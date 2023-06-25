حالة الطقس أيام عيد الأضحى.. الأرصاد العمانية تكشف مفاجآت وتحذر

- Advertisement -

وطن- أصدرت الأرصاد العمانية تقريرًا مفصلًا بشأن حالة الطقس المتوقعة في سلطنة عُمان خلال الفترة من 28 يونيو الجاري وحتى 1 يوليو (أيام عيد الأضحى المبارك)، وأشارت توقعات الأرصاد إلى تأثر الأجواء بأخدود من منخفض جوي سيمتد عبر المنطقة في الفترة المذكورة.

الحالة الجوية في سلطنة عمان في عيد الأضحى

وفقًا لتقرير الأرصاد العمانية، يُتوقع أن يتسبب هذا الاضطراب الجوي في تغيرات جوية ملحوظة في الأيام المذكورة. من المتوقع تساقط الأمطار بشكل متفاوت على مختلف مناطق السلطنة، وقد تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية وهبوب رياح نشطة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، يتوقع أن ترتفع قليلاً خلال هذه الفترة، ولكنها ستبقى في المتوسط ​​بين الحارة والمعتدلة. يُنصح الجمهور باتخاذ التدابير اللازمة واتباع تعليمات السلامة العامة، خاصةً في حالة هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية.

وتوقّع المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، التابع لـ هيئة الطيران المدني (المعروفة باسم الأرصاد الجوية)، أن تتأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي خلال الفترة من، 28 يونيو إلى 1 يوليو 2023، حيث من المحتمل أن تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية لتتراوح ما بين 35 – 45 درجة مئوية، على أن يبدأ تدفق السحب على معظم المحافظات بدءً من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

تقرير رقم (1)

حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك 1444 هـ Weather Report (1)

Weather During Eid Al Adhaa 1444 H pic.twitter.com/jZXyDNsj7l — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) June 25, 2023

ستترافق تلك السحب، مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا خلال فترة الظهيرة والمساء تتركز على وسط وغرب المناطق الجبلية الواقعة في محافظات الظاهرة والداخلية، وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والبريمي وشمال الشرقية وجنوب الشرقية.

- Advertisement -

وتالياً توقعات الأرصاد الجوية بناء على هذه التطورات:

الأربعاء والخميس 28 يونيو – 29 يونيو

هطول أمطار رعدية متفرقة تتراوح بين 10 إلى 30 مليمتر تؤدي لجريان الشعاب والأودية. . هبوب رياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها بين 15 و 25 عقدة. يكون البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب (2) – 4 متر)، ومتوسط الموج على سواحل بحر عمان (1.5 – 2 متر).

الجمعة والسبت 30 يونيو – 1 يوليو

هطول أمطار رعدية متفرقة تتراوح بين 10 إلى 20 مليمتر هبوب رياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها بين 15 و 20 عقدة. يكون البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب (2) – 4 متر).

ودعت الأرصاد الجوية، في ختام تقريرها، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية، والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.