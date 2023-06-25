بنات عمرو دياب يكشفن صدورهن بإطلالات جريئة ومتابعون: “عليكم بعمليات تكبير الثدي”!

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وطن- تعرضت بنات الفنان المصري عمرو دياب، إلى حملة سخرية وتنمر واسعين، بسبب ذوقهما الغريب في الملابس، وأجسادهما النحيلة.

ملابس عشوائية

حيث شاركت كنزي دياب، مجموعة من الصور برفقة شقيقتها جنا دياب، وهما ترتديان ملابس غريبة.

ارتدت ابنة عمرو دياب الأكبر كنزي، حمالة صدر وبنطلون جينز، فوقهم قميص أزرق.

بينما ارتدت جنا هودي أحمر واسعاً مع شورت واسع باللون الكحلي.

قميص نوم

في صور أخرى، ظهرت كنزي بفستان أسود قصير جداً يشبه قميص النوم.

أما جنا دياب أصغر بنات عمرو دياب، ارتدت توب أبيض نصف بطن، فوقه قميص زهري، مع بنطلون جينز.

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وحرصت كعادتها على كشف الوشوم الحساسة تحت بطنها.

وأخيراً، ظهرت كنزي في حفل زفاف بفستان أصفر ناعم، مكشوف الصدر.

تكبير ثدي

ملابس بنات عمرو دياب استفزت المتابعين، ووصل الأمر بأحدهم إلى نصح كنزي بإجراء عملية تكبير للثدي.

ومما جاء في التعليقات: “أب مصري وأم سعودية ليه النتيجة تمون عيال مش متربيه ؟ لا حول ولا قوة بالله”.

وقال آخر: “ذنوب عالفاضي ياحرام لا شكل ولا قدر عكس ابوهم”.

ووافقهما الرأي ثالث: “صراحة ولا لبس ولا أكل الاتنين يسدوا النفس آسف على التعليق بس دى الحقيقة”.

وكتبت متابعة ساخرة: “لا اكل ولا لبس ولا شعر فلوس عالفاضي .. لو يعملوا فيهم تكبير ثدي احسن”.

وعقب متابع أيضاً: “انا مش شايف ملامح انوثه.. معاكو فلوس لعمليات التجميل ياجماعة”.

ووجهت أخرى نصيحة لهما لاكتساب الوزن: “انتو محتاجين تاكلو محاشي وبط ورقاق سيبك من الكلام الفاضي ده”.

وعلق متابع على فستان كنزي الأسود: “هي مين اللي طلع لنا بقميص النوم دي .. طيب اتخني عالأقل”.

أبناء عمرو دياب

الجدير بالذكر، أن عمرو دياب لديه من طليقته السعودية زينة عاشور، ثلاثة أبناء: عبد الله، جنا، وكنزي.

بينما أنجب ابنته البكر نور من طليقته الفنانة شيرين رضا.