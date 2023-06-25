الأحد, يونيو 25, 2023
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رياضة

موعد تقديم ميسي في إنتر ميامي.. أسعار خيالية للتذاكر ومخاوف أمنية

تعزيز الاحتياطات الأمنية والارتفاع الجنوني لأسعار التذاكر في ميامي، هما أبرز العناوين التي تسبق وصول ميسي إلى ميامي وتقديمه لجماهيره في الولايات المتحدة الأمريكية

كتب فهمي الورغمي
موعد تقديم ميسي في إنتر ميامي.. أسعار خيالية للتذاكر ومخاوف أمنية
ليونيل ميسي
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وطن- أعلنت إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي، المملوك للنجم البريطاني ديفيد بيكهام، الموعد الرسمي لتقديم نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والإسباني، سيرجيو بوسكيتس، وسط ترقب جماهيري للحدث الذي من المتوقع أن يشهد تغطية إعلامية كبيرة.

موعد تقديم ليونيل ميسي في إنتر ميامي

وحسب معلومات كشفت عنها صحيفة “ميرور” البريطانية، سيعقد نادي إنتر ميامي، مؤتمراً صحفياً على أرضية ملعب الفريق وسط جماهيره يوم 16 يوليو المقبل.

ويرغب مسؤولو النادي الأمريكي، في أن يكون التقديم بمنزلة احتفالية كبرى بحضور جماهيري ضخم، للتعريف بالنجم الجديد.

وفي السياق، أفاد “خورخي ماس“، رجل الأعمال الأمريكي والمالك الشريك في نادي إنتر ميامي، في حديثه لصحيفة ميامي هيرالد، إن “ليونيل ميسي سيلعب أولى مبارياته مع الفريق المنتمي للدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم في 21 يوليو القادم، عندما يستضيف كروز أزول المكسيكي في المباراة الافتتاحية لكأس بطولات الدوري في أمريكا الشمالية في فورت لودرديل”.

ويشار إلى أن ميسي ونادي إنتر ميامي، سبق واتفقا على شروط الصفقة، ويضعان، في الوقت الحالي، اللمسات الأخيرة بعد إعلان النجم الأرجنتيني هذا الشهر رغبته في الانضمام للنادي الأمريكي.

وبموجب الاتفاق بين الطرفين سيُوقّع النجم الأرجنتيني عقداً لمدة عامين ونصف، بقيمة تتراوح بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار سنوياً مع وجود بند يسمح بالتمديد حتى 2026، وفقاً لصحيفة ميامي هيرالد.

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تقديم ليونيل ميسي في إنتر ميامي
تقديم ليونيل ميسي في إنتر ميامي

أسعار تذاكر خيالية لحضور حفل تقديم ميسي

تم الإعلان عن التذاكر على مواقع إعادة البيع في الولايات المتحدة بمبلغ يصل إلى 20.000 دولار، وسط الاهتمام بظهور ميسي لأول مرة.

وكان ماس قد اعترف في وقت سابق من هذا الشهر، أن إنتر ميامي سيتعين عليه تعزيز احتياطاته الأمنية بشكل أكبر لمواجهة الاهتمام غير المسبوق بالنادي ومنشآته بعد الإعلان عن الوصول المرتقب لـ ميسي.

وفي حديثه إلى صحيفة ميامي هيرالد، قال ماس: “من الواضح أنه سيتم تعزيز الاحتياطات الأمنية”.

“سيتم نقل اللاعبين عبر نفق. كل هذه البروتوكولات الأمنية معدة بالفعل هنا وخارجها. ولا يقتصر الأمر على ألعابنا فقط”، على حد قوله.

وصف ماس وصول ميسي بأنه “لحظة تاريخية حاسمة”، حيث يطمح دوري المحترفين الأمريكي لأن يصبح واحداً من أفضل البطولات في العالم.

وقال ماس: “أعتقد أن الناس ستتحدث عن كرة القدم الأمريكية في فصلين من تاريخها، حيث سيكون هنا ما قبل وصول ميسي وما بعده في الولايات المتحدة”.

وأضاف: “لدي إيمان راسخ بأنه يمكننا تعزيز مسابقة الدوري في الولايات المتحدة لتكون بين أفضل بطولتين في العالم إن لم تكن الأفضل على الإطلاق”.

“ليونيل ميسي سيأتي إلى هذا البلد لحصد الألقاب والكؤوس. يتحتم علينا جميعاً اغتنام الفرصة”، حسبه.

وفي الأثناء، يُواصل ميسي إتمام جميع الإجراءات التي ستُخوّله الانطلاق عن العاصمة الفرنسية إلى شواطئ ميامي الأمريكية، وسط سيل من الانتقادات التي لم تهدأ من قبل جماهير باريس سان جيرمان.

المصدرصحيفة "ميرور" البريطانية، رصد وتحرير وطن

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