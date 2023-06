المايسترو جوندوجان إلى برشلونة وهذه تفاصيل الصفقة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- وقع نادي برشلونة مع النجم الألماني إلكاي جوندوجان، في صفقة انتقال حر بالمجان، قادماً من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر): “برشلونة وقع مع اللاعب إلكاي جوندوجان في صفقة مجانية، قادماً من مانشستر سيتي”.

وأضاف الإيطالي رومانو: “النجم الدولي الألماني سيرتبط مع البرسا بعقد يمتد حتى صيف عام 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي..”.

Details of Ilkay Gündogan deal 🔵🔴

◉ €400m release clause;

◉ Contract until June 2025;

◉ Clause to extend until 2026;

◉ Picked Barcelona despite Man City attempts to keep him, Arsenal intererest and Saudi’s huge proposals. pic.twitter.com/rAxbBWNOi7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023