراير (@FebruaryChannel) June 25, 2023

وتستهلك ليبيا ما يقرب من مليون رأس من الأغنام في عيد الأضحى المبارك، حَسَبَ إحصاءات لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

وعادة تمنح المصارف التجارية في ليبيا قروضاً حسنة لغرض شراء أضحية العيد.

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وكانت مصادر من وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الليبية كشفت في تصريحات لوسائل إعلام في، أبريل الماضي، عن مساع لاستيراد 600 ألف رأس من المواشي لتغطية احتياج السوق المحلي لخفض الأسعار، بالإضافة إلى توفير أضاح لعيد الأضحى المبارك.

وتمت عملية الاستيراد عبر القطاع الخاص مع توفير التسهيلات المصرفية الضرورية.

والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عدداً من موردي المواشي واللحوم في عدد من المناطق الليبية، لمناقشة الإجراءات المتخذة لتوريد المواشي استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

ورصد مقطع فيديو نشرته قناة فبراير الليبية منذ أيام وصول سفينة نقل المواشي “ليدي رشا” لميناء مدينة بنغازي قادمة من رومانيا وعلى متنها 9000 رأس من الأغنام.

ووصل سعر لحم الخروف المحلي إلى 70 ديناراً (ما يعادل 14.4 دولارا أميركيا) للكيلوغرام، فيما بلغ سعر لحم البقر المستورد 58 ديناراً للكيلوغرام ولحم الإبل 60 ديناراً.

حادثة سابقة لنقل خروف عبر طائرة شراعية

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في تموز 2022، مقطع فيديو، لشاب ليبي، من مدينة الزاوية، شمال غرب ليبيا، والتي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن العاصمة، طرابلس، وهو ينقل خروف العيد “الأضحية” عبر طائرته الشراعية.

وبدا الشاب سعيداً ومتفاعلاً، على نحو كبير، بقيامه بنقل الخروف جواً إلى والد زوجته، الذي يقطن في منطقة وادي الربيع، في مدينة تاجوراء، التي تبعد عن طرابلس 33 كيلومتراً .

وقال الشاب في مقطع الفيديو، الذي نشره على حسابه على منصة (تيك توك)، وهو يصرخ فرحاً: “عند نسيبي يسكن في وادي الربيع..وما حصلش أضحية..رفعنا الأضحية في الطيارة ولله في خلقه شؤون.”