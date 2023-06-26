الدكتورة خلود تخرج عن شعورها بسبب ما فعلته عراقية مع زوجها الأردني (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تصدرت الدكتورة خلود ـ مشهورة مواقع التواصل الكويتية ـ وزوجها الأردني أمين الغباشي، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بسبب غيرتها من مغازلته لفتاة تقدمت له بطلبات زواج بعد نشر صورة له.

غيرة الدكتورة خلود على زوجها

وظهرت الدكتورة خلود في مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي على سناب شات وهي تصوّره، وتعبر عن اعتراضها على رد فعلها على مغازلة الفتاة العراقية له على تطبيق سناب شات.

View this post on Instagram A post shared by 📍 بيج چاي عــ❤️ــراقي📍⠀ (@iraqi.tea)

وبمجرد أن بدأت الدكتورة خلود حديثها، انفجر زوجها أمين الغباشي بالضحك بسبب غيرتها من الفتاة التي تقدمت له.

ويسمع صوتها وهي تقول له:” تسوي نفسك ما تدري ناطر الرد منها”.

وتابعت بلهجة عراقية:” اسمعني يابا أنا ما تطب عليي هالأشياء”.

- Advertisement -

وفيما يسمع صوت ضحك زوجها وصديق كان إلى جانبه تابعت خلود قائلة :”ول ول بلشنا”.

وتوجهت بالحديث لصديقه متحدثة عن زوجها: “حط صورة بالسناب وتغزلت فيه الفتاة قائلة: “ماري مي” -أي هل تتزوجني-، وتنتظر الرد منه.

الدكتورة خلود تتغزل بزوجها

وكانت الدكتور خلود قد وجهت لزوجها في آخر ظهور لها معه خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما، خلود الصغيرة، رسالة رومانسية على حسابها في إنستغرام.

وقالت فيها “ما زلتُ أود إخبارك بالمزيد، بأشياء خبأتُها في صدري تتعلق بك وحدك أهمها أنني لم أُحسن حُب شيء كما أحببتُك”.

View this post on Instagram A post shared by دكتورة خلود💙💉🥇 (@dr_kholodiii)

وهو ما تفاعل معه عدد من المتابعين عبروا عن إعجابهم الشديد بعلاقتهما متمنيين لهما دوام السعادة والاستقرار.

وتعد الدكتورة خلود واحدة من بين أكثر فاشنيستات الخليج التي تشارك متابعيها لقطات خاصة مع عائلتها.

ودرست الدكتورة خلود الطب البشري، وتعمل بأحد المستشفيات الطبية، وبجانب عملها كطبيبة فهي تعمل في مجال عرض الأزياء.

وتقوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو لحياتها اليومية، وتفاصيل حياة أسرتها.