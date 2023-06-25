الإثنين, يونيو 26, 2023
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رياضة

تغير مفاجئ في موقف الجزائري محرز بشأن عرض أهلي جدة السعودي

تقارير سعودية: الجزائري محرز لم يغلق الباب بشكل نهائي أمام عرض أهلي جدة هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
انتقال رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي
انتقال رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي
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وطن- أفادت تقارير صحفية سعودية، عن موقف النجم الجزائري الدولي رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من الانتقال إلى صفوف أهلي جدة السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية حتى نهاية هذا الشهر.

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإن الجزائري محرز وافق على الانتقال إلى نادي أهلي جدة السعودي خلال فترة انتقالات الميركاتو الصيفي الحالي.

انتقال رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي

وأضافت الصحيفة السعودية، “المفاوضات ما زالت جارية بين إدارة الأهلي ومانشستر سيتي، بعدما منح النجم الجزائري محرز الضوء الأخضر إلى المفاوض السعودي بشأن الصفقة”.

وختمت: “الساعات القادمة ستكون حاسمة في مفاوضات الأهلي لضم رياض محرز إلى صفوفه في سوق الميركاتو الصيفي”.

الجزائري محرز
الجزائري محرز

ويتطلع نادي أهلي جدة إلى إتمام صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري الهجومي رياض محرز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي

من جهتها، أشارت صحيفة “ذا أثلتيك” البريطانية، إلى أن الجزائري محرز لم يغلق بشكل نهائي الباب أمام فكرة اللعب في الدوري السعودي الممتاز(روشن) الموسم المقبل.

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وأردفت: “محرز ليس متحمساً لفكرة الانتقال إلى السعودية، هذا الصيف، لكنه خيار أمام اللاعب. كما يسعده البقاء مع نادي مانشستر سيتي الموسم المقبل”.

رياض محرز
رياض محرز

وحقق الجزائري رياض محرز، الثلاثية التاريخية كأول لاعب عربي يفعل ذلك. مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وينتهي عقد الجزائري الدولي رياض محرز صاحب الـ32 عاماً، مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2025.

المصدروطن + صحيفة اليوم السعودية + ذا أثلتيك

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