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رياضة

المايسترو جوندوجان إلى برشلونة وهذه تفاصيل الصفقة (فيديو)

برشلونة يوقّع مع الألماني جوندوجان حتى صيف 2025 قادماً من مانششتر سيتي هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
انتقال جوندوجان إلى برشلونة
انتقال جوندوجان إلى برشلونة
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وطن- وقع نادي برشلونة مع النجم الألماني إلكاي جوندوجان، في صفقة انتقال حر بالمجان، قادماً من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر): “برشلونة وقع مع اللاعب إلكاي جوندوجان في صفقة مجانية، قادماً من مانشستر سيتي”.

انتقال جوندوجان إلى برشلونة

وأضاف الإيطالي رومانو: “النجم الدولي الألماني سيرتبط مع البرسا بعقد يمتد حتى صيف عام 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي..”.

ولعب الألماني المخضرم جوندوجان لاعب خط الوسط خلال مشواره مع نادي مانشستر سيتي، 304 مباريات في كل البطولات المختلفة، سجّل فيها 60 هدفاً، وصنع 40 تمريرة حاسمة لزملائه، فيما توّج بـ14 لقباً مع الأزرق السماوي.

جوندوجان لاعب برشلونة
جوندوجان لاعب برشلونة

مشوار جوندوجان مع مانشستر سيتي

ورحل قائد مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان عن النادي اللندني، هذا الصيف، بعد تحقيقه الثلاثية التاريخية على المستوى المحلي والقاري، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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وانتقل الألماني جوندوجان خلال مسيرته الاحترافية في عالم الكرة المستديرة، متنقلاً بين العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، لعل أبرزهم بوخوم ونورنبرغ وبوروسيا دورتموند، وآخرهم مانشستر سيتي قبل انتقاله هذا الصيف إلى برشلونة.

يذكر أن نادي برشلونة قد توج الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي أسطورة البلوغرانا السابق، بلقبين عن المستوى المحلي وهي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، إلا أنه فشل للموسم الثاني على التوالي على المستوى القاري الأوروبي.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر + مواقع التواصل

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