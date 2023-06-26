الإثنين, يونيو 26, 2023
الرئيسيةالهدهدأفضل 10 أعمال مستحبة في يوم عرفة.. عائض القرني ينصح بها بشدة
الهدهد

أفضل 10 أعمال مستحبة في يوم عرفة.. عائض القرني ينصح بها بشدة

من الأعمال المستحبة في يوم عرفة الإكثار من تلاوة القرآن وتدبّره، والحرص على الصدقة ولو بالقليل، والإعراض عن المشغلات والملهيات كالاشتغال بالجوال ووسائل التواصل وغيرها

كتب خالد الأحمد
أفضل 10 أعمال مستحبة في يوم عرفة.. عائض القرني ينصح بها بشدة
عائض القرني
- Advertisement -

وطن- كشف الشيخ والداعية السعودي البارز الدكتور عائض القرني، عن 10 نصائح لغير الحجاج يستحب القيام بها خلال يوم عرفة، في مقدمتها الصوم والذكر وغلق الجوال، مؤكدا عظمة هذا اليوم وضرورة اغتنامه من طرف كل مسلم.

ويوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة. فيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة حيث أن الوقوف بعرفة يعد أهم أركان الحج.

أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة

ولذلك فهناك أعمال عدة مستحبة في هذا اليوم يتضرع بها المسلمون إلى الله في هذا اليوم العظيم، لمحاولة اغتنام فضل يوم عرفة، كما أوصى النبي، ومن هذه الأعمال كما قال الشيخ عائض القرني في تغريدة على حسابه في “تويتر“، صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد صح عنه ﷺ أنه يكفّر السنة الماضية والقادمة.

وكذلك الحرص على أداء الصلاة المفروضة في وقتها جماعة، والتزوّد بالنوافل، وكثرة ذِكر الله في يوم عرفة وأفضل هذا الذكر: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”.

وتابع القرني أن من الأعمال المستحبة في يوم عرفة أيضاً الإكثار من تلاوة القرآن وتدبّره، والحرص على الصدقة ولو بالقليل، وحفظ اللسان والإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك من الأذكار.

- Advertisement -

تجنب الانشغال بالجوال في يوم عرفة

ولفت الداعية السعودية عائض القرني في منشوره، إلى أن من هذه الأعمال المستحبة في يوم عرفة تجنّب المحرمات والإعراض عن المشغلات والملهيات كالاشتغال بالجوال ووسائل التواصل وغيرها، والإقبال على الله.

وشملت نصائح “القرني” للمسلمين في يوم عرفة، العفو ومسامحة الناس وبر الوالدين والتكبير المشروع، إلى جانب كثرة الدعاء والحرص على إفطار الصائمين للحصول على نفس أجرهم.

وكذلك الحرص على الدعاء قبل الافطار، وحبذا أن يكون الدعاء جماعياً مع الأسرة. وتجديد التوبة وكثرة الاستغفار، والدعاء للوالدين وللمؤمنين والمؤمنات.

احذر صيام يوم عرفة في هذه الحالة.. وحكم صيامه منفردا
صيام يوم عرفة

تسمية يوم عرفة

ويعتقد أن يوم عرفة سمي بهذا الاسم لأسباب عدة ذكرها العلماء، ومنها أن كلمة عرفة جاءت من التعارف؛ وذلك لأنّ الناس يجتمعون فيه، ويتعارفون على بعضهم البعض.

وقيل: عرفة من الاعتراف؛ لأنّ الحجاج يعترفون بذنوبهم، فيطلبون من الله أن يغفرها لهم، وأن يعفو عنهم.

وقيل: إنّ اسم عرفة مأخوذ من العَرف؛ والذي يعني الرّائحة الزكية؛ لأنّ رائحته تبقى معطرة زكية. وقيل: بأنّ آدم وحواء لمّا هبطا من الجنة، نزل كل منهما في مكان، ثم اجتمعا وتعارفا في هذا المكان، فسُّمي المكان بعرفة.

جبل عرفات

ويقع جبل عرفات في مكة المكرمة على الطريق الواصل إلى مدينة الطائف، ويبعد عن مكة من جهة الشرق بحوالي اثنتي وعشرين كيلو مترا، وعن منى عشر كيلو متر وعن مزدلفة ست كيلو متر.

وهو جبل منبسط يوجد فيه جبل الرحمة، ومحاط بسلسلة من الجبال ومن جهة مسجد نمرة يوجد وادي عرنة وهو الحد الفاصل بينه وبين الحرم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

“يطاوعك قلبك تذبحه”.. خروف العيد الأجمل يثير تعاطفا قبل عيد الأضحى

الهدهد

احذر صيام يوم عرفة في هذه الحالة.. وحكم صيامه منفردا

الهدهد

لحظات دراماتيكية.. إنقاذ عبر الهاتف يعيد طفلا مصريا للحياة في السعودية (فيديو)

الهدهد

صيام عرفة يكون مع السعودية أم مع البلد الذي أسكنه؟.. أهم الأسئلة عن يوم عرفة

الهدهد

من هو الأمير عبد الرحمن آل مقرن نائب وزير الدفاع السعودي الجديد؟

حياتنا

السعودية بدور البراهيم عارية وإيحاءات مثيرة في أحدث ظهور (فيديو)

الهدهد

“وفاة محمد العتيبي أحد المتورطين في اغتيال خاشقجي بالاكتئاب”.. حقيقة تغريدة أثارت ضجة

تقارير

من الخرطوم إلى مكة.. رحلات شديدة الخطورة لحجاج السودان وقصص مؤلمة

الهدهد

نغولو كانتي وإسماعيل بن ناصر بملابس الإحرام.. استقبلهما هذا الشيخ في منزله (فيديو)

الهدهد

فوضى في الحرم المكي أحدثها معمم بحريني والسعودية تعتقله (فيديو)

الهدهد

يمارسون طقوسهم في هذا المكان.. السعودية وجهة مرغوبة للمسيحيين الإنجيليين

الهدهد

سعودية تتعرى على الملأ ووصلة رقص إباحية برعاية هيئة الترفيه (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

غوارديولا يتحول لملك فرعوني ويعيش رفاهية رمسيس الثاني (فيديو)

تهور وجنون.. فيديو يحبس الأنفاس لنقل خروف العيد في ليبيا

“يطاوعك قلبك تذبحه”.. خروف العيد الأجمل يثير تعاطفا قبل عيد الأضحى

فيديو “كتيبة العياش” يرعب إسرائيل.. صواريخ محلية وكابوس جديد للاحتلال

احذر صيام يوم عرفة في هذه الحالة.. وحكم صيامه منفردا

تسريب التشكيل الجديد للمجلس العسكري.. السيسي مُرتبك وسيطرته على الجيش تتراجع

طبيبة تحذر من ثلاثة أعراض للسرطان يمكن أن تسوء خلال فصل الصيف

هل يمكن قلي البطاطس في الفضاء؟ وكالة الفضاء الأوروبية تُجيب

هالة صدقي ترد بشكل مفاجئ على دعوة لاعتناق الإسلام (شاهد)

صدر واندا نارا زوجة إيكاردي كاد يخرج من البكيني الفاضح الذي ترتديه! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC