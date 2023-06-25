رقص مثير لسيرين عبد النور بحفل زفاف غنى غندور في لبنان (فيديو)

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وطن- احتفلت عارضة الأزياء اللبنانية، غِنى غندور، بحفل زفافها الباذخ وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن. وتألقت العروس بإطلالة ساحرة وفستان أبيض يبرز جمالها وأنوثتها، بعد أيام على عودتها من قبرص.

حفل زفاف غنى غندور

حضر الحفل العديد من نجوم الفن والمشاهير، حيث انتشرت الصور والفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر لهذه المناسبة.

ولعانة 🔥🔥سيرين عبدالنور ، هيفاء وهبي، روان بن حسين ، نادر الاتات، جو أشقر وغيرهم يشاركون #غنى_غندور مدونة الموضة وزوجها مصمم المجوهرات جو عون فرحتهم 💍 pic.twitter.com/SXo6UrHIih — ET بالعربي (@ETbilArabi) June 24, 2023

وقد ابتسمت غنى غندور بتألق وسط الأجواء الاحتفالية، حيث اختارت فستان الزفاف بعناية فائقة ليتناسب مع ذوقها ويعكس جمال ملامحها وتألقها بين الحضور.

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فستان العروس كان مصممًا بأناقة وفخامة، حيث اتسم بتفاصيل راقية وقصة لافتة، من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، والذي جاء تصميمه بستايل مكشوف عند الكتفين والذراعين، مع تنورة طويلة منسدلة، بالإضافة إلى طرحة طويلة من التول.

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تألقت غنى غندور بتصميم معاصر يبرز جمالها وأنوثتها، وتزيّن الفستان بتطريزات ناعمة وتفاصيل من الدانتيل الرقيق.

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حضور مشاهير لبنان

وعلى صعيد الجمال، اختارت غنى غندور مكياجًا هادئًا يبرز ملامحها الجميلة، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة وأنيقة، مع باقة كلاسيكية من باقة الزفاف الجميلة المليئة بالورود البيضاء الرقيقة والأنيقة والساحرة بطريقة بسيطة.

وحضر الحفل نخبة من مشاهير الفن والإعلام في لبنان، من بينهم الفنانة هيفاء وهبي، والفنانة سيرين عبد النور وزوجها، ورامي عياش، وغيرهم.

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وخلال الحفل، قدّمت الفنانة سيرين عبد النور، ديو غنائياً مع الفنان رامي عياش، في حفل زفاف غنى غندور، قدموا فيه أغنية “لو بص في عيني” لـ”سيرين”.

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وكانت مدونة الموضة وعارضة الأزياء اللبنانية، قد أعلنت زواجها منذ أيام من مصمم المجوهرات جو عون في حفل مدني بسيط، أُقيمت مراسمه في قبرص.

ومعلومٌ لجمهورها، أن غنى غندور هي مؤسسة المدونة My Fashionable World by Ghina Ghandour التي تهتم بأحدث صيحات الموضة والجمال في لبنان وحول العالم. كما أنها (غِنى) أمّ لطفلتين: نور، وياسمين.