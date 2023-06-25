الأحد, يونيو 25, 2023
الرئيسيةحياتنالا يعرفها كثيرون..طرق فعالة لمنع اصفرار ملاءات السرير في الحرارة
حياتنا

لا يعرفها كثيرون..طرق فعالة لمنع اصفرار ملاءات السرير في الحرارة

لضمان تنظيف شامل ولقتل أي بكتيريا أو روائح، تأكد من غسل ملاءات سريرك بالماء الساخن

كتب ايمان الباجي
لا يعرفها كثيرون.. طرق فعالة لمنع اصفرار ملاءات السرير في الحرارة
ملاءات السرير
- Advertisement -

وطن-مع تكاثر موجات الحر، شارك أحد الخبراء مجموعة من الطرق الفعالة للمحافظة على الملابس البيضاء، خاصة إذا كنت عرضة للتعرق.

متحدثا لصحيفة إكسبرس البريطانية، شارك بريان ديليون، خبير الديكور الداخلي في موقع Crafted Beds، أهم 4 نصائح يجب اتباعها إذا كنت ترغب في منع بقع العرق “الصفراء” على فراشك.

عالج البقع مسبقا

قال الخبير:”قبل رمي ملاءات سريرك في الغسالة، من المهم معالجة أي بقع مسبقًا للحصول على أفضل النتائج.”

مضيفََا:”ضع مزيلًا لطيفًا للبقع مباشرة على المنطقة واتركه لبضع دقائق. افرك القماش برفق لمساعدة مزيل البقع على اختراق الألياف. سيساعد هذا في التخلص على بقع العرق العنيدة.”

ملاءات السرير
قبل رميها في الغسالة، من المهم مسبقا معالجة أي بقع موجودة على ملاءاتك للحصول على أفضل النتائج

استخدم المبيض المؤكسج

عند غسل الفراش، اختر المبيض المؤكسج بدلاً من الكلور، والذي يمكن شرائه من محلات السوبر ماركت.

إنه ألطف على الأقمشة من مبيض الكلور و”فعالًا” في إزالة البقع.

- Advertisement -

وأضاف الخبير:”اتبع التعليمات الموجودة على عبوة التبييض وقم بإضافته إلى الغسالة مع المنظفات. سيساعد ذلك في الحفاظ على بياض ملاءاتك دون التسبب في أي ضرر.”

استخدم الماء الساخن

لضمان تنظيف شامل ولقتل أي بكتيريا أو روائح، تأكد من غسل ملاءات الفراش بالماء الساخن.

يساعد الماء الساخن على تكسير الزيوت والعرق بشكل أكثر فاعلية، مما يجعلها منتعشة وصحية، لذا تأكد من غسل الملاءات عند درجة تكون في حوالي 60 درجة مئوية.

استثمر في واقي مرتبة

قال الخبير إن الوقاية هي “المفتاح” عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على بياض المرتبة، والتي يمكن أن تتحول أيضًا إلى اللون الأصفر خلال أشهر الصيف.

أفضل ما يمكنك فعله هو الاستثمار في واقي مرتبة مصمم خصيصًا لصد السوائل والبقع.

تنظيف المراتب
لضمان تنظيف شامل ولقتل أي بكتيريا أو روائح، تأكد من غسل ملاءات السرير بالماء الساخن

وأضاف بريان:”تخلق هذه الواقيات حاجزًا بين جسمك والفراش، مما يمنع العرق والسوائل الأخرى من التسرب إلى القماش. ولن يؤدي ذلك إلى إطالة عمر مرتبتك فحسب، بل سيساعد أيضًا في الحصول على رائحة منعشة للغاية.”

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

لكي يدوم أكثر في الصيف.. قم بتخزين عطرك في هذا المكان

حياتنا

لتجنب الجفاف..ما كمية الماء التي يجب أن تشربها يوميًا في الصيف؟

حياتنا

مع اقتراب الصيف.. 5 أخطاء ترتكبها تؤثر على المروحة الكهربائية

حياتنا

مع اقتراب فصل الصيف..عليك بهذه الألوان لمنع ظهور بقع العرق

حياتنا

مع إقتراب موسم الصيف..كيف تختار واقي الشمس المناسب لبشرتك؟

حياتنا

في الصيف..8 مشروبات يمكن أن تقلل أعراض التهاب المفاصل

حياتنا

هل يجب تقشير الخيار قبل تناوله؟

حياتنا

أخطرها ضربات القلب..أضرار شرب الماء البارد من الثلاجة

حياتنا

دراسة علمية أثبتت أن ارتداء الجلباب هو أروع طريقة لمجابهة حَرّ الصيف

حياتنا

ماذا نأكل في الصيف حسب الطب الصيني التقليدي؟

حياتنا

تتكاثر البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة.. نصائح لتخزين الطعام في السيارة في الصيف

حياتنا

النوم مع الحرارة: كيف تخدع جسدك بهذه الطريقة للنوم؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موعد تقديم ميسي في إنتر ميامي.. أسعار خيالية للتذاكر ومخاوف أمنية

حظ سعيد وفرص مثيرة..ما هي الأبراج الأكثر حظاً في عام 2024؟

إجبار حمار على تدخين الحشيش يثير جدلاً وغضباً والسبب لا يصدق! (فيديو)

دراسة: مشروبات تزيد من نسبة الدهون الثلاثية بنسبة 53٪ وتهدد صحّة القلب

تعليق ناري من حافظ المرازي على إهانة ابن سلمان للسيسي.. ما علاقة أمير قطر؟

“لا تتبجح”.. مسن روسي يتحدى مقاتلي فاغنر في مواجهة مثيرة (فيديو)

هل تمرد مجموعة فاغنر يعني هزيمة روسيا في حرب أوكرانيا؟

هل يختلف عمرك البيولوجي عن عمرك الزمني؟ هذا ما يُخبرك به الذكاء الاصطناعي

كويتي يقتل زوجته ويقطعها 20 قطعة ويوزعها على حاويات قمامة .. وتفاصيل مرعبة للغاية!

اليونان تذل وتهين الناجين من كارثة السفينة الغارقة وغضب عارم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC