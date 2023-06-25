الأحد, يونيو 25, 2023
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جورجينا عارية وتعرض مؤخرتها أمام رونالدو بطريقة مثيرة! (صور)

تقضي جورجينا ورونالدو أوقاتاً ممتعةً على متن مركب بحريّ خاص نافين كل التقارير التي تتحدث عن قرب انفصال الثنائي

كتب أنس السالم
جورجينا عارية مع رونالدو
جورجينا بالبكيني خلال الإجازة مع رونالدو (instagram)
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وطن- شاركت جورجينا رودريغز صوراً عارية بدت فيها بقمة الإثارة بـ”البكيني”، وهي تقضي الإجازة رفقة شريكها نجم الكرة كريستيانو رونالدو، على متن مركبٍ بحريّ خاص.

جورجينا عارية أمام رونالدو

وعبر حسابها الخاص في انستغرام، نشرت جورجينا صوراً لها وهي تستمع بأجواء الإجازة، فظهرت في إحدى الصور وهي نائمة على بطنها أمام رونالدو بـ”البكيني”.

جورجينا مستلقية على بطنها أمام رونالدو
جورجينا مستلقية على بطنها أمام رونالدو (instagram)

وفي صورةٍ أخرى، ظهرت جورجينا وهي تصعد درج المركب البحري، وقد تعمّدت أن يتم التقاط الصورة من الخلف لاستعراض مؤخرتها.

جورجينا خلال الإجازة مع رونالدو
جورجينا خلال الإجازة مع رونالدو (instagram)

وكان من ضمن الصور التي شاركتها جورجينا مع جمهورها، صورة نشرها قبل يومين رونالدو، بدت فيها بالبكيني الأخضر وهو إلى جانبها، يستمتعان بأجواء الصيف، والشمس.

جورجينا ورونالدو يستمتعان بالإجازة
جورجينا ورونالدو يستمتعان بالإجازة (instagram)

ويبدو أنّ هذه الصور تمثل دليلاً قاطعاً على أنّ التقارير التي انتشرت مؤخراً عن أزمة بين جورجينا ورونالدو، غير صحيحة.

ليس ذلك وحسب؛ بل ذهبت تقارير إلى نشر ما قالت إنها تفاصيل عقد الانفصال بين كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز.

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وبحسب صحيفة OkDiario، فإن العقد تم فيه توضيح كل شيء.

وأكد أن “كريستيانو وجورجينا متحدان بأطفالهما قبل عقد ما قبل الزواج”.

انفصال رونالدو وجورجينا
تقارير انفصال رونالدو وجورجينا تزداد في الأيام الماضية

وبمناسبة الحمل الأول لجورجينا كان كلاهما قد قررا التوقيع على اتفاقية لحماية حقوقهم في حالة الانفصال.

معاش تقاعدي لجورجينا من رونالدو قدره 100000 يورو شهرياً مدى الحياة

وعلى سبيل المثالن سيصبح منزل الأسرة تلقائيًا باسم جورجينا مقابل الحصول على معاش تقاعدي قدره 100000 يورو شهريًا مدى الحياة.

الظروف التي كانت ستتحسن أكثر مع ولادة بيلا إزميرالدا، وقال البرنامج التلفزيوني البرتغالي “Noite de Estrelas” إن جورجينا ستكون الأم القانونية لإيفا وماتيو توأم كريستيانو رونالدو، لأنها ستظهر كأم (غير بيولوجية) في التسجيل.

وأخذت تقارير انفصال رونالدو وجورجينا، بالازدياد في الفترة الأخيرة، وسط حديث عن توتر العلاقة بين النجم وصديقته.

تفاصيل عقد الإنفصال تضمن معاش تقاعدي لجورجينا من رونالدو قدره 100000 يورو شهرياً مدى الحياة watanserb.com
تفاصيل عقد الانفصال تضمّن معاشاً تقاعدياً لجورجينا من رونالدو قدره 100000 يورو شهرياً مدى الحياة

وادّعى بعضهم أنّ شجاراً حادّاً دار بين اللاعب البرتغالي وصديقته، خلال رحلة على طائرتهما الخاصة، قال لها خلالها: “لقد سئمت من سلوكك الأناني!”

وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا، بسبب اهتمامها المفرط بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

وردّ رونالدو على التقارير التي تتحدث عن انفصاله عن جورجينا بصورة رومانسية لهما ظهر فيها وهو يبادلها قبلة حميمة، وقد حازت الصورة على ملايين المشاهدات.

المصدروطن - انستغرام - مواقع الكترونية

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