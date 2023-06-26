الكويت.. الحكم على صدام حسين بالسجن المؤبد بتهمة التجارة بالمخدرات!

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وطن – أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكماً بسجن مواطن بنغلاديشي يدعى صدام حسين بالسجن مدى الحياة بتهمة تجارة المخدرات خلال فترة عمله في الكويت.

وتداولت العديد من الحسابات على موقع التدوين المصغر “تويتر”، الخبر مع نشر صورة الوافد البنغلاديشي التي أظهرت التشابه الكبير بينه وبين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

في الكويت :

محكمة الجنايات تحكم بالسجن مدى الحياة على بنقلاديشي اسمه صدام حسين الذي يشبه الرئيس العراقي السابق صدام حسين

بتهمة تجارة المخدرات pic.twitter.com/N1Ha2phGwJ — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 25, 2023

جدل المغردين حول الحكم

الحكم أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أن استخدام الشبه الكبير بين المتهم البنغلاديشي والرئيس العراقي الراحل وسيلة لتشويه صورة الأخير، واستغلال للشبه الكبير بينهم في الشكل والاسم.

وفي هذا السياق، قال المغرد منصور الضبعان، تعليقا على الخبر: “25 سنة بسبب المخدرات! 75 سنة بسبب الشبه”.

25 سنة بسبب المخدرات!

75 سنة بسبب الشبه😩 — منصور الضبعان (@mansour_daban) June 25, 2023

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وقال مغرد آخر:” شكلهم تحسسو من اسمه”.

شكلهم تحسسو من اسمه😭😭😭😭😭😭 — شووقق (@_xeu9) June 25, 2023

أما المغردة أمل، فعلقت بالقول:” شخصنوهااا الكويتيين”.

شخصنوهااا الكويتيين🤣 — أمل (@x8_Amal) June 25, 2023

وقال المغرد “أسامة”:” احسهم شخصنوها معه بسبب اسمه والشبه وظلموه فوق عقوبته الله وعلم”.

احسهم شخصنوها معه بسبب اسمه والشبه وظلموه فوق عقوبته الله وعلم — Osama (@s11llo) June 25, 2023

وقال آخر:” الكويت تذكرني بالهلال عندهم عقده من النصر واحد يشبه صدام مثلا بيصير صدام ويغزوكم مره ثانيه تسجنونه مدى الحياه ليه”.

الكويت تذكرني بالهلال عندهم عقده من النصر

واحد يشبه صدام مثلا بيصير صدام ويغزوكم مره ثانيه تسجنونه مدى الحياه ليه😂 — alhilaaa (@alhilaaa1) June 25, 2023

حكم سابق على صدام حسين بالسجن 3 سنوات

وسبق أن قضت محكمة الجنايات في الكويت في فبراير/شباط 2021 بسجن الوافد البنغالي صدام ثلاثة أعوام، بعد ضبطه وإحالته للنيابة العامة بتهمة تلقي رشوة مقابل إنجاز معاملات لوافدين بطريقة مخالفة للقانون.

كما برأت المحكمة ذاتها، موظفة تعمل في إدارة مرور الأحمدي من تهمة تلقي رشوة في القضية ذاتها، عقب اتهامها سابقا بمشاركة البنغالي في الجريمة والحصول على رشوة من الوافدين مقابل تجديد دفاتر السيارات لهم خلافا للإجراءات القانونية أثناء أزمة “كورونا”.

وبحسب وسائل إعلام كويتية محلية، فقد اعترف البنغالي والمدعو “صدام حسين” بعد الإيقاع به متلبسا “بأنه كان يعمل على إنجاز المعاملات بالشراكة مع الموظفة الكويتية، حيث يقوم هو بدور الوسيط بينها وبين الوافدين أصحاب المعاملات.