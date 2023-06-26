الإثنين, يونيو 26, 2023
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أدلة موثقة تفضح تورط الإمارات في صناعة تفاعل مريب مع حساب حميدتي على تويتر

الإمارات متهمة بتغذية الحرب في السودان ودعم حميدتي للاستفادة من مناجم الذهب في البلاد

كتب خالد السعدي
حميدتي
قائد قوات الدعم السريع المتمردة في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"
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وطن – يحظى حساب قائد قوات الدعم السريع المتمردة في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، على موقع تويتر، بتفاعل مريب منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل الماضي، فيما تبين دور دولة الإمارات في هذا الأمر.

وقالت منصة “إيكاد” التي تسمي نفسها منصة تحقيقات “استخبارات المصادر المفتوحة”، على موقع تويتر، إنها أجرت مراقبة حثيثة لحساب حميدتي المريب، فلاحظت حصد عدة تغريدات لتفاعل ضخم، أحدها تغريدة شكر فيها حميدتي الاتحاد الإفريقي على مساهمته في التوصل لاتفاق سلام.

وأضافت أن هذه التغريدة فضلا عن تغريدات مماثلة لها حققت معدلات مشاهدة اقتربت من نصف مليون مشاهدة، وهو ما يُعد رقمًا ضخمًا مقارنة بمعدلات المشاهدة لتغريدات “حميدتي” قبل الحرب، والتي لم تتجاوز عشرات الآلاف.

وأشارت المنصة إلى نقطة مثيرة في هذا الأمر، وهو أنّه خلال ساعتين فقط من يوم 14 يونيو، تم إعادة تغريدها 460 مرة من أصل 540 إعادة تغريد، بمعدل 85% من إجمالي إعادة التغريد.

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وبحسب “إيكاد”، فإنّ ما كان لافتًا أنه على عكس حساب “القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري” الذي يحظى بتفاعل متواضع، كان حسابا “الدعم السريع” و”حميدتي” يحظيان بتفاعل كبير، من قبل جمهور يحمل هويات عربية.

وقالت المنصة، إن هذا التفاوت دفعها إلى مقارنة معدلات زيادة المتابعين على حساب “حميدتي” و”الدعم السريع” من جهة، وعلى حساب “القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري” من الجهة الأخرى، تحديدًا في الأسبوع الأول من الحرب، فمن الطبيعي زيادة المتابعين تزامناً مع حدث ضخم كهذا.

وقد تبين ارتفاع عدد متابعي حساب “القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري” بين 17 و24 أبريل الماضي بمقدار 9,983 حسابًا، أما حساب “حميدتي” فقد كسب خلال ذات الفترة المذكور نحو 31,943 متابعًا جديدًا، فيما كسب حساب الدعم السريع نحو 24,251 متابعًا جديدًا.

وبحسب المنصة، فإن هذه المقارنة تؤكد أن حسابي حميدتي والدعم السريع كانا تحت تأثير عامل “التضخيم” الممنهج.

وأشارت إلى أن ما عزز فرضية وجود تضخيم ممنهج على حساب “الدعم السريع” أنه حصل على عشرات الآلاف من المتابعين الجدد خلال الأيام التي سبقت الحرب، ما يرجح أن من يدير الحساب كان على علم مسبق بالتصعيد العسكري قبل وقوعه، وعمل على ضخ المتابعين الوهميين.

وأجرت المنصة، تحليلا لطبيعة المتابعين لحسابي “الدعم السريع” و”حميدتي”، وبتحليل متابعي الأخير، ظهرت بعض الحقائق حول طبيعة تلك اللجان الداعمة لحميدتي وقواته، فقد تبين أن من بين 223 ألف متابع على حساب حميدتي، يوجد أكثر من 87 ألف حساب “غير نشط”، كما يوجد 27 ألف متابع للحساب لم يشاركوا بتغريدات قط على حساباتهم.

كما اتضح أن معظم هذه الحسابات كانت وهمية، تحمل تعريفات شخصية (bio) دينية وأدبية متشابهة، بل متطابقة بعض المرات.

وأظهر التحليل، خمسة حسابات من تلك المجموعة، متطابقة تمامًا في السيرة الذاتية وتضم عبارة “تظاهر بالاكتفاء.. حتى وإن كنت أكثرهم احتياجًا لكل شيء”، كما تشابهوا كذلك في تاريخ إنشائهم الذي كان في مارس 2023، أي قبل نحو شهر من اندلاع الحرب.

وعملت هذه الحسابات، على الترويج لحسابات الدعم السريع وحميدتي، بذات التوقيت والنسق، وتشابهت هذه الحسابات الخمسة في أسمائهم الأجنبية، ورغم ذلك يتقمصون الهوية الكويتية، ويتفاعلون جميعهم مع صفحات كويتية محلية مثل “تفتيش الكويت” و”صحيفة سيرج الإلكترونية”.

وقالت المنصة، إنّ المريب حول هذه الحسابات أن جميعها تقوم بتضخيم التفاعل على تغريدات رئيس الإمارات “محمد بن زايد” وعلي حسابات إماراتية تمدح العائلة الحاكمة الإماراتية، وكذلك تتفاعل مع حساب الكاتب في العين الإماراتية “سيف الدرعي” الذي يغرّد بأجندة الحكومة الإماراتية.

وبسبب التفاعل غير المعتاد لتلك الحسابات، قام تويتر بتقييد محتوى 3 حسابات منهم، وهو ما يؤكد أنها حسابات وهمية مؤدلجة، على حد قول “إيكاد”.

كما ظهرت مجموعة أخرى مشابهة لهذه المجموعة، أنشئت جميعها في يناير 2022، وتضخّم تغريدات حميدتي والدعم السريع وكذلك تدّعي الهوية الكويتية، وتضخم أيضًا محتوى العائلة الحاكمة الإماراتية.

وظهرت أيضا مجموعة جديدة أكثر غرابة من سابقتها، تدعي الهوية السعودية وتتشارك كذلك في التفاعل مع حساب رئيس الإمارات “بن زايد” وداعمي عائلته، وتتشابه كذلك في الـBio، كما أن بعضها كان تشابه في الأسماء ذاتها، مثل وجود حسابين بينهم باسم “زينة الراشيد” وآخرين باسم “أبو ملاذ”

وفي أمر وصفته إيكاد بأنه الأكثر غرابة، فقد تبين أن هذه الحسابات قديمة المنشأ تعود إلى 2011 و2012 و2013 ، على عكس اللجان السابقة الحديثة، ما يُشير إلى أنه ربما تم سرقتها أو شراؤها لإضفاء المصداقية عليها، لضخها في لجان تنتحل الهوية السعودية.

وأكّدت المنصة، أن هذه الحسابات ليست سعودية الأصل، واستدلت على ذلك باللغة العربية الركيكة المستخدمة في الـbio، وكذلك اعتماد اسم عائلة غير صحيح مثل اسم “الراشيد” والتي كتبت بدلًا من كنية “الرشيد” المعروفة في السعودية.

يُضاف إلى ذلك، أن بعضها لا زال يحتفظ بتغريدات سابقة تؤكد أن مالكها غير عربي، مثل humza__mahmood الذي لديه عدة تغريدات قديمة باللغة الإنجليزية طالب في إحداها مجلس الشيوخ الأمريكي” برفع الرقابة” داخل الولايات المتحدة، وحساب Mordechaye الذي يحتفظ بتغريدات فرنسية منذ عام 2012.

وعملت جميع هذه المجموعات على تضخيم محتوى حسابَي “حميدتي” و”الدعم السريع” من خلال إعادة التغريد والإعجاب، بجانب تعزيزها محتوى رئيس دولة الإمارات والحسابات الإماراتية المروجة لأعمال العائلة الحاكمة بالإمارات.

وخلصت المنصة من ذلك إلى القول: “كل ذلك يعني أن الآلاف من متابعي حسابي الدعم السريع وحميدتي هم لجان إلكترونية وهمية، تم حصد الآلاف منها في أيام الحرب الأولى، وجميعها متشابه تمامًا في سيرتها الذاتية وتدعي هويات كويتية وسعودية لا علاقة لها بها، والأغرب أن جميعها داعمة لرئيس الإمارات وعائلته المالكة”.

اتهامات للإمارات بتغذية حرب السودان

يُشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب في السودان، زاد الحديث عن علاقة دولة الإمارات بحميدتي ودعمها له وتغذيتها للصراع الذي يشعله في البلاد، في حين تتظاهر أبو ظبي بأنها تطلب من طرفي النزاع ممارسة ضبط النفس وإعادة الاستقرار إلى السودان، إلا أنّ مراقبين فسروا هذه الدعوات الإماراتية بأنها تمثل محاولة لغسل السمعة.

ويعود الموقف الإماراتي، رغبة في التدخل والاستفادة من موقع السودان كونه يملك موقفاً جغرافياً مهماً يُسهل الوصول إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبسبب ترابطه مع طرق التجارة العالمية وسلاسل التوريد عبر مضيق باب المندب.

وتتمتع الإمارات، بجانب السعودية أيضاً، بأكبر قدر من النفوذ في السودان، وقد ظهر هذا بشكل خاص في السنوات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.

وتعاونت دولة الإمارات مع حميدتي على الصعيدين المالي والأمني، ما جعل بعض المحللين يميلون إلى تقييم أبو ظبي بأنها لعبت دورًا مهمًا في إشعال الصراع.

عين الإمارات على ذهب السودان

وترتبط الإمارات بعلاقات وثيقة مع حميدتي، الذي تسيطر قواته على معظم مناجم الذهب في السودان، وتشارك في تصدير الذهب السوداني إلى دبي.

وكانت شركات إماراتية، قد وقّعت اتفاقيةً بقيمة 6 مليارات دولار أواخر عام 2022، لبناء منطقة صناعية وميناء جديد في شمال السودان على ساحل البحر الأحمر.

وفي فبراير 2022، عُقد اجتماع رسمي بين محمد بن زايد، الذي كان ولي عهد أبو ظبي في ذلك الوقت، مع حميدتي. وطالب ابن زايد حميدتي في هذا الاجتماع بتوفير شروط نقل السلطة في السودان في أسرع وقت، حتى تنتهي حالة عدم الاستقرار والاضطرابات في هذا البلد.

وتتمتع الإمارات أيضًا بعلاقات أمنية أعمق مع حميدتي، ونشرت عددًا من قوات الرد السريع في مناطق بما في ذلك اليمن.

ومن المعروف أن الجنرال حميدتي يحتفظ بكثير من ثروته وأنشطته التجارية في دبي، ويستخدم حكام أبو ظبي هذه القضية كأداة للتأثير على حميدتي.

وفي السنوات الماضية، حاولت الإمارات التأثير على شمال إفريقيا، وحاولت استخدام حميدتي کأداة للتأثير على السودان.

وبلغ التعاون بين الإمارات وقوات الرد السريع السودانية ذروته في حرب اليمن، وقاتل الآلاف من ميليشيات الرد السريع لأبو ظبي ضد حركة أنصار الله مقابل أموال.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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