بينها “الطائر السفاح”.. شاهد أفضل 10 طيور جاذبية في العالم

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وطن- ما هو أجمل طائر في العالم؟ من يمكنه الإجابة على هذا السؤال؟ لا أحد بالتأكيد، لأن غالبية الطيور في هذا العالم جميلة. ومع ذلك، فإن بعض الأنواع لديها بالتأكيد ميزات مذهلة يمكن أن تفوق بقية الأنواع. إليك قائمة أجمل 10 طيور في العالم.

شرع فريق من الباحثين من المتحف الفنلندي للتاريخ الطبيعي في مهمة مثيرة لفهم الاستجابات البشرية المتنوعة تجاه أنواع الطيور المختلفة.

وفي مساعهم البحثي العلمي، استخدموا تطبيقًا فريدًا عبر الإنترنت يسمى Iratebirds لإجراء فحص عالمي لكيفية إدراك الناس لظهور الطيور.

سمحت هذه المنصة للمستخدمين بالتعبير عن تفضيلاتهم من خلال تقييم صور الطيور والإشارة إلى ما يعجبهم.

اشتملت الدراسة على مجموعة واسعة من أنواع الطيور المعروفة للإنسانية، مما أدى إلى تصنيف شامل للطيور الأكثر جاذبية.

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باستخدام مقياس من 1 إلى 10، صنّف الباحثون الجاذبية الجمالية لما يقرب من 10 آلاف نوع من الطيور في جميع أنحاء العالم.

أفضل 10 طيور جاذبية في العالم

وكشفت الدكتورة لآنا هوكّا، الباحثة في جامعة هلسنكي والتي شاركت في الدراسة، عن تحليل عادات مشاهدة الطيور في فنلندا، أن الطيور الملونة الصغيرة إلى المتوسطة الحجم تميل إلى احتلال مرتبة عالية من حيث الجاذبية.

ومن بين الأنواع العشرة الأولى الأكثر إثارة للإعجاب، كان نصفها من الطيور الجارحة، بما في ذلك البوم (أربعة أنواع) والنسور والصقور والباز (ومعروف بالبرني في شمال أفريقيا، هو طائر جارح طويل الذيل وحاد البصر، يعيش في الغابات، ويصطاد بالانقضاض على الفريسة بسرعة كبيرة من مكان مرتفع ومخفي) ويلقبه البعض باسم “الطائر السفاح”.

حصلت البومة الثلجية على أعلى وسام للجاذبية، ليس فقط داخل فنلندا ولكن أيضًا حققت درجة عالية من الإعجاب على نطاق عالمي، حسب ما أفاد موقع (JagranJosh).

قائمة أجمل 10 طيور في العالم: