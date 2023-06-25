لا يعرفها كثيرون.. طرق فعالة لمنع اصفرار ملاءات السرير في الحرارة

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وطن-مع تكاثر موجات الحر، شارك أحد الخبراء مجموعة من الطرق الفعالة للمحافظة على الملابس البيضاء، خاصة إذا كنت عرضة للتعرق.

متحدثا لصحيفة إكسبرس البريطانية، شارك بريان ديليون، خبير الديكور الداخلي في موقع Crafted Beds، أهم 4 نصائح يجب اتباعها إذا كنت ترغب في منع بقع العرق “الصفراء” على فراشك.

عالج البقع مسبقا

قال الخبير:”قبل رمي ملاءات سريرك في الغسالة، من المهم معالجة أي بقع مسبقًا للحصول على أفضل النتائج.”

مضيفََا:”ضع مزيلًا لطيفًا للبقع مباشرة على المنطقة واتركه لبضع دقائق. افرك القماش برفق لمساعدة مزيل البقع على اختراق الألياف. سيساعد هذا في التخلص على بقع العرق العنيدة.”



استخدم المبيض المؤكسج

عند غسل الفراش، اختر المبيض المؤكسج بدلاً من الكلور، والذي يمكن شرائه من محلات السوبر ماركت.

إنه ألطف على الأقمشة من مبيض الكلور و”فعالًا” في إزالة البقع.

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وأضاف الخبير:”اتبع التعليمات الموجودة على عبوة التبييض وقم بإضافته إلى الغسالة مع المنظفات. سيساعد ذلك في الحفاظ على بياض ملاءاتك دون التسبب في أي ضرر.”

استخدم الماء الساخن

لضمان تنظيف شامل ولقتل أي بكتيريا أو روائح، تأكد من غسل ملاءات الفراش بالماء الساخن.

يساعد الماء الساخن على تكسير الزيوت والعرق بشكل أكثر فاعلية، مما يجعلها منتعشة وصحية، لذا تأكد من غسل الملاءات عند درجة تكون في حوالي 60 درجة مئوية.

استثمر في واقي مرتبة

قال الخبير إن الوقاية هي “المفتاح” عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على بياض المرتبة، والتي يمكن أن تتحول أيضًا إلى اللون الأصفر خلال أشهر الصيف.

أفضل ما يمكنك فعله هو الاستثمار في واقي مرتبة مصمم خصيصًا لصد السوائل والبقع.

وأضاف بريان:”تخلق هذه الواقيات حاجزًا بين جسمك والفراش، مما يمنع العرق والسوائل الأخرى من التسرب إلى القماش. ولن يؤدي ذلك إلى إطالة عمر مرتبتك فحسب، بل سيساعد أيضًا في الحصول على رائحة منعشة للغاية.”

