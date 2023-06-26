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وطن-لا جرم في أن الزواج هو أحد أهم القرارات التي يمكن أن نتخذها المرء في الحياة، إذ يفيد استعداد الشخص لمشاركة حياته مع شخص آخر، ما يتطلّب الالتزام والاحترام، وتكوين أسرة صالحة ومتوازنة.

ولكن بحسب مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، في كثير من الأحيان تجرّنا الضغوط الاجتماعية أو الخوف من الوحدة أو توقعات الأسرة إلى دوّامة، حيث ينتهي بنا الأمر بالزواج من شخص لا يناسبنا أو سبب تعاستنا.

إيجابيات الزواج في وقت متأخر

وفيما يلي استعرضت المجلّة، لماذا يعتبر الزواج المتأخر أفضل من الزواج بالشخص الخطأ:

تعرّف على نفسك بشكل أفضل

من مزايا الزواج المتأخّر أن لديك المزيد من الوقت للتعرف على نفسك واستكشاف اهتماماتك وتطوير حياتك المهنية وتحقيق أهدافك الشخصية. فالنّضج واحترام الذات، ستتمكن من اختيار شريكك وفق معايير تضبطها، ومعرفة ما تريد وما لا تريده في العلاقة.

استمتع بوحدتك

من المزايا الأخرى للزواج المتأخّر أنه يمكنك الاستمتاع بكونك أعزب دون الشعور بالذنب أو الندم. يمكنك السفر والخروج مع أصدقائك والتعرّف على أشخاص جدد واكتساب خبرات متنوعّة والاستمتاع بحياتك دون أن تكون مسؤولاً أمام أي شخص. فضلاً عن ذلك، فإن العزوبية تمنحك فرصة للعثور على نصفك بشكل أفضل، لأنك لست مقيدًا بالتزام سابق.

علاقة أقوى

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن الزواج المتأخر يمكّنك من الحصول على علاقة أقوى وأكثر ديمومة مع شريك حياتك. فتجارب الحياة والتعلّالم من أخطاء، ستتمكّن من إنشاء تواصل أكثر فعالية وثقة متبادلة واحترام عميق مع شريكك.

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وبالمثل، بعد أن انتظرت الوقت اللازم للعثور على الشخص المناسب، ستتمكن من الشعور بحب أكثر صدقًا وأعمق.

سلبيات الزواج بالشخص الخطأ

المعاناة من التعاسة والإحباط

من عيوب الزواج من الشخص الخطأ أنه يمكنك الشعور بالتعاسة والإحباط في زواجك. ومن خلال عدم التوافق أو الشعور بالرضا مع شريكك، قد تشعر بالوحدة أو الحزن أو الملل أو الاستياء. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لديك صراعات أو حجج أو سوء فهم أو تتعرّض للخيانة بشكل مستمر، ما يؤدي إلى تدهور العلاقة.

الفرص والأحلام الضائعة

يؤدّي الزواج من الشخص الخطأ إلى فقدان الفرص والأحلام التي كنت تطمح إليها قبل الزواج، فمن خلال الارتباط بشخص لا يشاركك قيمك أو مشاريعك، يمكنك التخلي عن تطلعاتك المهنية أو الشخصية أو الاجتماعية. ناهيك بأنه يمكنك أيضًا الابتعاد عن أصدقائك أو عائلتك أو هواياتك التي كانت تجعلك سعيدًا.

الطلاق أو الانفصال

أخيرًا، يؤدّي الزواج من الشخص الخطأ إلى الطلاق أو الانفصال عن شريك حياتك. فعدم القدرة على العيش مع شريك سيئ، يجعلك تطلب الطلاق للتخلص من المشاكل والضغط. وعلى الرغم من أنه قرار مؤلم ومعقد، فإنه يمكن أن يؤثر على صحتك العاطفية والاقتصادية والعائلية.

وفي الختام، فإن الزواج المتأخر أفضل من الزواج من الشخص الخطأ لأنه يتيح لك التعرف على نفسك بشكل أفضل، والاستمتاع بفترة العزوبية، وتكوين علاقة أقوى. كما أن الزواج من شخص لا تحبه قد يتسبب في معاناتك من التعاسة والإحباط، وفقدان الفرص والأحلام، ويؤدي إلى الطلاق أو الانفصال. لهذا السبب، نوصيك بعدم التسرع، وانتظر حتى تجد حبك الحقيقي.