بيونسيه تفلت من موقف محرج.. راقصة أنقذتها ومنعت خروج ثديها على الهواء مباشرة (شاهد)

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وطن- تحقق المغنية الأمريكية الشهيرة “بيونسيه” انتصارات واضحة في جميع أنحاء العالم من خلال جولتها، “جولة النهضة العالمية” خصصتها لإحياء حفلات في جميع أنحاء أوروبا.

وقبل أسبوعين كانت “بيونسيه” في برشلونة، في الاستاد الأولومبي، حيث لم تغنِّ في إسبانيا منذ سبع سنوات، ثم توقفت في ألمانيا يوم الأربعاء، وتحديداً في هامبورغ، حيث أسعدت معجبيها بتصميم رقصاتها وموسيقاها وعرضها على خشبة المسرح.

وفي هذه الحفلة الموسيقية الأخيرة التي أقيمت في الأراضي الألمانية، تعرضت الفنانة “بيونسيه” لحادث مؤسف كاد أن يكلّفها عدم الرضا عن نفسها ويضعها في موقف محرج للغاية.

فستان وردي ضيق جداً

وظهرت “بيونسيه” في أثناء الحفل الموسيقي الكبير، أثناء أدائها أغنية Break my soul، مرتدية فستانًا ورديًا ضيقًا للغاية، مع خط رقبة في منتصف صدرها.

الراقصة تتدخل لمنع ثدي بيونسيه من الظهور في منتصف العرض

وفي إحدى مراحل الأغنية، كان صدرها الأيسر على وشك الخروج، لكن إحدى الراقصات التي كانت بجانبها في ذلك الوقت لاحظته ومنعته من الخروج على الهواء مباشرة.

وأظهرت لقطات من الحفل أن الراقصة أمسكت بيد “بيونسيه”، ووقفت أمام الفنانة لتتمكن من تعديل خط العنق حتى لا تمر بيونسيه بوقت سيء.

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طريقة خفية

ومما تمت مشاهدته، فقد فعلت الراقصة والمغنية ذلك بطريقة خفية، حتى أنها بدت وكأنها جزء من تصميم الرقصات، وكان أفضل ما في الأمر أنهما فعلا ذلك دون توقف العرض، رغم أن الفنانة فوجئت بهذه الحركة غير المتوقعة، بحسب ما نقلته صحيفة “ماركا“.

ومع ذلك، فإن المعجبين في الحفلة الموسيقية التقطوا اللحظة التي لم تمرّ دون أن يلاحظها أحد على الشبكات، حيث انتشر الفيديو على نطاق واسع، وأشاد المتابعون بالتدخل السريع للراقصة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الراقصة التي ساعدتها هي واحدة من التوائم الذين ذهبوا للرقص الفيروسي على “تيك توك” مع تصميمات الرقصات الرائعة الخاصة بهم، وهما معروفتان على الشبكة الاجتماعية باسم Les Twins.