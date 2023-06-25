كويتي يقتل زوجته ويقطعها 20 قطعة ويوزعها على حاويات قمامة .. وتفاصيل مرعبة للغاية!

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وطن – هزت جريمة قتل مرعبة بكل ما للكلمة من معنى، الكويت، حيث أقدم مواطن كويتي خمسيني، على قتل زوجته ثم تقطيع جسدها إلى 20 قطعة، وتوزيعها بين حاويات القمامة في مختلف محافظات البلاد، دون أن يعثر رجال المباحث ولا الأدلة الجنائية على الجثة أو أي أجزاء منها.

كويتي يقتل زوجته ويقطع جسدها 20 قطعة ويوزعها على حاويات القمامة!

وقال مصدر أمني كويتي، إنّ إحدى المواطنات قدّمت بلاغاً منذ أيام، قالت فيه إن شقيقتها متغيّبة منذ أكثر من 7 أشهر، وتحديداً منذ أكتوبر الماضي، ولا تعرف عنها أي شيء.

وأضافت المواطنة أنّ الشكوك بشأن حصول مكروه لشقيقتها زادت بعد عدم حضورها حفل زفاف اثنين من أبنائها خلال هذه المدة.وفق ما قال المصدر صحيفة «الجريدة» الكويتية

الضحية منفصلة عن زوجها ومتزوجة بشكل سري!

وكشفت المبلغة عن مفاجأة متعلقة بشقيقتها ضحية الجريمة، وقالت إن الضحية منفصلة عن زوجها والد أبنائها منذ فترة طويلة وتسكن وحدها، غير أنها متزوجة بشكل سري من أحد المواطنين.

وقالت إنّ أحداً لا يعرف بهذا السر سوى هي أي “الأخت المبلغة”.

وأضاف المصدر الأمني أن رجال المباحث استدعوا الزوج السري وسألوه عنها، فنفى معرفته أي شيء عنها منذ أكتوبر الماضي عندما غادرت سكنهما المشترك، وتوجهت إلى محل إقامتها.

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لكن رجال المباحث انتابتهم الشكوك في كلام الزوج السري، بعدما بدا مرتبكاً.

وأجرى رجال الأمن فحصاً لهاتف الزوج السري، وتبين أن آخر مكالمة له مع المتغيبة تعود بالفعل إلى أكتوبر.

انهيار الزوج واعترافه بالجريمة

غير أن رجال المباحث ضيّقوا عليه الخناق، وإثر محاولات حثيثة اعترف أنه قتل زوجته وتقطيعها عشرين قطعة وتوزيعها على أكثر من حاوية قمامة، وفي أكثر من محافظة، وأنه تخلص من هاتفها وملابسها الشخصية.

وأحال رجال المباحث مركبة الزوج السري المستخدمة في نقل أجزاء الجثة، إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، التي عثر خبراؤها على آثار دماء وشعر تبين أنها تعود للمتغيبة.

ورغم إرشاد المتهم المعترف إلى الأماكن التي ألقى فيها أجزاء من جسد المغدورة، لم يستطع رجال المباحث والأدلة الجنائية العثور على أي من تلك الأجزاء.

ومازال البحث جارياً لإماطة اللثام عن تفاصيل القضية.