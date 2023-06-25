مضيف طيران يكشف.. 4 نصائح للتعامل مع الأطفال الذين يركلون مقعدك أثناء الرحلة

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وطن- وفقًا لدراسة استقصائية أجرتها شركة “Expedia” حول تصرفات المسافرين المخالفة للآداب في أثناء السفر، وُجد أن أكثر الأشياء المزعجة التي تحدثُ على متن الرحلة هي قيام شخص ما بركل مقعدك.

من الواضح أنه إذا كان شخص بالغ يركل مقعدك عمدًا، فهذا سيناريو مختلف. لكن 99.99٪ من الركلات تأتي من الأطفال الصغار، الذين يحبون دائماً ركل المقعد الذي يوجد أمامهم.

في استطلاع أكسبيديا، الذي سأل 1.005 مسافرين أميركيين، ذكر 64٪ من المستجيبين أن “الأطفال الصغار” هم الأشخاص الأكثر إزعاجاً خلال السفر.

وفي هذا السياق، كشفت لنا مضيف طيران عن 4 نصائح للتعامل مع هذه الأمور، وفقاً لما أورده موقع “explore“.

إبقاء الأطفال مشغولين

في مقال كتبه لمجلة Condé Nast Traveler، أوضح بوبي لوري، مضيف طيران سابق، أن معظم مضيفات الطيران يخشون على وجه الخصوص أشهر الصيف لأن تلك الفترة تكثر فيها العائلات والأطفال.

ببساطة، فإن تواجد المسافرين مع أطفال غير معتادين على السفر يمكن أن تكون مشكلة كبيرة.



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ويوضح بوبي أن مضيفة الطيران ليست خبيرة بالضبط في تهدئة الأطفال المشاغبين. ومع ذلك، فإنها مسؤولة في الواقع عن راحة وسلامة جميع الركاب.

وللتمتع برحلة هادئة، باستطاعة الأم على سبيل المثال صنع طائرة ورقية لتسلية وإلهاء الطفل في أثناء السفر.



إعلام الآباء بطريقة محترمة



معظم الآباء سيعتذرون عندما يتصرف أطفالهم بهذه الطريقة. ومع ذلك، قد لا يقدّر بعض الآباء طريقة تحدثك مباشرة إلى طفلهم عندما يقوم بركل مقعدك.

في كلتا الحالتين، يجب أن تتحدث بطريقة محترمة مع الآباء وإعلامهم بما يحدث، خاصةً إذا لم يلاحظوا تصرفات أطفالهم.



تحدّث مع المضيفة



إذا كان الطفل يركل مقعدك بقوة ولم تقم والدته بوضع حد للمسألة، يمكنك التحدث مع مضيفة الطيران.

في مقالة كتبتها لموقع Conde Naste، تقول Aimee LaMay، وهي مضيفة طيران: “يجب أن نكون مفاوضين ماهرين في هذه المواقف. بصفتي أمًا، عادةََ ما أتحدث مع والد الطفل عما إذا كان بحاجة إلى المساعدة”.

كما تقول لوري إن المضيفات في شركات الطيران الكبرى عادة ما يكون لديهن أشياء تحت تصرفهن لحلّ مثل هذه المواقف، مثل تقديم الوجبات الخفيفة الإضافية والعصائر للأطفال.

عليكَ بتحمل الوضع



يمكن أن تساعد كل من النصائح الثلاث التي ذكرناها أعلاه في حل الموقف، لكن إذا لم تنجُ أي منها، عليك بتحمل الوضع في أثناء الرحلة.



جمعية مضيفات الطيران الأميركية ، تعامل 85٪ من المضيفات مع وفقًا لمسح صادر عن، تعامل 85٪ من المضيفات مع ركاب جامحين في عام 2021، وتعامل 58٪ من المضيفات مع خمسة حوادث أو أكثر. لسوء الحظ، تضمنت 17٪ من هذه الحوادث مشاجرة جسدية.