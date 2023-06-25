الإثنين, يونيو 26, 2023
الرئيسيةتقاريرصحيفة: السيسي يسترضي الخارج وتغييرات بالجملة على الطريق وهؤلاء أبرز المغادرين!
تقارير

صحيفة: السيسي يسترضي الخارج وتغييرات بالجملة على الطريق وهؤلاء أبرز المغادرين!

صحيفة الأخبار اللبنانية نقلت عن مصادر مصرية مطلعة عزم "السيسي" إجراء تغييرات هامة في مناصب رفيعة تشمل رئيس المخابرات العامة عباس كامل ورئيس الاستخبارات العسكرية والقيادات الاقتصادية

كتب باسل النجار
السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
- Advertisement -

وطن- كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن عزم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لإجراء تغييرات كبيرة في قيادات جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والجيش والشرطة والمسؤولين عن الملف الاقتصادي.

وتحت عنوان: “مصر تسترضي الخارج: تغييرات بالجملة… على الطريق”، قالت الصحيفة عن مصادر مصرية واسعة الاطلاع إنها تتوقّع إجراء “السيسي” حركة تغييرات كبرى قريباً، من بينها تغييرات في مناصب رفيعة المستوى. وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المتوقع تنظيمها قبل نهاية عام 2023 الجاري.

إقالة أسامة عسكر

وذكرت الصحيفة أن الأنباء تواترت في الأيام الماضية عن إقالة قائد أركان الجيش المصري، الفريق أسامة عسكر، ضمن حركة التغييرات الدورية لشهر يونيو/حزيران، في صفوف ضباط القوات المسلحة.

وأشارت الى أن ما أعطى للأمر مصداقية هو أنه منذ وصوله إلى السلطة قبل 10 سنوات، لم يسبق للسيسي أن أقال قائداً عسكرياً بشكل مفاجئ أو منفصل خارج نطاق حركة التغييرات الدورية التي تحدث عادةً مرتين في العام في يونيو/حزيران وفي ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

أسامة عسكر
أنباء عن إقالة قائد أركان الجيش المصري الفريق أسامة عسكر

ولم يقتصر حديث التغيير على رئيس الأركان الذي صعد في ظروف غامضة قبل سنوات بعد فترة من التهميش داخل الجيش، بل طال، وفقاً للصحيفة، أسماء بارزة في جهاز المخابرات العامة، حيث تبدو القرارات المرتقبة هذه المرة مرتبطةً بإعادة هيكلة فعلية في الجهاز.

تهميش عباس كامل

وأوضحت الصحيفة أن الأسابيع الأخيرة شهدت تهميشاً كبيراً لدور مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، حيث عقد السيسي عدة لقاءات من دون تواجده، على عكس العادة، فضلاً عن محدودية المشاركات التي بات يحضرها بشكل عام مع رجاله داخل الجهاز.

- Advertisement -

وكان السيسي أجرى تغييراً في جهاز المخابرات لصالح اللواء عباس كامل، في عام 2018، عندما أبعد داعمي الرئيس السابق للجهاز اللواء خالد فوزي، وجعل الأول الرجل الثاني في الدولة بتكليفه بإدارة المخابرات بالوكالة، ومن ثم تعيينه مديراً أصيلاً في يونيو/حزيران من العام 2018 نفسه، لينطلق عمله في مجالات تخطّت السياسي والإعلامي، إلى الاقتصاد وكل مناحي الحياة العامة حتى بات متحكّماً فيها.

عباس كامل
السيسي يهمّش مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل

وأشارت الصحيفة إلى أن “السيسي” رافق عباس كامل منذ أن كان مديراً للمخابرات الحربية، واجتازا معاً عدّة ظروف صعبة، من بينها التسريبات الهاتفية من داخل القصر الرئاسي.

وإلى جانب المطالب الخليجية، وتحديداً السعودية، بإبعاد بعض المسؤولين المتّهَمين بتوتير العلاقات بين البلدين على مدار العام الماضي، تبدو التغييرات منطقية، وفقاً لما جاء بالصحيفة. وذلك قبيل خوض السيسي السباق الرئاسي، في ظلّ ما أشيعَ حول إرجاء التعديل الحكومي إلى ما بعد الانتخابات، على اعتبار أن الحكومة تُقدّم استقالتها للرئيس فور إتمام الاستحقاق في إجراء دستوري وقانوني.

وأكدت الصحيفة أن المخاوف في أروقة النظام تتزايد هذه الأيام، ليس فقط لارتباط التغييرات المنتظرة بالمقربين من السيسي بشدّة (مثل اللواء عباس كامل)، بل بمشاريع سياسية عمِل على تنفيذها هؤلاء الأشخاص في السنوات الماضية ومنظومة سياسية قاموا ببنائها، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى تمسّكهم بالنظام والآلية الحالية والعمل على استكمالها أو اللجوء إلى وجهات جديدة.

