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حياتنا

مريم الدباغ ترقص بإثارة بمايوه خيط ووشم على أعضائها الحساسة ينكشف بوضوح! (فيديو)

بدت مريم الدباغ مثل الممثلات الإباحيات وهي تقف بطريقة تجعل صدرها يخرج من الحمالات

كتب رفيف عبدالله
مريم الدباغ ترقص بإثارة بمايوه خيط ووشم على أعضاءها الحساسة ينكشف بوضوح! (فيديو)
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وطن- لم يعد ارتداء ملابس البحر الفاضحة، كافياً بالنسبة إلى مريم الدباغ، فرفعت مستوى الجرأة، لترقص بها.

بيكيني خيط

وفي التفاصيل، ارتدت المشهورة التونسية مريم الدباغ، بيكيني خيطاً أخضر فاضحاً، ووضعت واقي الشمس أمام الكاميرا.

وفي مقطع آخر، عبر حسابها على “انستجرام“، ظهرت مريم الدباغ ترقص بالبكيني على أنغام أغنية أجنبية.

وأشارت مريم في تعليقها على الفيديو، إلى الشركة المحلية التي تصنع هذا البكيني في تونس.

وشم في مكان حساس

وكشف الفيديو الفاضح، وجود وشم على العضو الحساس في جسد مريم الدباغ، إلى جانب الوشوم الغريبة على ذراعيها.

ومؤخراً، استعرضت مريم الدباغ منتجات جديدة خاصة بالعناية بالبشرة، لصالح إحدى العلامات التجارية، بطريقة بذيئة فاضحة.

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ظهرت مريم الدباغ وهي ترتدي بيكيني أسود، مع صديقتها في حمام السباحة.

وركّزت المشهورة التونسية، الكاميرا على عضوها الأنثوي لتستعرض واقي الشمس البخاخ، الذي تعلن له.

مريم تقلد الممثلات الإباحيات!

وبمقطع آخر، بدت مريم الدباغ مثل الممثلات الإباحيات وهي تقف بطريقة تجعل صدرها يخرج من الحمالات، بينما بقيت مرتدية ذات البكيني الفاضح.

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وكانت مريم تقف في الحمام بعد السباحة، وتستعرض منتجاً آخر خاصاً بالوجه، لصالح نفس الشركة.

وظهرت العارضة التونسية بالأمس مرتدية قميصاً فضفاضاً باللون البمبي. واكتفت فقط بإقفال 3 أزرار من المنتصف، وتركت مفاتنها من أعلى وأسفل ظاهرة للمتابعين.

وبدت مريم الدباغ متعمّدةً في كشف صدرها للمتابعين. من خلال حركاتها التي ظهرت تقوم بها عبر إمالة نفسها للإمام نحو الكاميرا التي ثبّتتها أسفل مرآة الحمام الذي تصوّر فيه.

وكشف الفيديو أن مريم الدباغ كانت تستعد لتصوير فيديو إعلاني آخر لبيكيني من إنتاج شركة تونسية محلية. وهو ما كانت ترتديه تحت القميص الفضفاض.

“أحمر ناري”

ولم تمرّ دقائق على الفيديو الترويجي لغسول الوجه، حتى نشرت مريم الدباغ فيديو جديداً لها. ظهرت فيه وهي ترتدي البكيني الذي ظهر تحت القميص في الفيديو الأول.

وظهرت مريم الدباغ وهي ترتدي “بيكيني” من قطعتين باللون الأحمر الناري.

البكيني الضيق والعاري الذي ارتدته العارضة التونسية، عكس جرأة كبيرة تتمتع بها مريم الدباغ. حيث أفاض صدرها بشكل كبير منه في أثناء توجّهها نحو حمام السباحة لتجربته بشكل عملي.

المصدررصد ومتابعة وطن

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