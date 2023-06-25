فيفي عبده تثير الجدل بما قالته عن ثروة محمد رمضان وأزمات شيرين! (فيديو)

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وطن- تصدرت تصريحات الراقصة المصرية فيفي عبده، عن مواطنيها الفنان محمد رمضان، وشيرين عبدالوهاب، مواقع التواصل الاجتماعي.

إحنا بشر

وقالت فيفي عبده في لقاء مصور مع مجلة “فوشيا“، حول الهجوم الدائم على شيرين. ومحمد رمضان: “شيرين عبد الوهاب المصرية الجدعة الجميلة، كونها بتقع فـ ده عشان إحنا بشر”.

وتابعت فيفي عبده: “الناس مش لازم الناس تلوم الفنان، لأنه بني أدم ومن حقه يغلط ويهزر.. لأنه لازم يكون طبيعي”.

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واستمرت الراقصة بالدفاع عن شيرين: “الممثل مش هيقعد زي تمثال الشمع، لازم نكون طبيعيين.. هي أكيد مش قصدها تغلط، وهي لذيذة ودمها شربات”.

“ربنا رازق محمد رمضان”

أما المثير للجدل، فما قالته فيفي عن رمضان: “محمد رمضان مهما تقولوا له، هو ربنا بيحبه ورازقه، مش عارفة ليه رازقه.. بس منقدرش نقول ليه”.

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وأضافت: “هو ربنا مديله نجاح ورزق وحب من الناس، أكيد عمل حاجة جميلة لأمه وأهله عشان كدة ربنا بيديله كل اللي هو في دلوقتي”.

وتطرقت فيفي عبده في حديثها إلى الحسد، مؤكدة أنها تخاف منه.

أخاف الحسد

وأردفت: “مش بنزعج من التعليقات السلبية وبتعامل بطبيعية.. وبخاف من الحسد طبعا وبيدمرني.. أنا محبوبة جدا بس عايزة الناس ترحمني من الحسد شوية”.

في سياق آخر، تعرضت فيفي لموقف محرج وغير متوقع في أحد فنادق العاصمة السعودية.

وظهرت الراقصة والفنانة وهي ترتدي ثياباً شعبية وتجلس ممددة قدميها على الأرض أمام غرفتها التي حملت الرقم 1137 في الفندق. وبدت عليها ملامح الإرهاق، وذلك بعد إطلاق إنذار حريق تجريبي في الفندق.

موقف محرج

وكانت قد ذعرت من الصوت وخرجت من غرفتها ظنًا منها بوجود حريق فيه، ولكن بعد خروجها اكتشفت ورقة معلقة على باب الغرفة بأنه مجرد إجراء اختبار حريق تجريبي.

ويسمع صوت ابنتها تقول لها: “مالك يا ماما”، فأجابتها أن الفندق ترك لها هذه الورقة ولم تقرأها وعلمت فيما بعد أنها تحوي دعوى لإخلاء الفندق.

وأضافت فيفي عبده أنها كانت نائمة حين استيقظت على صوت جرس الإنذار ورسالة ضرورة إخلاء المبنى، مما جعلها تخرج من غرفتها مهرولة ظناً منها أن الفندق يحترق بالفعل.

إنذار تجريبي

ونشرت فيفي عبدو الفيديو على حسابها في انستغرام، وعلقت عليه: “لما كنت في الرياض لمعرض “أنا عربية” في موسم الرياض الفندق كان عامل انذار حريق تجريبي و اخلاء الطوارئ للمبنى”.

وتابعت موضحة: “وانا ماشوفتش الورقة و هنادي بنتي ماقالتليش، أنا افتكرته حريق بجد، اسكوزمي بجد ما يوقع الا الشاطر”.

وحرص عدد من أصدقاء ومتابعي فيفي عبده على الاطمئنان على صحتها ومشاركتها المزاح حول الموقف المرعب الذي وقعت فيه بالخطأ.