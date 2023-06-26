الإثنين, يونيو 26, 2023
الرئيسيةحياتناالدكتورة خلود تخرج عن شعورها بسبب ما فعلته عراقية مع زوجها الأردني...
حياتنا

الدكتورة خلود تخرج عن شعورها بسبب ما فعلته عراقية مع زوجها الأردني (فيديو)

ظهرت الدكتورة خلود وهي مستاءة وتعترض على مغازلة فتاة عراقية لزوجها أمين الغباشي

كتب خالد الأحمد
الدكتورة خلود تخرج عن شعورها بسبب ما فعلته عراقية مع زوجها الأردني
الدكتورة خلود
- Advertisement -

وطن- تصدرت الدكتورة خلود ـ مشهورة مواقع التواصل الكويتية ـ وزوجها الأردني أمين الغباشي، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بسبب غيرتها من مغازلته لفتاة تقدمت له بطلبات زواج بعد نشر صورة له.

غيرة الدكتورة خلود على زوجها

وظهرت الدكتورة خلود في مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي على سناب شات وهي تصوّره، وتعبر عن اعتراضها على رد فعلها على مغازلة الفتاة العراقية له على تطبيق سناب شات.

وبمجرد أن بدأت الدكتورة خلود حديثها، انفجر زوجها أمين الغباشي بالضحك بسبب غيرتها من الفتاة التي تقدمت له.

ويسمع صوتها وهي تقول له:” تسوي نفسك ما تدري ناطر الرد منها”.

وتابعت بلهجة عراقية:” اسمعني يابا أنا ما تطب عليي هالأشياء”.

- Advertisement -

وفيما يسمع صوت ضحك زوجها وصديق كان إلى جانبه تابعت خلود قائلة :”ول ول بلشنا”.

وتوجهت بالحديث لصديقه متحدثة عن زوجها: “حط صورة بالسناب وتغزلت فيه الفتاة قائلة: “ماري مي” -أي هل تتزوجني-، وتنتظر الرد منه.

الدكتورة خلود تتغزل بزوجها

وكانت الدكتور خلود قد وجهت لزوجها في آخر ظهور لها معه خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما، خلود الصغيرة، رسالة رومانسية على حسابها في إنستغرام.

وقالت فيها “ما زلتُ أود إخبارك بالمزيد، بأشياء خبأتُها في صدري تتعلق بك وحدك أهمها أنني لم أُحسن حُب شيء كما أحببتُك”.

الدكتورة خلود تتغزل بزوجها
الدكتورة خلود تتغزل بزوجها

وهو ما تفاعل معه عدد من المتابعين عبروا عن إعجابهم الشديد بعلاقتهما متمنيين لهما دوام السعادة والاستقرار.

وتعد الدكتورة خلود واحدة من بين أكثر فاشنيستات الخليج التي تشارك متابعيها لقطات خاصة مع عائلتها.

ودرست الدكتورة خلود الطب البشري، وتعمل بأحد المستشفيات الطبية، وبجانب عملها كطبيبة فهي تعمل في مجال عرض الأزياء.

وتقوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو لحياتها اليومية، وتفاصيل حياة أسرتها.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

الكويت.. الحكم على صدام حسين بالسجن المؤبد بتهمة التجارة بالمخدرات!

حياتنا

كويتي يقتل زوجته ويقطعها 20 قطعة ويوزعها على حاويات قمامة .. وتفاصيل مرعبة للغاية!

الهدهد

شابة كويتية تكشف مأساتها مع أسرتها واغتصابها مرتين إحداها على يد شاب عراقي! (شاهد)

تقارير

عودة أحمد الفهد.. آل الصباح يسعون لإظهار الوحدة أمام معارضة عنيدة

الهدهد

مغرد يروي ردة فعل ناصر صباح الأحمد حينما أبلغه بتسمية ابنه على اسمه.. لن تصدق ما فعله!

الهدهد

“بكى على الهواء”.. ابنة الإعلامي الكويتي “عادل عيدان” تفاجئه بـ لحظات مؤثرة في عيد الأب

الهدهد

“لا أحد يقدر”.. مرزوق الغانم غاضبا ويعلق على تعمد إهانته (فيديو)

الهدهد

أحمد السعدون يحرج مرزوق الغانم بشدة على الهواء وتصفيق حار جداً من النواب (شاهد)

حياتنا

أول فنانة عربية تلفت أنظار جورجينا بجمالها.. من هي نور الغندور؟ (شاهد)

الهدهد

تضم وزيرتين.. تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة أحمد النواف

الهدهد

في الكويت أم دبي؟.. إيحاءات جنسية وفيديو خادش فجر الجدل (شاهد)

الهدهد

تفاصيل حادث إطلاق النار على عميد كويتي في السعودية ووضعه الصحي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صدمة لأصحاب الوضعية رقم 2.. أخبرني كيف تجلس أُخبرك من تكون

قطري مثلي الجنس يرفع أعلام دول الخليج في مسيرة للمثليين (فيديو)

لقطات مروعة لانهيار عقار الإسكندرية وأحد الناجين يفجر مفاجأة صادمة

جورجينا تواصل الإثارة بالبكيني .. شاهد آخر صور ساخنة لها وهي تسبح

حسن الخاتمة.. فيديو مؤثر لشاب سوري يلفظ أنفاسه الأخيرة

أضخم خروف عيد وأضحية ملك المغرب.. سلالة خرفان “الصردي” العملاقة (شاهد)

زوجة راغب علامة تثير جدلاً بصورة فاضحة: “صار التعري تباهي”!

غوارديولا يتحول لملك فرعوني ويعيش رفاهية رمسيس الثاني (فيديو)

تهور وجنون.. فيديو يحبس الأنفاس لنقل خروف العيد في ليبيا

“يطاوعك قلبك تذبحه”.. خروف العيد الأجمل يثير تعاطفا قبل عيد الأضحى

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC