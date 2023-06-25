تعليق ناري من حافظ المرازي على إهانة ابن سلمان للسيسي.. ما علاقة أمير قطر؟

- Advertisement -

وطن – علق الإعلامي المصري المعارض حافظ المرازي، على الإهانة التي وجّهها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر الصورة التي التُقطت لهما في العاصمة الفرنسية باريس، وقارن بينها وبين الصورة التي التقطها ابن سلمان في وقت سابق، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

وشوهد السيسي في صورة، وهو يرتدي زيا رسميا، على نقيض ما فعله محمد بن سلمان، وهو ما فسره الكثيرون بأنه يعبر عن إهانة كبيرة تعرض لها السيسي.

وقارن المرازي بين الصورة التي التقطها محمد بن سلمان مع السيسي، وتلك التي التقطها في وقت سابق مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد في وقت سابق، وكان كلٌ منهما يرتدي زيا غير رسمي.

والصورة التي تحدث عنها المرازي، تعود لعام 2021، وظهر فيها الشيخ تميم بن حمد ومحمد بن سلمان وهما يرتديان ملابس رياضية غير تقليدية، وعلت وشوهدا وهما يبتسمان بشدة، وكان برفقتهما في صورة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد، وقد التُقطت في صورة قيل إنها التقطت على أحد شواطئ البحر الأحمر.

لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر

يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. pic.twitter.com/2nAUJ8HPM5 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 17, 2021

تغريدة حافظ المرازي

وغرّد حافظ المرازي عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“: “حين تستقبل رئيس جمهورية مصر العربية دون إبلاغه بأن الزي غير رسمي وتأخذ صورة معه بلبسك الكاجوال بعد حضوره ببدلة رسمية ورباط عنق، فأنت لا تحترم سنه ولا شعبه، ناهيك عن منصبه. بينما لا تفعل ذلك مع أمير قطر، وهو في سنك، حين يزورك وتبلغه أن الزي غير رسمي، فيأتيك بلبس البحر.. كفانا إهانات”.

حين تستقبل رئيس جمهورية مصر العربية دون إبلاغه بأن الزي غير رسمي وتأخذ صورة معه بلبسك الكاجوال بعد حضوره ببدلة رسمية ورباط عنق، فأنت لاتحترم سنه ولا شعبه، ناهيك عن منصبه. بينما لاتفعل ذلك مع امير قطر، وهو في سنك، حين يزورك وتبلغه ان الزي غير رسمي، فيأتيك بلبس البحر.. كفانا إهانات pic.twitter.com/EMc4EiPQ8z — حافظ المرازي (@HafezMirazi) June 24, 2023

- Advertisement -

بيان رئاسي مصري

وكانت رئاسة الجمهورية المصرية، قد قالت في وقت سابق، إن السيسي عقد يوم الجمعة، لقاءً ودياً مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش قمة “ميثاق التمويل العالمي الجديد”.

وذكر بيان للرئاسة المصرية، أن السيسي ومحمد بن سلمان أكدا قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية، والاعتزاز بما يربط الشعبين من أواصر المودة والتقارب، وبحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب.

وناقش الجانبان، العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.

احتفاء مصري

واحتفى الإعلام المصري المحسوب على النظام بهذه الصورة، مثل عمرو أديب الذي شدد على أهمية هذا المشهد، واعتبر الصورة تعكس مدى التقارب الاستراتيجي بين القاهرة والرياض.

إهانة السيسي

لكن في الوقت نفسه، اعتبر الكثير من المعارضين المصريين أن الصورة تعكس إهانة بالغة تعرض لها السيسي من ابن سلمان، ولمحوا إلى أنّ اللقاء لم يكن مرتبا له، لا سيما أنه عُقد بعد عدة أيام من وجودهما في باريس، وتم التقاط الصورة لتفادي الحرج.

وتم الاستدلال على ذلك بالزي الرسمي الذي ارتداه السيسي بعكس محمد بن سلمان، على نقيض الصورة التي تم التقاطها مسبقا مع أمير دولة قطر.

تصدع العلاقات المصرية السعودية

يُشار إلى أنّ هناك تحولا غير مسبوق في العلاقات بين السعودية ومصر، بعد أن اتسمت منذ منتصف 2013 بالدعم المتبادل، لكن حدث تراشق إعلامي في الفترة الماضية، فُسِّر بأنه يعكس النفور المكتوم في العلاقات الرسمية بين البلدين.

وهذا التصدع سببه طموح الرياض في تعزيز نفوذها الإقليمي، بجانب خفض السعودية درجة وقوفها بجانب مصر في أزمتها الاقتصادية الطاحنة، والانتقادات غير المعلنة لسطوة الجيش على مفاصل الاقتصاد.