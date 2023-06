راكبة تلف مقعدها على الطائرة بورق النايلون .. إليك السبب الذي حيّر الركاب! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – في حين صدمت تقارير إخبارية عن قيام أشخاص بالتبول على الركاب، والإساءة اللفظية للطاقم على متن الطائرة، الناس، فإن مقطع فيديو جديد انتشر عبر الإنترنت وحير المتابعين وأربكهم إلى حد كبير، لراكبة تلف مقعدها على الطائرة بورق النايلون.

في المقطع الذي انتشر على تويتر، شوهدت امرأة تستخدم ورق النايلون، والذي يستخدم بشكل شائع لتغليف وجبات الغداء في لفّ مقعدها على الطائرة.

On a Lighter note , You witness these in aviation sometimes ! Ofcourse , this makes the life of cabin crews tough.#travel #flight #aviation #aircraft pic.twitter.com/EzCCed6GJK

— FL360aero (@fl360aero) May 18, 2023