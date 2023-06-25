راكبة تلف مقعدها على الطائرة بورق النايلون .. إليك السبب الذي حيّر الركاب! (شاهد)

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وطن – في حين صدمت تقارير إخبارية عن قيام أشخاص بالتبول على الركاب، والإساءة اللفظية للطاقم على متن الطائرة، الناس، فإن مقطع فيديو جديد انتشر عبر الإنترنت وحير المتابعين وأربكهم إلى حد كبير، لراكبة تلف مقعدها على الطائرة بورق النايلون.

راكبة تلف مقعدها على الطائرة بورق النايلون في فيديو غريب!

في المقطع الذي انتشر على تويتر، شوهدت امرأة تستخدم ورق النايلون، والذي يستخدم بشكل شائع لتغليف وجبات الغداء في لفّ مقعدها على الطائرة.

On a Lighter note , You witness these in aviation sometimes ! Ofcourse , this makes the life of cabin crews tough.#travel #flight #aviation #aircraft pic.twitter.com/EzCCed6GJK — FL360aero (@fl360aero) May 18, 2023

على الرغم من أن نواياها غير واضحة، إلا أنها تبدو مضطربة في الفيديو. تقريبا كما لو كانت تفعل ذلك بدافع النكاية.

في المقطع، لا أحد يعترض على تصرفات المرأة الغريبة، حتى أن الراكبة التي تجلس خلفها أخذت تساعدها لتغطية مقعدها بالبلاستيك على متن الطائرة.

ادّعت تعليقات على الفيديو أن المرأة اشترت جميع تذاكر المقاعد الثلاث لتحويل تجربتها الاقتصادية إلى رحلة على درجة الأعمال.

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ومن أجل القيام بذلك، قامت بلف جوانبها المفتوحة لخلق المزيد من الخصوصية لنفسها.

يوضح الفيديو أن المرأة انتظرت جلوس طاقم الطائرة قبل أن تبدأ في لف التغليف البلاستيكي على المقعد، وهو ما يفسر عدم تدخل أي من أفراد الطاقم في تصرفها الغريب .وفق موقع “indiatimes”

وعبّر مغرّدون على تويتر عن صدمتهم من تصرف الراكبة، وعلّق أحدهم: “أتذكر أحيانًا أن الطائرات ليست سوى وسيلة نقل أخرى. مع وجود أشخاص مثل هؤلاء على متن الطائرة “.

بينما قال آخر إنه شاهد مشاهد مماثلة أثناء الطيران من قبل: “لقد سافرت كثيراً من قبل وكان من الشائع جدًا أن يقوم الناس بذلك.”