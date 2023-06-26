الإثنين, يونيو 26, 2023
الرئيسيةالهدهدالكويت.. الحكم على صدام حسين بالسجن المؤبد بتهمة التجارة بالمخدرات!
الهدهد

الكويت.. الحكم على صدام حسين بالسجن المؤبد بتهمة التجارة بالمخدرات!

سبق وأن أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بسجن الوافد البنغالي صدام حسين بالسجن 3 سنوات بتهمة الرشوة

كتب سالم حنفي
صدام حسين البنغالي
الرئيس العراقي صدام حسين وشبيهه صدام حسين البنغالي
- Advertisement -

وطن – أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكماً بسجن مواطن بنغلاديشي يدعى صدام حسين بالسجن مدى الحياة بتهمة تجارة المخدرات خلال فترة عمله في الكويت.

وتداولت العديد من الحسابات على موقع التدوين المصغر “تويتر”، الخبر مع نشر صورة الوافد البنغلاديشي التي أظهرت التشابه الكبير بينه وبين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

جدل المغردين حول الحكم

الحكم أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أن استخدام الشبه الكبير بين المتهم البنغلاديشي والرئيس العراقي الراحل وسيلة لتشويه صورة الأخير، واستغلال للشبه الكبير بينهم في الشكل والاسم.

وفي هذا السياق، قال المغرد منصور الضبعان، تعليقا على الخبر: “25 سنة بسبب المخدرات! 75 سنة بسبب الشبه”.

- Advertisement -

وقال مغرد آخر:” شكلهم تحسسو من اسمه”.

أما المغردة أمل، فعلقت بالقول:” شخصنوهااا الكويتيين”.

وقال المغرد “أسامة”:” احسهم شخصنوها معه بسبب اسمه والشبه وظلموه فوق عقوبته الله وعلم”.

وقال آخر:” الكويت تذكرني بالهلال عندهم عقده من النصر واحد يشبه صدام مثلا بيصير صدام ويغزوكم مره ثانيه تسجنونه مدى الحياه ليه”.

حكم سابق على صدام حسين بالسجن 3 سنوات

وسبق أن قضت محكمة الجنايات في الكويت في فبراير/شباط 2021 بسجن الوافد البنغالي صدام ثلاثة أعوام، بعد ضبطه وإحالته للنيابة العامة بتهمة تلقي رشوة مقابل إنجاز معاملات لوافدين بطريقة مخالفة للقانون.

كما برأت المحكمة ذاتها، موظفة تعمل في إدارة مرور الأحمدي من تهمة تلقي رشوة في القضية ذاتها، عقب اتهامها سابقا بمشاركة البنغالي في الجريمة والحصول على رشوة من الوافدين مقابل تجديد دفاتر السيارات لهم خلافا للإجراءات القانونية أثناء أزمة “كورونا”.

وبحسب وسائل إعلام كويتية محلية، فقد اعترف البنغالي والمدعو “صدام حسين” بعد الإيقاع به متلبسا “بأنه كان يعمل على إنجاز المعاملات بالشراكة مع الموظفة الكويتية، حيث يقوم هو بدور الوسيط بينها وبين الوافدين أصحاب المعاملات.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

كويتي يقتل زوجته ويقطعها 20 قطعة ويوزعها على حاويات قمامة .. وتفاصيل مرعبة للغاية!

الهدهد

شابة كويتية تكشف مأساتها مع أسرتها واغتصابها مرتين إحداها على يد شاب عراقي! (شاهد)

تقارير

عودة أحمد الفهد.. آل الصباح يسعون لإظهار الوحدة أمام معارضة عنيدة

الهدهد

مغرد يروي ردة فعل ناصر صباح الأحمد حينما أبلغه بتسمية ابنه على اسمه.. لن تصدق ما فعله!

الهدهد

“بكى على الهواء”.. ابنة الإعلامي الكويتي “عادل عيدان” تفاجئه بـ لحظات مؤثرة في عيد الأب

الهدهد

“لا أحد يقدر”.. مرزوق الغانم غاضبا ويعلق على تعمد إهانته (فيديو)

الهدهد

أحمد السعدون يحرج مرزوق الغانم بشدة على الهواء وتصفيق حار جداً من النواب (شاهد)

حياتنا

أول فنانة عربية تلفت أنظار جورجينا بجمالها.. من هي نور الغندور؟ (شاهد)

الهدهد

تضم وزيرتين.. تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة أحمد النواف

الهدهد

في الكويت أم دبي؟.. إيحاءات جنسية وفيديو خادش فجر الجدل (شاهد)

الهدهد

تفاصيل حادث إطلاق النار على عميد كويتي في السعودية ووضعه الصحي

الهدهد

الجيش الكويتي يعلن عن صفقة ضخمة للحصول على منظومة “بيرقدار” التركية.. تفاصيل!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أدلة موثقة تفضح تورط الإمارات في صناعة تفاعل مريب مع حساب حميدتي على تويتر

كلارا شيا تنافس شاكيرا في الإثارة.. ارتدت فستاناً بـ1000 يورو في حفل زفاف شقيق بيكيه (شاهد)

تركيا.. عملية إنقاذ احترافية لـ”بقرة العيد” جرفها التيار في قناة مائية (فيديو)

نسرين طافش برفقة زوجها على الشاطئ بالمايوه وحركة إغراء مثيرة! (شاهد)

نور الغندور في موقف لا تحسد عليه.. انعكاس المرآة كشف جزءاً حساساً في جسدها (شاهد)

المواد المصنوعة بها غواصة تيتان لا تستجيب للمعايير العالمية!

للمبتدئين..أفضل 5 عملات مشفرة للشراء في صيف 2023

لحظات دراماتيكية.. إنقاذ عبر الهاتف يعيد طفلا مصريا للحياة في السعودية (فيديو)

بيونسيه تفلت من موقف محرج.. راقصة أنقذتها ومنعت خروج ثديها على الهواء مباشرة (شاهد)

المايسترو جوندوجان إلى برشلونة وهذه تفاصيل الصفقة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC