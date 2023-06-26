أفضل 10 أعمال مستحبة في يوم عرفة.. عائض القرني ينصح بها بشدة

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وطن- كشف الشيخ والداعية السعودي البارز الدكتور عائض القرني، عن 10 نصائح لغير الحجاج يستحب القيام بها خلال يوم عرفة، في مقدمتها الصوم والذكر وغلق الجوال، مؤكدا عظمة هذا اليوم وضرورة اغتنامه من طرف كل مسلم.

ويوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة. فيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة حيث أن الوقوف بعرفة يعد أهم أركان الحج.

أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة

ولذلك فهناك أعمال عدة مستحبة في هذا اليوم يتضرع بها المسلمون إلى الله في هذا اليوم العظيم، لمحاولة اغتنام فضل يوم عرفة، كما أوصى النبي، ومن هذه الأعمال كما قال الشيخ عائض القرني في تغريدة على حسابه في “تويتر“، صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد صح عنه ﷺ أنه يكفّر السنة الماضية والقادمة.

أفضل 10 أعمال مُستحبة في #يوم_عرفة 👍

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 1-صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد صح عنه ﷺ أنه يكفّر السنة الماضية والقادمة.

2-الحرص على أداء الصلاة المفروضة في وقتها جماعة، والتزوّد بالنوافل،

3-كثرة ذِكر الله وأفضله: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله… — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) June 26, 2023

وكذلك الحرص على أداء الصلاة المفروضة في وقتها جماعة، والتزوّد بالنوافل، وكثرة ذِكر الله في يوم عرفة وأفضل هذا الذكر: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”.

وتابع القرني أن من الأعمال المستحبة في يوم عرفة أيضاً الإكثار من تلاوة القرآن وتدبّره، والحرص على الصدقة ولو بالقليل، وحفظ اللسان والإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك من الأذكار.

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تجنب الانشغال بالجوال في يوم عرفة

ولفت الداعية السعودية عائض القرني في منشوره، إلى أن من هذه الأعمال المستحبة في يوم عرفة تجنّب المحرمات والإعراض عن المشغلات والملهيات كالاشتغال بالجوال ووسائل التواصل وغيرها، والإقبال على الله.

وشملت نصائح “القرني” للمسلمين في يوم عرفة، العفو ومسامحة الناس وبر الوالدين والتكبير المشروع، إلى جانب كثرة الدعاء والحرص على إفطار الصائمين للحصول على نفس أجرهم.

وكذلك الحرص على الدعاء قبل الافطار، وحبذا أن يكون الدعاء جماعياً مع الأسرة. وتجديد التوبة وكثرة الاستغفار، والدعاء للوالدين وللمؤمنين والمؤمنات.

تسمية يوم عرفة

ويعتقد أن يوم عرفة سمي بهذا الاسم لأسباب عدة ذكرها العلماء، ومنها أن كلمة عرفة جاءت من التعارف؛ وذلك لأنّ الناس يجتمعون فيه، ويتعارفون على بعضهم البعض.

وقيل: عرفة من الاعتراف؛ لأنّ الحجاج يعترفون بذنوبهم، فيطلبون من الله أن يغفرها لهم، وأن يعفو عنهم.

وقيل: إنّ اسم عرفة مأخوذ من العَرف؛ والذي يعني الرّائحة الزكية؛ لأنّ رائحته تبقى معطرة زكية. وقيل: بأنّ آدم وحواء لمّا هبطا من الجنة، نزل كل منهما في مكان، ثم اجتمعا وتعارفا في هذا المكان، فسُّمي المكان بعرفة.

جبل عرفات

ويقع جبل عرفات في مكة المكرمة على الطريق الواصل إلى مدينة الطائف، ويبعد عن مكة من جهة الشرق بحوالي اثنتي وعشرين كيلو مترا، وعن منى عشر كيلو متر وعن مزدلفة ست كيلو متر.

وهو جبل منبسط يوجد فيه جبل الرحمة، ومحاط بسلسلة من الجبال ومن جهة مسجد نمرة يوجد وادي عرنة وهو الحد الفاصل بينه وبين الحرم.