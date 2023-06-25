عُمان تقتل قرابة 100 ألف طائر من هذا النوع في حملة وطنية.. لماذا؟

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وطن- شهدت سلطنة عمان خطوة وُصفت بـ “الجريئة” في مجال الحفاظ على التوازن البيئي، حيث تم اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لاتساع نطاق الطيور الغازية وتأثيرها السلبي على النظام البيئي. وقد أعلنت السلطات أنه تم قتل حوالي 100 ألف طائر من هذا النوع بهدف الحد من انتشارها.

سلطنة عمان تقتل قرابة 100 ألف طائر غازي

وفي التفاصيل، أفادت هيئة البيئة العمانية في بيان رسمي لها، بأنه تم وضع مخطط ضمن حملة وطنية هدفها التصدي لانتشار عشرات آلاف الطيور الغازية.

وعلى ضوء ذلك، استعرضت هيئة البيئة اليوم، الأحد، حصاد الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية في محافظة ظفار تحت رعاية السيد “مروان بن تركي بن محمود ال سعيد”، محافظ ظفار.

والتي جاءت لوضع التدابير للحد من اتساع نطاق الطيور الغازية، لتأثيرها السلبي على النظام البيئي وتوازن مكوناته، حسب ما أفاد بلاغ صادر في الغرض عن الصفحة الرسمية للهيئة على “تويتر“.

استعرضت #هيئة_البيئة اليوم حصاد الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية في محافظة ظفار تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود ال سعيد محافظ ظفار، والتي جاءت لوضع التدابير للحد من اتساع نطاق الطيور الغازية، لتأثيرها السلبي على النظام البيئي وتوازن مكوناته. pic.twitter.com/HpbJ1f315L — هيئة البيئة – عُمان (@ea_oman) June 25, 2023

وحسب نفس البلاغ، “تمكنت الحملة من القضاء على 93817 طائر من الطيور الغازية منها 54202 طائر ميناء و 39615 طائر غراب، ونتج عنها رصد عودة أنواع مختلفة من الطيور البرية إلى مواقع تم إقصاؤها سابقًا بواسطة الطيور الغازية”.

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وعن موعد انطلاق الحملة، قالت هيئة البيئة إنها بدأت في محافظة ظفار في شهر ديسمبر 2022، واستمرت لمدة ستة أشهر، وستنطلق الحملة خلال الأسابيع المقبلة في محافظات مسقط وشمال الباطنة وجنوب الباطنة.

وتمكنت الحملة من القضاء على 93817 طائر من الطيور الغازية منها 54202 طائر ميناء و 39615 طائر غراب ، ونتج عنها رصد عودة أنواع مختلفة من الطيور البرية إلى مواقع تم إقصاؤها سابقًا بواسطة الطيور الغازية. pic.twitter.com/OPNierHw6H — هيئة البيئة – عُمان (@ea_oman) June 25, 2023

ماذا نعرف عن الطيور الغازية؟

تعتبر الطيور الغازية من الكائنات الحية التي تسبب تأثيرًا سلبيًا على النظام البيئي وتوازنه الطبيعي، حيث تتغذى على الأعشاب والنباتات البحرية.

مما يؤدي إلى تدهور النظام البيئي البحري وتأثيره على الأنواع الأخرى. وتتسبب أيضًا في تلوث المواقع البحرية والأراضي وتهديد البيئة الساحلية.

#الوصال الحملة الوطنية التي نفذتها @ea_oman لـ6 أشهر في ظفار تسفر عن القضاء على أكثر من 93 ألفا من الطيور الغازية وخاصة المينا والغراب الهندي..جاء ذلك في استعراض لنتائج الحملة أكدت فيه أنّ الطيور الغازية وصلت إلى #سلطنة_عُمان بعدة طرق أهمها السفن وتوريدها كطيور زينة pic.twitter.com/1eOkyr9iyg — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) June 25, 2023

وجاءت الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمانية، كجزء من الجهود الرامية للحفاظ على البيئة الطبيعية في سلطنة عمان.

حيث تعتبر السلطنة من الدول الملتزمة بحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على النظام البيئي للأجيال القادمة.

ردود أفعال متباينة

ومع ذلك، أثار هذا الإجراء الصارم بعض الجدل والانقسام فيما يتعلق بأخلاقياته وتأثيره على التوازن الطبيعي للبيئة.

فبينما اعتبر البعض أن القضاء على الطيور الغازية ضرورة للحفاظ على البيئة المحلية، رأى آخرون أن هذا الإجراء يمكن أن يتسبب في انقراض هذه الأنواع وتفقد السلطنة تنوعها البيولوجي الذي لطالما افتخرت به.

هيئة البيئة تعلن عن القضاء على أكثر من ٩٣ ألفًا من الطيور الغازية بمحافظة #ظفار ضمن الحملة الوطنية لمكافحتها التي استمرت 6 أشهر للوصول إلى مستوى التوازن البيئي. pic.twitter.com/SSR6MTcWg2 — البيان نيوز (@albyaan_) June 25, 2023

وفي الأثناء تعالت الأصوات المؤكدة على أن هذه القضية تتطلب مناقشة واسعة وتوازن في التعامل معها، حيث يجب مراعاة حماية البيئة والحفاظ على التوازن البيولوجي في الوقت نفسه.

كما أنه قد يكون هناك حاجة للبحث عن حلول بديلة ومستدامة للتحكم في انتشار الطيور الغازية، وللمحافظة على التنوع البيولوجي والبيئة في السلطنة.