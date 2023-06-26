المايسترو جوندوجان إلى برشلونة وهذه تفاصيل الصفقة (فيديو)

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وطن- وقع نادي برشلونة مع النجم الألماني إلكاي جوندوجان، في صفقة انتقال حر بالمجان، قادماً من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر): “برشلونة وقع مع اللاعب إلكاي جوندوجان في صفقة مجانية، قادماً من مانشستر سيتي”.

انتقال جوندوجان إلى برشلونة

وأضاف الإيطالي رومانو: “النجم الدولي الألماني سيرتبط مع البرسا بعقد يمتد حتى صيف عام 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي..”.

Details of Ilkay Gündogan deal 🔵🔴 ◉ €400m release clause; ◉ Contract until June 2025; ◉ Clause to extend until 2026; ◉ Picked Barcelona despite Man City attempts to keep him, Arsenal intererest and Saudi’s huge proposals. pic.twitter.com/rAxbBWNOi7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023

ولعب الألماني المخضرم جوندوجان لاعب خط الوسط خلال مشواره مع نادي مانشستر سيتي، 304 مباريات في كل البطولات المختلفة، سجّل فيها 60 هدفاً، وصنع 40 تمريرة حاسمة لزملائه، فيما توّج بـ14 لقباً مع الأزرق السماوي.

مشوار جوندوجان مع مانشستر سيتي

ورحل قائد مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان عن النادي اللندني، هذا الصيف، بعد تحقيقه الثلاثية التاريخية على المستوى المحلي والقاري، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

👋 "سعيد جداً بالتوقيع لبرشلونة ومتحمس لبدء هذه المغامرة الجديدة والانضمام لهذا النادي الرائع. نلتقي قريباً!" 💙❤️ pic.twitter.com/c2R22MU8l7 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 26, 2023

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وانتقل الألماني جوندوجان خلال مسيرته الاحترافية في عالم الكرة المستديرة، متنقلاً بين العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، لعل أبرزهم بوخوم ونورنبرغ وبوروسيا دورتموند، وآخرهم مانشستر سيتي قبل انتقاله هذا الصيف إلى برشلونة.

🙌 مرحباً إلكاي! 💙❤️ غوندوغان برشلوني حتى 30 يونيو 2025، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. قيمة الشرط الجزائي 400 مليون يورو. pic.twitter.com/PdNq3MnNko — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 26, 2023

يذكر أن نادي برشلونة قد توج الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي أسطورة البلوغرانا السابق، بلقبين عن المستوى المحلي وهي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، إلا أنه فشل للموسم الثاني على التوالي على المستوى القاري الأوروبي.