وأشارت المصادر إلى أنه بينما يُرتقب الإعلان عن التغييرات التي تتضمن الإطاحة بقيادات من الدائرة المقربة للسيسي بصورة لم تحدث على مدار السنوات العشر الماضية، يبدو أن إرجاء الإعلان مرتبطٌ بتهيئة الرأي العام وإحداث ما يشبه التسليم والتسلم الفعليين للعديد من الملفات.

حالة توتر تسود النظام

ووفقاً للصحيفة، تسود حالة من التوتر أروقة النظام في مصر، مع تواتر أنباء حول تغييرات مرتقبة على مستوى الجيش وجهاز المخابرات، وأخرى على المستوى السياسي، في ظلّ اشتداد الأزمة الاقتصادية، وحضّ بعض الشركاء الإستراتيجيين، القاهرة، على تعيين شخصيات جديدة في بعض المواقع.

وجاء ذلك بالتوازي مع بروز مؤشرات بشأن استعداد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء التخطيط لحملته الانتخابية كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة الشتاء المقبل، سعياً للفوز بولاية ثالثة تنتهي في عام 2030، ويُفترض أن تكون الأخيرة بموجب الدستور الحالي.

قائمة ترشيحات جديدة

وفي حين لا يزال الغموض يحيط بخلفائه المطاح بهم، تشير المصادر إلى وجود قائمة ترشيحات عدة على طاولة الرئيس قدمت من أفراد وجهات عديدة، بناءً على لقاءات واجتماعات لم تُعلن للرأي العام، وجزء منها أحاديث عابرة في التحركات الأخيرة التي قام بها السيسي داخل البلاد وخارجها.

وبعد الإعلان عن حركة التغييرات، التي تشمل إحالة قادة في المخابرات إلى التقاعد إلى جانب ترقيات في جهاز الشرطة ستضاف إلى قرارات ترقية في الأجهزة السيادية يجري إصدارها خلال هذه الأيام، يُفترض أن يحلّ موعد التجديد لمحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، في الأسابيع المقبلة، بعدما عيّن الأخير بصفته قائماً بالأعمال لمدة عام تنتهي منتصف شهر أغسطس/آب المقبل.

المصدرالأخبار اللبنانية - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

السيسي مبدِّد الأحلام.. قصة مؤلمة لمصريين طاردتهما أوجاع الهجرة من الشرق للغرب

الهدهد

هاني توفيق يتحدى: “جملة بصوت السيسي” ستخفض سعر الدولار بحدة

الهدهد

السيسي يحتفي بـ مودي ويقلده أرفع وسام مصري (فيديو)

الهدهد

بعد امتحان الكيمياء التعجيزي.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة في مصر

الهدهد

تعليق ناري من حافظ المرازي على إهانة ابن سلمان للسيسي.. ما علاقة أمير قطر؟

الهدهد

نجيب ساويرس يحرج نظام السيسي ضمنيا بسبب انهيار مصر للطيران

حياتنا

أول ظهور للفنانة ياسمين أيمن بعد شائعة وفاتها.. هكذا ردت

الهدهد

للمرة الثانية هذا العام.. “فرخة السيسي” تتصدر الواجهة وسط أزمة طاحنة

الهدهد

صورة محمد بن سلمان و”السيسي” في باريس تشعل مواقع التواصل وحديث عن إهانة متعمدة (شاهد)

الهدهد

مصر طوق نجاة العالم من خطر التسلح النووي والكشف عن اجتماعات سرية

الهدهد

فيديو يثير ضجة في مصر لأب يهدي ابنته معطفا من النقود في حفل صاخب

الهدهد

السيسي يخدع المصريين والعالم على الملأ.. هذا ما قاله ووضعه في حرج شديد (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

نادين نسيب نجيم تجدد إيمانها بالله بصور جريئة ومثيرة (شاهد)

سائق تركي تهشمت مرآة حافلته فردَّ على زميله بالفأس (فيديو صادم)

رسالة كوليبالي لنادي تشيلسي بعد انتقاله إلى الهلال السعودي (صور)

كيم كارداشيان ترغب في إقامة علاقة غرامية مع أحد المشاهير.. من هو؟

الزواج المتأخر أفضل من الزواج بالشخص الخطأ..

موعد تقديم ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي

دنيا بطمة تفقد أعصابها وتنسى أنها مغنية الحفل وتدعو للعودة إلى الله! (فيديو)

مضيفة طيران تكشف أقرف شيء رأته على الطائرة ويفعله مسافرون!

لبنان: كلمات مؤثرة من مسنة عزباء باعت كل أملاكها لتشييد مسجد (فيديو)

وكيل أشرف حكيمي يهاجم والدة كيليان مبابي ويدعوها لتكون محترمة..لماذا؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC