الأحد, يونيو 25, 2023
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رياضة

ميسي يتحدث عن سبب خلافه مع جماهير باريس سان جيرمان

ميسي: هدفنا كان الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس ولكننا لم نحقق هذا الأمر

كتب فارس أبو شيحة
ميسي يتحدث عن خلافه مع جماهير باريس
ميسي يتحدث عن خلافه مع جماهير باريس
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وطن- تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ36 عاماً، عن خلافه مع جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عقب رحيله عن صفوف نادي العاصمة هذا الصيف.

وقال البرغوث الأرجنتيني ميسي، في تصريح صحفي نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية: “أعتقد أنه كان هناك شرخ في علاقتي مع جزء كبير مع جماهير باريس، بدون أن يكون نيتي ذلك. ولكن حدث لي ما حدث مع نيمار ومبابي”.

حديث ميسي عن جماهير باريس سان جيرمان

وكان أحد أسباب خلاف جماهير باريس سان جيرمان مع بطل كأس العالم بنسخته 2022، عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، حيث إن تلك الجماهير حملت اللاعب الفشل في الوصول بعيداً في البطولة القارية.

وأضاف ميسي: “لكني أفضّل أن أبقى مع هؤلاء الذي احترموني، كما فعلت منذ أن وصلت إلى النادي”.

بطل كأس العالم ميسي
بطل كأس العالم ميسي

وتابع حديثه بشأن تأثير فوز منتخب بلاده على فرنسا في نهائي كأس العالم بمونديال قطر 2022: “كان يجب عليّ أن أعود للبلد التي لعبت ضدها في النهائي”.

الفوز بدوري أبطال أوروبا

واستكمل: “وصلت بنفس الطريقة وكل شيء داخل النادي كان ذاته، لم يتغير بالنسبة لي، على الرغم من أن الأمر شهد تغييراً بالنسبة لبعضهم”.

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وأردف: “بوضوح كان لدينا هدف الفوز بدوري أبطال أوروبا، مع باريس، ولكننا لم نحقق هذا الأمر”.

وختم ميسي: “الإخفاق مثل لحظتي وإحباط كبير لدى جماهير النادي، كما أن هذا اللقب هو ما كان يريده النادي”.

ميسي
ميسي

ورحل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان، هذا الصيف، بعد تتويجه مع الفريق بالدوري الفرنسي الممتاز مرتين ودوري أبطال فرنسا، منذ قدومه إلى النادي في صيف 2021.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد وقّع مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد مغادرته نادي باريس سان جيرمان لمدة 3 مواسم قادمة.

المصدروطن + صحيفة سبورت

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