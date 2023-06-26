الإثنين, يونيو 26, 2023
الرئيسيةحياتنابيونسيه تفلت من موقف محرج.. راقصة أنقذتها ومنعت خروج ثديها على الهواء...
حياتنا

بيونسيه تفلت من موقف محرج.. راقصة أنقذتها ومنعت خروج ثديها على الهواء مباشرة (شاهد)

الراقصة والمغنية "بيونسيه" أظهرت الأمر وكأنه جزء من الرقصة

كتب سالم حنفي
حفل بيونسيه في هامبورغ
راقصة تتدخل وتعدل فستان بيونسيه في اللحظة الأخيرة وتمنع خروج ثديها
- Advertisement -

وطن- تحقق المغنية الأمريكية الشهيرة “بيونسيه” انتصارات واضحة في جميع أنحاء العالم من خلال جولتها، “جولة النهضة العالمية” خصصتها لإحياء حفلات في جميع أنحاء أوروبا.

وقبل أسبوعين كانت “بيونسيه” في برشلونة، في الاستاد الأولومبي، حيث لم تغنِّ في إسبانيا منذ سبع سنوات، ثم توقفت في ألمانيا يوم الأربعاء، وتحديداً في هامبورغ، حيث أسعدت معجبيها بتصميم رقصاتها وموسيقاها وعرضها على خشبة المسرح.

وفي هذه الحفلة الموسيقية الأخيرة التي أقيمت في الأراضي الألمانية، تعرضت الفنانة “بيونسيه” لحادث مؤسف كاد أن يكلّفها عدم الرضا عن نفسها ويضعها في موقف محرج للغاية.

فستان وردي ضيق جداً

وظهرت “بيونسيه” في أثناء الحفل الموسيقي الكبير، أثناء أدائها أغنية Break my soul، مرتدية فستانًا ورديًا ضيقًا للغاية، مع خط رقبة في منتصف صدرها.

بيونسيه
ارتدت بيونسيه فستاناً وردياً ضيقاً جداً خلال حفلها في هامبورغ

الراقصة تتدخل لمنع ثدي بيونسيه من الظهور في منتصف العرض

وفي إحدى مراحل الأغنية، كان صدرها الأيسر على وشك الخروج، لكن إحدى الراقصات التي كانت بجانبها في ذلك الوقت لاحظته ومنعته من الخروج على الهواء مباشرة.

وأظهرت لقطات من الحفل أن الراقصة أمسكت بيد “بيونسيه”، ووقفت أمام الفنانة لتتمكن من تعديل خط العنق حتى لا تمر بيونسيه بوقت سيء.

- Advertisement -

طريقة خفية

ومما تمت مشاهدته، فقد فعلت الراقصة والمغنية ذلك بطريقة خفية، حتى أنها بدت وكأنها جزء من تصميم الرقصات، وكان أفضل ما في الأمر أنهما فعلا ذلك دون توقف العرض، رغم أن الفنانة فوجئت بهذه الحركة غير المتوقعة، بحسب ما نقلته صحيفة “ماركا“.

ومع ذلك، فإن المعجبين في الحفلة الموسيقية التقطوا اللحظة التي لم تمرّ دون أن يلاحظها أحد على الشبكات، حيث انتشر الفيديو على نطاق واسع، وأشاد المتابعون بالتدخل السريع للراقصة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الراقصة التي ساعدتها هي واحدة من التوائم الذين ذهبوا للرقص الفيروسي على “تيك توك” مع تصميمات الرقصات الرائعة الخاصة بهم، وهما معروفتان على الشبكة الاجتماعية باسم Les Twins.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

المثيرة “بيونسيه” تسببت بكارثة اقتصادية في السويد.. لن تصدق ما حدث

حياتنا

على ظهر حصان.. بيونسيه عارية مع حمالة صدر مرصعة بالماس خلال إعلان جولتها العالمية (شاهد)

حياتنا

بيونسيه تصدم العالم .. عارية على ظهر حصان!

حياتنا

بيونسيه Beyoncé تفاجئ الجميع بهذا الإعلان بعد حذف صورها الشخصية!

حياتنا

زوج النجمة الأمريكية “بيونسيه” يكشف للمرّة الأولى كواليس خيانته لها!

حياتنا

حمْل بيونسيه اقام مواقع التواصل ولم يقعدها لماذا يا ترى؟!

حياتنا

صّور “بيونسيه” تقفز بـ”المايوه” من ارتفاع 30 قدماً إلى عمق البحر

فيديو

الأميركية بيونسيه تغنّي لضحايا انقلاب تركيا الفاشل من أمستردام

حياتنا

“بيونسيه” تثير الجدل بملابس جريئة في حفلٍ غنائي ضخم!

حياتنا

شرطة ميامي تتخلى عن حماية حفل “بيونسيه” بسبب “الفهود السوداء” المناهضة للشرطة

حياتنا

نادر لبيونسيه يخطف الأنظار ويفاجئ جمهورها

تقارير

أوباما والمغنية بيونسيه وعلاقة غرامية بينهما

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أدلة موثقة تفضح تورط الإمارات في صناعة تفاعل مريب مع حساب حميدتي على تويتر

كلارا شيا تنافس شاكيرا في الإثارة.. ارتدت فستاناً بـ1000 يورو في حفل زفاف شقيق بيكيه (شاهد)

الكويت.. الحكم على صدام حسين بالسجن المؤبد بتهمة التجارة بالمخدرات!

تركيا.. عملية إنقاذ احترافية لـ”بقرة العيد” جرفها التيار في قناة مائية (فيديو)

نسرين طافش برفقة زوجها على الشاطئ بالمايوه وحركة إغراء مثيرة! (شاهد)

نور الغندور في موقف لا تحسد عليه.. انعكاس المرآة كشف جزءاً حساساً في جسدها (شاهد)

المواد المصنوعة بها غواصة تيتان لا تستجيب للمعايير العالمية!

للمبتدئين..أفضل 5 عملات مشفرة للشراء في صيف 2023

لحظات دراماتيكية.. إنقاذ عبر الهاتف يعيد طفلا مصريا للحياة في السعودية (فيديو)

المايسترو جوندوجان إلى برشلونة وهذه تفاصيل الصفقة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC